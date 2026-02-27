  • Delo d.o.o.
PO SLOVENIJI

V Ribniškem jezeru živi povodni mož

​Visoko šotno barje je staro okrog 8000 let; pot do jezera, ki vodi od Ribniške koče, je nezahtevna.
Do Ribniškega jezera se prek Ribniške koče in Jezerskega vrha sprehodimo v okoli dvajsetih minutah. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Pogled proti Velenju

Ne presega metra globine.

Spomenik na Jezerskem vrhu

Nastalo je pred 8000 leti, kmalu po koncu zadnje ledene dobe.

Janez Mihovec
 27. 2. 2026 | 17:10
2:43
Stara legenda pravi, da v Ribniškem jezeru prebiva povodni mož Jezernik. Nihče ga še ni videl, pa kljub vsemu vsi vedo, da obstaja. Otroci prav posebej. Bojda ima v bližini jezera skrit z zelenjem obrasel drevak, s katerim se včasih vozi po gladini. Lep sončen dan izkoristimo, da se odpravimo na izlet do jezera, ki to pravzaprav ni, je veliko šotno barje. Morda srečamo tudi Jezernika.​

Ribniško jezero je nastalo pred 8000 leti, kmalu po koncu zadnje ledene dobe. V zamočvirjenih kotanjah tik pod Jezerskim vrhom je nastalo barje, za katero je značilno, da se napaja samo z deževnico. Leži na nadmorski višini 1490 metrov, dobrih deset metrov proč od Jezerskega vrha. V kotanji, obdani s smrekovimi gozdovi, se med ruševjem skriva 84 metrov dolgo in do 40 metrov široko jezero. Je plitvo, ne presega metra globine. Do Ribniškega jezera, ki je vključeno v pohorski gozdni rezervat, nas prek močvirja pripelje lesena pot. Na koncu te poti so informativna tabla, klopca in razgled po jezeru.

Jezero leži na nadmorski višini 1490 metrov.

To ni edino vodno oko. Med ruševjem so le nekaj deset metrov proč še tri manjša jezera okroglaste oblike s premerom okoli 10 metrov. A do njih ne moremo, saj je močvirje popolnoma neprehodno. Dno jezer je poraslo z mahovi, na južnem bregu segajo šotne plasti do dva metra v globino. Pod šoto je okoli dva metra debela plast črnega humusno-šotnega blata, sledi rumeno rjav pesek, na globini okoli treh metrov pa se začne trdna kamnina.

Vegetacija okoli jezera spada v združbo rušja in šotnih mahov. Voda v barju je zakisana. Drevesa v takšnem okolju ne morejo živeti in propadejo, ruševje pa lahko preživi tudi takšne ekstremne razmere. Do Ribniškega jezera se prek Ribniške koče in Jezerskega vrha sprehodimo v okoli dvajsetih minutah. Precej daljša pot je z Rogle; ta poti vodi mimo Lovrenškega jezera, gori in doli prek gozdov in planin in do cilja potrebujemo kake tri ure hoda. Prelep pohod. Le dovolj časa in kondicije moramo imeti, da se sprehodimo po najlepših predelih Pohorja.

84 metrov je dolgo in do 40 metrov široko.

