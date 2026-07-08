V Suhi krajini lahko odpotujete v železarsko preteklost

Podoba pokrajine je nekoliko varljiva. Valovita pokrajina ob reki Krki je podoba bujnih gozdov, številnih vasi ter njiv in travnikov. Pod zeleno odejo pa se skriva apnenčast svet, kjer vse vode z izjemo Krke, ki si je izdolbla ozko in globoko strugo, takoj izginejo v podzemlje. Pokrajina tako ni brez razloga dobila ime Suha krajina. Krka je dolga 94 kilometrov in v svojem toku kaže dve različni podobi. V gornjem toku se skriva v soteski, pod dvorcem Soteska pa se svet odpre in reka se vije po širni ravnini vse do izliva v Savo pri Čatežu. V svojem zgornjem toku ima precejšen padec, ki ga premaga tudi prek lehnjakovih slapov. Višinska razlika pomeni tudi precejšen energetski potencial, zato je ob reki nekdaj stala kopica mlinov. Pa tudi čisto pravi železarski obrat iz časov, ko se je kapitalizem šele porajal. To je Auerspergerjeva železarna v vasi Dvor.

Dvor je vas v Občini Žužemberk, ki je svoje ime najverjetneje dobila po dvorcu, ki so ga dali zgraditi grofje Turjaški. Vas se razteza na terasah levega brega Krke. Prva cerkev v kraju je bila v listinah omenjena leta 1168. To naj bi bila gotska cerkev svetega Jurija, po njej pa se je vas sprva imenovala Šentjur ob Krki oziroma Jurjevo. Vas sama je v listinah prvič omenjena leta 1383, prvi lastniki posestev v njej pa so bili grofje Bogenšperki, ki so pozneje posestva prodali Turjačanom. Ti so leta 1764 poskušali na Dvoru ustanoviti svoje fužine, kar pa jim je preprečil lastnik fužin v bližnjem Zagradcu Ivan Jurij Toman.

Železarna na Dvoru je bila v 19. stoletju eden največjih industrijskih obratov na Dolenjskem.

V dolini reke Krke je bila že od predrimskega obdobja pa do konca 19. stoletja razvita obdelava železa. Železarna na Dvoru je bila v 19. stoletju eden največjih industrijskih obratov na Dolenjskem. Od ustanovitve leta 1763 so bili lastniki Auerspergi, Turjačani, ki so tega leta od rudarskih oblasti dobili dovoljenje za postavitev plavža in fužine. Odločilno vlogo pri razvoju železolivarne je imel Ignac Pantz, ki je leta 1822 postal direktor. Poleg različnih naprav za industrijo in gradbeništvo so izdelovali tudi predmete umetniškega liva, kot so svečniki, okrasni krožniki, grbi, peči, nagrobni križi, vodnjaki in tudi mostovi. Leta 1891 je železolivarna zaradi prehude konkurence in predrage proizvodnje prenehala obratovati.

Ukinitev železarne je bila za gospodarstvo celotne Suhe krajine prava katastrofa in je povzročila izseljevanje prebivalstva. Celo stoletje je imela nekdanja železarna precej klavrno podobo. Ob reki Krki, ki na tem mestu tvori morda največje lehnjakove slapove, je stala kopica razpadajočih plavžev in železarskih delavnic. Šele na začetku 21. stoletja se je našel denar za obnovo in več zgradb so obnovili, postavili muzej in zgradili informacijski center. Obisk vasi Dvor je tako potovanje v železarsko preteklost Dolenjske in hkrati tudi ogled prelepih slapov na Krki, ki velja za eno najlepših slovenskih rek.

Ostanki nekdanjega plavža FOTO: Janez Mihovec

Slapovi na Krki so poskrbeli za pogon mlinov in kovačnic. FOTO: Janez Mihovec