  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IDEJA ZA IZLET

V tem slovenskem kraju lahko odpravite ljubezenske težave (FOTO)

Na hribčku nad Rogaško Slatino, ki je bila nekoč mondeno zdravilišče, stoji cerkev sv. Marije. Dostop je enostaven in zahteva le pol ure hoje.
Obdajajo jo drevesa, a se tudi tu lahko najde razgled daleč naokoli. FOTO: Janez Mihovec

Obdajajo jo drevesa, a se tudi tu lahko najde razgled daleč naokoli. FOTO: Janez Mihovec

Razgled po štajerskih gričih FOTO: Janez Mihovec

Razgled po štajerskih gričih FOTO: Janez Mihovec

Rogaška leži pod hribčkom s cerkvico. FOTO: Janez Mihovec

Rogaška leži pod hribčkom s cerkvico. FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti Boču FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti Boču FOTO: Janez Mihovec

Vhod v cerkev z eno ladjo in zvonikom v osemkotni podobi FOTO: Janez Mihovec

Vhod v cerkev z eno ladjo in zvonikom v osemkotni podobi FOTO: Janez Mihovec

Obdajajo jo drevesa, a se tudi tu lahko najde razgled daleč naokoli. FOTO: Janez Mihovec
Razgled po štajerskih gričih FOTO: Janez Mihovec
Rogaška leži pod hribčkom s cerkvico. FOTO: Janez Mihovec
Pogled proti Boču FOTO: Janez Mihovec
Vhod v cerkev z eno ladjo in zvonikom v osemkotni podobi FOTO: Janez Mihovec
Janez Mihovec
 19. 5. 2026 | 20:34
2:40
A+A-

Rogaška je danes znana kot zdraviliško središče, in sicer na račun izvirov mineralnih voda, po katerih je dobila tudi svoje ime. K njeni prepoznavnosti je v 17. stoletju bistveno prispeval tedanji hrvaški bankir Petar Zrinski, ki je mineralni vodi pripisoval svojo čudežno ozdravitev. V 19. stoletju je Rogaška Slatina postala mondeno zdravilišče. Tja so prihajali člani visoke družbe z vseh delov nekdanje skupne avstro-ogrske države. Od nekdaj je veljala za obmejno območje, v zadnjih stoletjih med Štajersko na avstrijski strani in Hrvaško na drugi, ogrski strani meje.

278 metrov je visok grič, na katerem stoji.

Mesto leži sredi štajerskih gričkov, kjer se na vse strani razprostirajo vinogradi, sadovnjaki in travniki. Pa tudi idilične cerkvice, zgrajene na grebenih in vrhovih. Ena takih je podružnična cerkev sv. Marije nad predmestjem Rogaške, Tržiščem. Dostop je res enostaven in nam vzame le pol ure hoje. Povzpnemo se lahko po poti ali pa po cesti, ki nas pripelje do vrha, na katerem stoji cerkvica. Osemnajsto stoletje je bil čas, ko sta Slovenija in Hrvaška po stoletjih turške nevarnosti končno lahko varno zadihali. Število prebivalcev je naraslo, življenjske razmere so se izboljšale in našli so se čas in sredstva, da so zgradili številne cerkvice. Običajno v baročnem slogu, ki je postal pri nas zelo popularen. Tudi cerkev sv. Marije je zgrajena v tem slogu. Cerkvica z eno ladjo in zvonikom v osemkotni podobi.

Cerkev je bila posvečena srčnim zadevam, zato so jo zaljubljenci imenovali tudi Marija želja.

Cerkev obdajajo drevesa, a se tudi tu lahko najde razgled daleč naokoli. Po štajerskih gričkih in Bočem, ki dominira na vzhodu s svojo trikotno podobo. Cerkev je bila posvečena srčnim zadevam, zato so jo zaljubljenci imenovali tudi Marija želja. Rogaška Slatina ni le zdraviliški center z mogočnim 106 metrov visokim razglednim stolpom, ki velja za najvišjega pri nas. Je tudi kraj, obdan s številnimi grički. Eden takih je 278 metrov visok grič, na katerem stoji baročna cerkvica, in nas vabi, da ga obiščemo in uživamo v razgledih, ki se ponujajo z njegovega vrha.

Razgled po štajerskih gričih FOTO: Janez Mihovec
Razgled po štajerskih gričih FOTO: Janez Mihovec

Rogaška leži pod hribčkom s cerkvico. FOTO: Janez Mihovec
Rogaška leži pod hribčkom s cerkvico. FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti Boču FOTO: Janez Mihovec
Pogled proti Boču FOTO: Janez Mihovec

Vhod v cerkev z eno ladjo in zvonikom v osemkotni podobi FOTO: Janez Mihovec
Vhod v cerkev z eno ladjo in zvonikom v osemkotni podobi FOTO: Janez Mihovec

Več iz teme

Rogaška Slatinacerkev sv. MarijeMarija željaizletSlovenijaturizem
ZADNJE NOVICE
21:17
Lifestyle  |  Stil
SPRAVITE JIH RAJE DRUGAM

To je tihi sovražnik, ki na podstrešju preži na vaše dragocenosti

Ko se zrak zunaj segreje, temperatura pod streho močno poskoči, vročina pa lahko uniči marsikaj.
19. 5. 2026 | 21:17
21:04
Novice  |  Slovenija
TIHI KLIC NA POMOČ

Samopoškodovanje ni iskanje pozornosti, ampak znak hude stiske: najstniki vse težje obvladujejo pritiske

Slovenski podatki kažejo porast duševnih težav med mladostniki, pri čemer dekleta pogosteje poročajo o občutkih osamljenosti, tesnobe in depresije.
Kaja Grozina19. 5. 2026 | 21:04
21:00
Bulvar  |  Suzy
POTEP PO SVETU

Popočitniška Eva Boto: očarala jo je Sardinija (Suzy)

Simpatična pevka si je med prvomajskimi počitnicami vzela nekaj zasluženega dopusta in raziskovala Sardinijo.
19. 5. 2026 | 21:00
20:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Deček (16) umrl potem, ko je pojedel sladoled v slaščičarni, kamor je redno zahajal. Obupana mama zahteva odgovore

Sumijo, da je deček umrl zaradi anafilaktičnega šoka.
19. 5. 2026 | 20:50
20:35
Bulvar  |  Domači trači
VESELJE

Nova vloga za legendarnega slovenskega košarkarja: postal je dedek (FOTO)

Jure Zdovc je razkril, da je to njegova prva vnukinja.
19. 5. 2026 | 20:35
20:34
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

V tem slovenskem kraju lahko odpravite ljubezenske težave (FOTO)

Na hribčku nad Rogaško Slatino, ki je bila nekoč mondeno zdravilišče, stoji cerkev sv. Marije. Dostop je enostaven in zahteva le pol ure hoje.
19. 5. 2026 | 20:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
V tem slovenskem kraju lahko odpravite ljubezenske težave (FOTO)