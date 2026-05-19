V tem slovenskem kraju lahko odpravite ljubezenske težave (FOTO)

Rogaška je danes znana kot zdraviliško središče, in sicer na račun izvirov mineralnih voda, po katerih je dobila tudi svoje ime. K njeni prepoznavnosti je v 17. stoletju bistveno prispeval tedanji hrvaški bankir Petar Zrinski, ki je mineralni vodi pripisoval svojo čudežno ozdravitev. V 19. stoletju je Rogaška Slatina postala mondeno zdravilišče. Tja so prihajali člani visoke družbe z vseh delov nekdanje skupne avstro-ogrske države. Od nekdaj je veljala za obmejno območje, v zadnjih stoletjih med Štajersko na avstrijski strani in Hrvaško na drugi, ogrski strani meje.

Mesto leži sredi štajerskih gričkov, kjer se na vse strani razprostirajo vinogradi, sadovnjaki in travniki. Pa tudi idilične cerkvice, zgrajene na grebenih in vrhovih. Ena takih je podružnična cerkev sv. Marije nad predmestjem Rogaške, Tržiščem. Dostop je res enostaven in nam vzame le pol ure hoje. Povzpnemo se lahko po poti ali pa po cesti, ki nas pripelje do vrha, na katerem stoji cerkvica. Osemnajsto stoletje je bil čas, ko sta Slovenija in Hrvaška po stoletjih turške nevarnosti končno lahko varno zadihali. Število prebivalcev je naraslo, življenjske razmere so se izboljšale in našli so se čas in sredstva, da so zgradili številne cerkvice. Običajno v baročnem slogu, ki je postal pri nas zelo popularen. Tudi cerkev sv. Marije je zgrajena v tem slogu. Cerkvica z eno ladjo in zvonikom v osemkotni podobi.

Cerkev obdajajo drevesa, a se tudi tu lahko najde razgled daleč naokoli. Po štajerskih gričkih in Bočem, ki dominira na vzhodu s svojo trikotno podobo. Cerkev je bila posvečena srčnim zadevam, zato so jo zaljubljenci imenovali tudi Marija želja. Rogaška Slatina ni le zdraviliški center z mogočnim 106 metrov visokim razglednim stolpom, ki velja za najvišjega pri nas. Je tudi kraj, obdan s številnimi grički. Eden takih je 278 metrov visok grič, na katerem stoji baročna cerkvica, in nas vabi, da ga obiščemo in uživamo v razgledih, ki se ponujajo z njegovega vrha.

Razgled po štajerskih gričih FOTO: Janez Mihovec

Rogaška leži pod hribčkom s cerkvico. FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti Boču FOTO: Janez Mihovec