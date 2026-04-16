V tem slovenskem kraju se lahko odpravite na sprehod pod mestom (FOTO)

V geološki zgodovini se je današnja Ljubljanska kotlina zlagoma pogrezala. V ta prostor so skozi tisočletja reke z okoliških gorovij in hribovij nanesle velike količine naplavin. Reka Sava in njeni pritoki so v te naplavine vrezale svoje struge, ki so včasih podobne čisto pravim kanjonom. Enega takih najdemo v Kranju. Staro mesto ima strateško izredno pomembno lego, z ene strani ga obliva Sava, na drugi strani reka Kokra. Staro mesto v obliki trikotnika samo na eni strani zapreš z obzidjem, na drugih dveh straneh ga brani prepadna stena in že dobiš skorajda neosvojljivo trdnjavo. Skoraj vsako slovensko mesto ima nekje v svoji bližini sprehajalno pot, namenjeno oddihu svojih prebivalcev. Niti Kranj ni izjema. Z eno razliko: sprehajalna pot leži v neposredni bližini starega mesta, vendar ne ob njem, pač pa pod njim.

Pot v dolžini dveh kilometrov poteka trideset metrov globoko pod mestom.

Pred mestom se reka začne vrezovati v svoje naplavine in doživi precejšen padec. To dejstvo sta izkoristili dve elektrarni. Ena, imenovana Standard, je tik pred mestom, še ena tik pred izlivom Kokre v Savo pod mestom. Vmes pa pod konglomeratnimi stenami v dolžini dveh kilometrov trideset metrov globoko pod mestom poteka po kanjonu sprehajalna pot. Kanjon je bil zaradi svojih naravnih znamenitosti leta 1983 zavarovan kot naravni spomenik. V stenah so nastale različno velike votline, po dnu kanjona pa leži več orjaških blokov, ki so se nekdaj odlomili iz sten. V kanjon se lahko spustimo na več krajih, najbolj običajna pot je strmo stopnišče, ki se spušča ob mostu pri župnijski cerkvi. Sprehodimo se mimo predorov, ki so bili zgrajeni pod starim mestom v času 2. svetovne vojne in so zagotavljali varnost prebivalcev pred zračnimi napadi.

V kanjon se lahko spustimo na več krajih.

Na dnu se sprehodimo prek lesene brvi in nato ob reki. Ta nam kaže različno podobo. Tu in tam pot teče pod prepadnimi stenami, reko pa zajezujejo balvani, drugod spet se njen tok razširi v prodišča. Na desnem bregu reke je od leta 1900 delovalo javno mestno kopališče, ki pa so ga potem opustili, nanj spominjajo le še ostanki temeljev kabin in stopnišče. Energija reke je bila že od nekdaj dragocenost. Tako je v kanjonu stal Jurjev mlin v Pečeh, ki je bil v lasti družine Majdič. Hiša in mlin sta bila vklesana v steno kanjona že v 18. stoletju. Do njega je bila iz mesta speljana cesta. Mlin je deloval do 1915., ko ga je uničil skalni podor. Danes nanj spominja le še nekaj porušenega zidovja. Dandanes je kanjon priljubljeno sprehajališče Kranjčanov. Iz mesta se lahko na več mestih spustimo vanj in si privoščimo krožno pot prek gostih gozdov, travnikov in ob reki ujeti v sotesko. Po eni strani smo v naravnem okolju, po drugi pa v neposredni bližini mesta, vidimo zgradbe mesta in okoliških vasi.

Kranj z ene strani obliva Sava, z druge Kokra. FOTO: Janez Mihovec

Več mostov v kanjonu prečka Kokro. FOTO: Janez Mihovec

Sprehajalna pot ob reki FOTO: Janez Mihovec

Pod kanjonom in starim mestom se Kokra izlije v Savo. FOTO: Janez Mihovec