Več kot 50 izzivov za otroke, vstop pa je brezplačen

Če že razmišljate, kako bi zadnji septembrski konec tedna preživeli nekoliko drugače, lahko družinski izlet usmerite kar proti središču Ljubljane. Kongresni trg in park Zvezda bosta 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro postala veliko športno igrišče na prostem.

Na Olimpijskem festivalu bodo otroci lahko odkrivali več kot 50 športnih izzivov, srečali vrhunske slovenske športnike in olimpijce, zbirali žige ter se potegovali za nagrade. Za obisk ni treba kupiti vstopnice ali pravočasno ujeti prijavnega roka. Vstop je brezplačen, predhodna prijava pa ni potrebna. To pomeni, da se lahko za obisk odločite tudi zjutraj, ko boste videli, kakšno bo vreme. Udobna oblačila, športni copati in že ste pripravljeni.

Knjižico v roke in po prvi žig

Olimpijski festival bo otrokom ponudil priložnost, da se družijo in odkrijejo dejavnost, ki jih bo navdušila tudi po koncu festivala. FOTO: Aleš Fevžer

Ob prihodu se najprej ustavite na informacijski točki sredi parka Zvezda. Tam otrok prejme festivalsko zloženko, ki bo naslednjih nekaj ur njegova mala športna beležka.

Potem se začne raziskovanje. Pri vsakem opravljenem izzivu dobi žig, zato lahko hitro naredite družinski načrt: katere postaje boste obiskali najprej, kje se boste zadržali dlje in koliko žigov vam bo uspelo zbrati do konca dneva?

Otroka lahko najbolj pritegne šport, ki ga že dobro pozna, morda pa bo zavil do stojnice, ki bi jo starši spregledali. Na enem mestu bo namreč mogoče spoznati tudi panoge, ki jih na televiziji ne spremljamo vsak teden. Prav zato si ne sestavite urnika obiska festivala že doma. Pustite otroku, da malo pogleda naokrog in se odloča sproti.

Koliko žigov lahko zberete?

Zbiranje žigov ima še dodaten čar. Za 15 in 30 opravljenih športnih izzivov otroke čakajo posebne nagrade, pri 45 pa osvojijo še plišasto maskoto Foksija.

Petnajst izzivov se morda na začetku sliši veliko, a ob več kot 50 postajah se knjižica hitro začne polniti. In če bo otrok po dvajsetem žigu že spraševal: »Gremo še do 30?«, bo jasno, da ga je zbiranje pritegnilo in da mu gibanja tisti dan res ne bo manjkalo.

Enkrat žoga, drugič lok ali lopar

Otroci bodo lahko preizkušali različne športne naloge ter pri tem pokazali svojo spretnost, natančnost in vztrajnost. FOTO: Aleš Fevžer

Na festivalu ne bodo predstavljali samo za klasične ekipne športe. Na uradnem seznamu športnih izzivov so med drugim atletika, gimnastika, rokomet, tenis, namizni tenis, judo, lokostrelstvo, karate, kolesarstvo, biatlon, šah, kickboxing in številne druge discipline. Pri nekaterih bo treba zadeti tarčo ali gol, drugje pokazati spretnost, ravnotežje, hitrost ali natančnost. Takšna raznolikost je največja prednost festivala. Otrok, ki ga nogomet ne zanima, lahko odkrije lokostrelstvo. Nekdo, ki se ne vidi v ekipnem športu, se lahko ustavi pri atletiki ali borilnih veščinah. Tisti, ki najraje tekmuje sam s sabo, pa si morda zastavi cilj, da bo njegova knjižica do konca dneva polna žigov.

Ko olimpijca ne gledaš več samo po televiziji

Dodaten razlog za obisk so vrhunski slovenski športniki. Otroci jih bodo lahko srečali na prizorišču, pri posameznih nalogah pa se bodo z njimi tudi pomerili v športnih prvinah.

Čisto nekaj drugega je, ko otrok športnika, ki ga je doslej gledal na televiziji, sreča v živo. Lahko ga kaj vpraša, z njim opravi izziv ali se samo na hitro fotografira. Prav takšno kratko srečanje mu lahko ostane v spominu za vedno, dlje kot še ena tekma pred zaslonom.

Staršem in starim staršem zato ni treba ostati ob robu in zgolj čakati, kdaj bo otrok pripravljen na odhod. Spremljajo ga lahko med postajami, navijajo, skupaj štejejo žige in se pustijo presenetiti, kam ga bo odneslo.

Športno dogajanje bodo popestrila tudi srečanja z vrhunskimi slovenskimi športniki, ki jih bodo otroci lahko spoznali v živo. FOTO: Aleš Fevžer

Tudi če otrok ni športni navdušenec

Kaj pa, če vaš otrok ob besedi šport zavije z očmi? Tudi zanj bo na festivalu še marsikaj drugega. Spremljevalni program namreč vključuje ustvarjanje, animacijo, glasbo, pogovore s športniki ter predstavitev olimpijskega protokola in prižiga olimpijskega ognja. Potekal bo tudi Foksijev ustvarjalni izziv z risanjem, barvanjem in drugimi dejavnostmi.

Morda bo sprva samo opazoval dogajanje in ne bo hitel sodelovat. Potem ga lahko pritegne kakšna naloga in iz radovednosti pohiti po prvi žig.

Naj pridejo tudi babice in dedki

Olimpijski festival je namenjen predvsem otrokom in mladim od 5. do 17. leta ter njihovim družinam, organizatorji pa posebej vabijo tudi babice in dedke. Obisk je tako lahko dobra ideja za skupen družinski dan, poln gibanja, druženja in novih doživetij.

Če se domov vrnete s kupom žigov, utrujeni in z novim športom na seznamu otrokovih želja, boste vedeli, da je iz radovednosti morda nastalo novo navdušenje.

Podaljšajte soboto še z dobrodelnimi krogi

Če vam bo po športnih izzivih ostalo še kaj energije, lahko prvi dan Olimpijskega festivala podaljšate z Dobrodelnim večernim tekom za Botrstvo v športu. V soboto, 26. septembra, bo med 18. in 19.30 na Kongresnem trgu in v parku Zvezda priložnost za skupno gibanje in pomoč mladim športnikom.

Pridružijo se lahko tekači in pohodniki vseh generacij. Vsak opravi toliko krogov, kolikor zmore, brez merjenja časa in razvrstitve. Tako se lahko na pot podate tudi skupaj kot družina in sproti odločite, ali boste naredili še en krog.

Štartnina znaša 10 evrov, zbrana sredstva pa bodo namenjena programu Botrstvo v športu, ki podpira mlade športnike iz socialno šibkih okolij. Prijave potekajo prek Timing Ljubljana, več informacij pa najdete na spletni strani Dobrodelnega večernega teka.

Vse, kar morate vedeti pred obiskom Olimpijski festival bo v soboto, 26. septembra, in nedeljo, 27. septembra 2026, med 10. in 18. uro na Kongresnem trgu in v parku Zvezda v Ljubljani. Namenjen je predvsem otrokom in mladim od 5. do 17. leta ter njihovim družinam. Vstop na Olimpijski festival je brezplačen in predhodna prijava ni potrebna. Za Dobrodelni večerni tek se prijavite posebej, štartnina znaša 10 evrov. Ob prihodu se oglasite na informacijski točki v parku Zvezda, kjer otrok prevzame festivalsko zloženko za zbiranje žigov. Za obisk izberite udobna oblačila in športno obutev. Podrobnosti najdete na spletni strani Olimpijskega festivala.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.