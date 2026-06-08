Vikend odprtih vrat vabi med vinograde

Goriška brda bodo 13. in 14. junija znova gostila Dneve odprtih kleti (DOK Brda), enega najbolj priljubljenih vinskih dogodkov pri nas. V slikoviti vinorodni pokrajini bo vrata svojih kleti in domačij odprlo več kot 30 vinarjev, ki bodo obiskovalcem ponudili vpogled v svoje delo, vina in briško gostoljubje.

Posebnost dogodka je, da obiskovalci vinarje spoznajo v njihovem domačem okolju. Med sodelujočimi bodo vinarji iz različnih delov Brd, od Dobrovega in Kojskega do Vipolž, Kozane in Plešivega. Premikanje med posameznimi lokacijami bo mogoče z organiziranim krožnim avtobusom, peš ali z e-kolesi. Vsaka vstopnica vključuje degustacije pri sodelujočih vinarjih, kozarec z nosilno vrečko, zapestnico za vstop ter bon za nakup vina. Organizatorji poudarjajo, da DOK Brda ni tekmovanje v številu obiskanih kleti, temveč priložnost za počasno odkrivanje zgodb, ljudi in vin, ki nastajajo v tej pokrajini.

Gre za razpršeno doživetje, kjer si vsak obiskovalec ustvari svojo pot. Prav pogovori z vinarji, spoznavanje različnih slogov vin in stik z briško pokrajino ustvarjajo izkušnjo, zaradi katere se številni vedno znova vračajo. Razgledi ponujajo popolno kuliso za vikend, ki združuje vino, naravo in lokalno gostoljubje.