Vinarium praznuje 11 let, znameniti lendavski stolp presegel 800.000 obiskovalcev (FOTO)

Festival Vinarium 2026 se je sklenil s praznovanjem 11. obletnice znamenitega stolpa in velikim glasbenim finalom: vstop v stolp je bil brezplačen, tudi krožna avtobusna povezava iz mestnega središča do stolpa, ene najbolj prepoznavnih turističnih znamenitosti Lendave in Pomurja.

Stolp je v enajstih letih prerasel v simbol lendavske turistične zgodbe o uspehu. Od odprtja do konca avgusta ga je obiskalo že 806.949 ljudi, njegova zgodba pa danes sega precej dlje od razgleda. Lendavske gorice obiskovalce privabljajo tudi z lokalno vinsko in kulinarično ponudbo, Hotelom Vinarium in adrenalinskim doživetjem Zipline Vinarium, ki ga je od leta 2022 obiskalo 15.510 ljudi.

Z vrha se odpira čudovit pogled na štiri države.

Festival Vinarium 2026 se je sklenil s praznovanjem 11. obletnice znamenitega stolpa.

53,5 metra je visok stolp.

Tri zgodbe

Praznovanje obletnice je bilo obenem sklepno dejanje letošnjega Festivala Vinarium, ki je Lendavo povezal skozi tri osrednje zgodbe – Bogračfest, 47. Lendavsko trgatev in rojstni dan stolpa – ter številne spremljevalne kulturne, etnološke, vinske, kulinarične in glasbene dogodke. Vinarium Lendava stoji na 302 metrih nadmorske višine, stolp pa je visok 53,5 metra. Z razgledne ploščadi se odpira edinstven, 360-stopinjski pogled proti Sloveniji, Madžarski, Hrvaški in Avstriji. Od odprtja 2015. je postal ena najbolj prepoznavnih podob Lendave in pomemben generator turističnega razvoja destinacije.

Ob njegovem rojstnem dnevu je župan Lendave Janez Magyar poudaril: »Vinarium daje prepoznavnost našemu kraju in mestu Lendava ter s samim stolpom privablja veliko turistov, največ prav iz vseh štirih držav, na katere se vidi iz njega. Seveda pa nas postavlja na turistični zemljevid. Kontinuiteta obiska se nadaljuje vsa leta, upada ni predvsem zato, ker smo v zadnjih letih dodali sveže vsebine, ki ljudi znova pritegnejo. Naša želja je, da bi se se gosti in turisti, ki pridejo, tu dlje zadržali, saj s tem dobijo še več vpogleda v našo kulturno in gastronomsko ponudbo.«

Glasba za vse generacije

Ob obletnici še dva nova okusa gibanice

Zbrane je nagovorila Eva Marija Banutai, predsednica Turistične zveze Lendava vabi, ki je poudarila: »Trudili se bomo, da bomo vsako leto kaj dodali k naši ponudbi. Število obiskov nam dokazuje, da smo na pravi poti.« O načrtovanem rokodelskem centru pa: »Rokodelke imajo v prostorih TIC že svoj center. Pri ziplinu pripravljamo posebne prostore, kjer bodo lahko izvajale delavnice za turiste, ki bodo izdelke lahko odnesli domov.« Kulturni program so nadaljevali člani Folklornega društva Prekmurje Lendava in Kulturnega društva József Attila Kapca. Domače pesmi so zapele ljudske pevke Kulturnega društva Baráti Kör iz Murske Sobote.

Novi gibanici

Poseben del letošnjega praznovanja je bila predstavitev nove kulinarične zgodbe, dveh novih okusov gibanice. »Na podlagi pogovorov z gospodinjami smo ustvarili gibanico, ki temelji na maku, orehih in skuti ter je bogata s smetanovim prelivom, poimenovali pa smo jo Vinarium. Druga se klanja bogatemu vinorodnemu območju. Izbrali smo jurko, ki je posebna sestavina tega območja – posebno grozdje z največ arome, kar jo grozdje lahko ponudi. Ustvarili smo gibanico, ki je sadna, lahkotna in se ponuja tudi tistim, ki morda niso za tradicionalne okuse,« je povedala Mojca Makovec Haložan iz Hiše gibanice.

Dogajanje so popestrili folklorni nastopi.

Na razgledni ploščadi je potekala degustacija Vina z razgledom, kjer so obiskovalci lokalna vina okušali ob panoramskem pogledu na štiri države. Roto Balon klub je obiskovalcem omogočil dvige s privezanimi toplozračnimi baloni, v večernih urah pa se je dogajanje preselilo v mestno središče na veliki brezplačni koncert, ki so ga pričarali Srebrna krila, Vlado Kalember in Novi fosili, njihove uspešnice pa so povezale več generacij obiskovalcev.