Vrelec, ki zdravi že od 11. stoletja, in skrivnost razglednega griča Janina

Na severovzhodu Zgornjesotelskega gričevja pod obronki mogočne kope Boča in trikotne vzpetine Donačke gore najdemo zdraviliški kraj Rogaška Slatina. Vse v kraju se vrti okoli zdravilnega vrelca, ki je bil prvič omenjen že v 11. stoletju.

Za prepoznavnost kraja je veliko storil hrvaški ban Petar Zrinski, ki je vrelcu v začetku 17. stoletja pripisoval svojo čudežno ozdravitev. Turizem se je začel razvijati v začetku 19. stoletja, ko so vrelci na pobudo deželnega vladarja Ferdinanda Marije Attemsa postali last štajerskih deželnih stanov. Do sredine 19. stoletja je Rogaška Slatina postala mondeno zbirališče avstro-ogrske elite. Okoli zdraviliškega parka je zrasla kopica hotelov. Kraj je postal poznan po vsej Avstro-Ogrski in obiskal ga je celo sam cesar Franc Jožef I. Kraj danes živi od turizma in ogledamo si lahko kar nekaj zanimivosti. Med klasicističnimi zgradbami zdravilišča je prelep park z vodometom. Nad njim je spomenik grofu Attemsu kot ustanovitelju zdravilišča, na bližnjem griču pa stoji razgledni stolp Kristal, ki je s 106 metri višine najvišji v Sloveniji.

385 metrov je visok grič Janina.

Razgled s stolpa je čudovit.

Pa se tokrat odpravimo še na drugo stran, in sicer na razgledni, 385 metrov visok grič Janina. Iz zdravilišča stopimo na strmo asfaltno cesto, ki v brežino vodi naravnost s cestnega krožišča. Cesta prav hitro preide v kolovoz in počasi se vzpenjamo po okljukih. Od nekod se pojavijo stebri nekdanje vlečnice in strma travnata pobočja, zaradi katerih se zavemo, da se vzpenjamo po nekdanjem smučišču.

Pol ure potrebujemo do vrha griča.

Pol ure potrebujemo do vrha griča, tam pa nas pričaka še en, precej manj znan razgledni stolp. Postavljen je bil že pred sedmimi desetletji in ima petnajst metrov višine. Po krožnem stopnišču se povzpnemo na njegov vrh, ki je že nad drevesnimi krošnjami. Z razgledne ploščadi se odpre lep razgled daleč naokoli. Na mogočno kopo Boča pa na zašiljeni rog Donačke gore, tudi na razgled po Kozjanskem in Bizeljskem vse tja do Posotelja že na hrvaški strani. Rogaška Slatina je danes znana predvsem kot zdraviliški kraj, v njeni okolici pa je marsikaj zanimivega in kopica pohodni poti, ki nas popeljejo po gozdovih vzhodnega dela Slovenije.