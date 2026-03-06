Vzpon na Španov vrh nas bo nagradil s čudovitim razgledom (FOTO)

Pred stoletji je po gorovju kar vrvelo od življenja. Spodaj, v dolini, na Jesenicah je bila železarna, po Karavankah pa je bila vrsta rudnikov železne rude, gozdarskih postojank, kjer so kuhali oglje, in vrsta pašnih planin. Največje industrijsko središče v gorovju je bilo v Javorniškem Rovtu nad Planino pod Golico. Rudnikov že davno ni več, ostala pa je starodavna vas na pobočju gorovja. Pa tudi veselje do smučanja za vso Gornjesavsko dolino. Tik pred vasjo so že pred davnimi desetletji zgradili sedežnico na 1343 metrov visok Španov vrh. Neizprosna ekonomska računica jo je pred nekaj letih že zaustavila. Zdelo se je, da za vedno. Vendar se je našla skupina navdušencev, da so jo ohranili v delujočem stanju. Pa se zdi, da je ekonomska realnost prehuda in niti letošnjo sezono ne obratuje. Dostop na Španov vrh je prek smučišča in čisto enostaven. Uro in pol zmerne hoje in smo na vrhu. Ves čas gremo ob smučišču, ki se cikcak dviga po pobočju in ves čas po malem drži smer proti vzhodu.

Sedežnica je presenetljivo dolga, do vrha je dva kilometra in pol zračne črte. Bolj ko se dvigamo, lepši postajajo razgledi. Španov vrh leži prav nasproti Julijskih Alp, ki se dvigajo na drugi strani doline Save Dolinke. Spotoma se zavemo, kako zelo je bilo včasih poseljeno slovenske podeželje. Sprehodimo se mimo opuščene kmetije pa nekaj počitniških hiš, ki imajo vse po vrsti prelep razgled daleč naokoli. Na sredini sedežnice je vmesna postaja. Tu se naša pot za nekaj časa poravna. Pa ne za dolgo. Prav kmalu pred sabo zagledamo končno postajo visoko nad nami, ki je istočasno tudi vrh Španovega vrha. Zadnja strmina je nekoliko bolj zahtevna, a ni prehudo. Tudi zato, ker se na levo odcepi kolovozna pot, po kateri gremo nekoliko bolj po ovinkih in posledično nekoliko bolj položno.

Na vrhu nas pričakajo počitniška hišica, gornja postaja sedežnice in manjši lokal. Pa tudi prelep razgled. Tokrat tudi po Karavankah. Na severni strani Španovega vrha ležita Golica in Struška tako rekoč v neposredni bližini. Vidi se daleč naokoli, na zahod vse do Kepe, na vzhod pa do Stola. Pa seveda na širno Ljubljansko kotlino globoko spodaj. Španov vrh je krasna priložnost za izlet ob koncu tedna. Tudi v času večjih snežnih padavin je vzpon varen, saj so pobočja položna. Ob poti in na vrhu najdemo več ljudi, ki so prišli v Karavanke, da bi se dvignili iz megle globoko doli v dolini in se pocrkljali na toplem soncu na južnih pobočjih Karavank.

Izhodišče je spodnja postaja žičnice. FOTO: Janez Mihovec

Takole je na vrhu. FOTO: Janez Mihovec

Tudi če je sneg, je vzpon varen, saj so pobočja položna. FOTO: Janez Mihovec

Španov vrh FOTO: Janez Mihovec