Za brezskrbne jesenske počitnice v tujini

Če načrtujete izlet ali potovanje čez mejo, ne pozabite na pravočasno sklenitev turističnega zavarovanja – tako si boste prihranili marsikatero skrb, se sproščeno podali na pot in si na oddihu res »oddahnili«.

Brez skrbi tudi daleč od doma

Različne neprijetnosti, kot so bolezen, nezgode ali izguba prtljage, vas lahko doletijo tudi med počitnicami v tujini, ne glede na to, kako skrbno ste jih načrtovali. V neznanem okolju je še toliko pomembneje, da imate dostop do hitre in zanesljive pomoči. Z Zavarovanjem potovanj v tujino Zavarovalnice Triglav boste imeli pomoč v vsakem trenutku na dosegu roke. Poleg tega so zdravstveni stroški v tujini lahko hitro zelo visoki. Če se znajdete v težavah daleč od doma, je dobrodošla vsaka pomoč pri iskanju zdravnika ter pokrivanju stroškov pregleda, prevoza in zdravil.

Na voljo vam je 24-urni asistenčni center

Ko v tujini potrebujete pomoč, je dobro vedeti, da vam nekdo stoji ob strani.

Ob nezgodi ali bolezni v tujini čim prej pokličite Asistenčni center Zavarovalnice Triglav na telefonsko številko +386 2222 2864, ki vam je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Ob klicu vas bodo svetovalci usmerili na pravo mesto in poskrbeli za hitro pomoč. Organizirali vam bodo zdravljenje in pokrili stroške v okviru zavarovalne vsote – v bolnišnici, pri prevozu do bolnišnice ali v domovino. Če so ob vašem klicu vsi operaterji zasedeni, ne skrbite, saj vas bodo poklicali nazaj v najkrajšem času.

Škodni dogodek prijavite čim prej

Na Asistenčni center pokličite čim prej po nastanku škodnega dogodka. Tudi če se zgodi, da asistenčne pomoči ne morete uporabiti in stroške krijete sami, brez skrbi, saj lahko povračilo stroškov enostavno uveljavljate po vrnitvi v domovino. To lahko storite hitro in preprosto po spletu ali pa v najbližji poslovalnici Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.

Poskrbite za pravočasno sklenitev zavarovanja

Zavarovanje potovanj v tujino začne veljati šele dan po sklenitvi in plačilu premije, zato ga uredite najpozneje dan pred odhodom. Tako boste lahko že prvi dan potovanja brez skrbi. Ker je pred potovanjem vedno še veliko stvari, ki jih morate urediti, lahko zavarovanje z le nekaj kliki sklenete kar po spletu in tako prihranite nekaj časa in energije. Lahko pa sklenitev opravite tudi pri svojem zastopniku, na poslovnih mestih Zavarovalnice Triglav ali pri pooblaščenih turističnih agencijah.

Različni paketi za vse generacije in potrebe

Izbirate lahko med letnim ali krajšim zavarovanjem, individualnim, družinskim ali skupinskim. Zavarujete lahko tudi zavarovance, starejše od 75 let, ali tiste, ki se bodo med počitnicami ukvarjali z rizičnimi športi.

Na voljo so vam trije paketi – A, B in C –, ki se razlikujejo po vključenih zavarovalnih kritjih. Med drugim so to kritja:

zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic;

zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini;

zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov;

V primeru poškodovanja tretje osebe ali stvari pa imate vključeno tudi zavarovanje odgovornosti.

Če želite kombinacijo kritij posameznih paketov popolnoma prilagoditi svojim željam in potrebam, se obrnite na zavarovalnega zastopnika ali obiščite poslovalnico.

Zakaj evropska kartica ni dovolj?

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja v večini držav članic Evropske unije krije stroške nujne zdravstvene pomoči le v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. Ne vključuje pa kritja nekaterih drugih nujnih storitev, kot je prevoz poškodovanega ali bolnega iz tuje države v Slovenijo, niti helikopterskega prevoza do bolnišnice. Zato je ustrezno in pravočasno sklenjeno turistično zavarovanje nujen del »prtljage« za varno in brezskrbno potovanje.

