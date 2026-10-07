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Zahtevni vzpon po brezpotju, nagrada pa prelep razgled (FOTO)

Pod Veliko glavo najdemo ostanke italijanske kasarne, z vrha pa se odpre razgled na dolino Soče globoko spodaj.
Tokrat smo se odpravili na Veliko glavo nad Trento. FOTO: Janez Mihovec

Tokrat smo se odpravili na Veliko glavo nad Trento. FOTO: Janez Mihovec

Dolina Trente FOTO: Janez Mihovec

Dolina Trente FOTO: Janez Mihovec

Lepo Špičje FOTO: Janez Mihovec

Lepo Špičje FOTO: Janez Mihovec

Proti planini Lepoč FOTO: Janez Mihovec

Proti planini Lepoč FOTO: Janez Mihovec

Pot nas popelje nad gozdno mejo do Trebiškega dola. FOTO: Janez Mihovec

Pot nas popelje nad gozdno mejo do Trebiškega dola. FOTO: Janez Mihovec

Zadnja počitniška hišica FOTO: Janez Mihovec

Zadnja počitniška hišica FOTO: Janez Mihovec

Ostanki kasarne in Čisti vrh v ozadju FOTO: Janez Mihovec

Ostanki kasarne in Čisti vrh v ozadju FOTO: Janez Mihovec

Tokrat smo se odpravili na Veliko glavo nad Trento. FOTO: Janez Mihovec
Dolina Trente FOTO: Janez Mihovec
Lepo Špičje FOTO: Janez Mihovec
Proti planini Lepoč FOTO: Janez Mihovec
Pot nas popelje nad gozdno mejo do Trebiškega dola. FOTO: Janez Mihovec
Zadnja počitniška hišica FOTO: Janez Mihovec
Ostanki kasarne in Čisti vrh v ozadju FOTO: Janez Mihovec
Janez Mihovec
 7. 10. 2026 | 17:17
3:13
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Konec prve svetovne vojne na naši zahodni meji ni prinesel prav nobene pomiritve. Italijani so brezobzirno uveljavljali določila Londonskega sporazuma, ki jim je kot plačilo za vstop v vojno zoper Avstro-Ogrsko obljubljal tudi precejšen del slovenskega narodnega ozemlja. Meja, določena z Rapalskim sporazumom, je bila postavljena globoko na slovensko narodno ozemlje. Z njo ni bil nihče zadovoljen. Italijani so si želeli še precejšen kos Dalmacije, Kraljevina Jugoslavija pa je tudi čakala na prvo priložnost, ki bi jim omogočila vrnitev izgubljenega slovenskega in hrvaškega nacionalnega ozemlja.

Nad zadnjo počitniško hišico se planinska pot v serpentinah začne strmo vzpenjati.

Obe strani sta v pričakovanju novih sovražnosti temeljito utrdili obmejno območje. V nadaljevanju so se vse te zgradbe izkazale kot popolnoma neuporabne. V času druge svetovne se je način vojskovanja temeljito spremenil in ni več potreboval utrjenih frontnih črt, po vojni pa se je meja prestavila precej proti zahodu. Vojaške zgradbe so v veliki večini razpadle, nekaj pa jih je v obliki planinskih koč dobilo drug, precej bolj prijazen namen. V skritih kotičkih Julijskih Alp pa so se nekatere zgradbe ohranile v skorajda nespremenjeni obliki.

Dolina Trente FOTO: Janez Mihovec
Dolina Trente FOTO: Janez Mihovec
Tokrat se odpravimo na 1883 metrov visoko Veliko glavo nad Trento. Iz Loga v Trenti se usmeri po cesti proti planini Lepoč. Makadamska cesta ima več razcepov in markirani poti sledimo po tablah za Zasavsko kočo na Prehodavcih. Nad zadnjo počitniško hišico se planinska pot v serpentinah začne strmo vzpenjati. Pot nas pripelje do planine Lepoč, ki je danes že davno s smrekami porasla uravnava. Nad planino se pot ponovno strmo vzpenja in nas popelje nad gozdno mejo do Trebiškega dola. Z dvorišča hišice se odpre lep razgled na Lepo Špičje, ki ga vidimo iz druge, nekoliko neobičajne perspektive. Od tu postane pot zahtevna. Le kakih petdeset metrov višje nas dva kamnita možica usmerita na levo. Nobene prave poti ni, ampak si jo moramo med vedno redkejšimi macesni najti kar sami. Širna travnata strmina nas popelje pod sam vrh Velike glave. Ta je porasla z neprehodnim borovjem, zato moramo biti zelo iznajdljivi pri iskanju poti. Dvignemo se do manjšega sedla na jugozahodni strani, kjer nam je vodilo piramida Čistega vrha na drugi strani doline.

1883 metrov je visoka Velika glava.

Še nekaj minut hoje in tik pod grebenom najdemo ostanke nekdanje vojašnice. Ostalo je le še kup ometanega zidovja, strehe so že pred desetletji propadle. Na vrh Velike glave se moramo pošteno potruditi. Med borovjem je treba najti pot bolj ko ne na pamet. Z vrha se odpre prelep razgled na dolino Soče globoko spodaj, osrednje Julijske Alpe na vzhodni strani ter Zahodne Julijce na zahodni.

Lepo Špičje FOTO: Janez Mihovec
Lepo Špičje FOTO: Janez Mihovec

Proti planini Lepoč FOTO: Janez Mihovec
Proti planini Lepoč FOTO: Janez Mihovec

Pot nas popelje nad gozdno mejo do Trebiškega dola. FOTO: Janez Mihovec
Pot nas popelje nad gozdno mejo do Trebiškega dola. FOTO: Janez Mihovec

Zadnja počitniška hišica FOTO: Janez Mihovec
Zadnja počitniška hišica FOTO: Janez Mihovec

Ostanki kasarne in Čisti vrh v ozadju FOTO: Janez Mihovec
Ostanki kasarne in Čisti vrh v ozadju FOTO: Janez Mihovec

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