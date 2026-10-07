Zahtevni vzpon po brezpotju, nagrada pa prelep razgled (FOTO)

Konec prve svetovne vojne na naši zahodni meji ni prinesel prav nobene pomiritve. Italijani so brezobzirno uveljavljali določila Londonskega sporazuma, ki jim je kot plačilo za vstop v vojno zoper Avstro-Ogrsko obljubljal tudi precejšen del slovenskega narodnega ozemlja. Meja, določena z Rapalskim sporazumom, je bila postavljena globoko na slovensko narodno ozemlje. Z njo ni bil nihče zadovoljen. Italijani so si želeli še precejšen kos Dalmacije, Kraljevina Jugoslavija pa je tudi čakala na prvo priložnost, ki bi jim omogočila vrnitev izgubljenega slovenskega in hrvaškega nacionalnega ozemlja.
Nad zadnjo počitniško hišico se planinska pot v serpentinah začne strmo vzpenjati.
Obe strani sta v pričakovanju novih sovražnosti temeljito utrdili obmejno območje. V nadaljevanju so se vse te zgradbe izkazale kot popolnoma neuporabne. V času druge svetovne se je način vojskovanja temeljito spremenil in ni več potreboval utrjenih frontnih črt, po vojni pa se je meja prestavila precej proti zahodu. Vojaške zgradbe so v veliki večini razpadle, nekaj pa jih je v obliki planinskih koč dobilo drug, precej bolj prijazen namen. V skritih kotičkih Julijskih Alp pa so se nekatere zgradbe ohranile v skorajda nespremenjeni obliki.
1883 metrov je visoka Velika glava.
Še nekaj minut hoje in tik pod grebenom najdemo ostanke nekdanje vojašnice. Ostalo je le še kup ometanega zidovja, strehe so že pred desetletji propadle. Na vrh Velike glave se moramo pošteno potruditi. Med borovjem je treba najti pot bolj ko ne na pamet. Z vrha se odpre prelep razgled na dolino Soče globoko spodaj, osrednje Julijske Alpe na vzhodni strani ter Zahodne Julijce na zahodni.