Zidanica je lahko tudi dopustniški pobeg v naravo

Marsikdo ob zidanici brž pomisli na veselo druženje ob kozarcu rujnega, petje in zabave, ki se lahko zavlečejo pozno v noč. Dolgo so te tradicionalne vinogradniške hiške veljale za zatočišča lokalnih vinogradnikov, namenjene sproščenim družabnim srečanjem in degustacijam, a vsekakor ne smemo zanemariti niti garaškega dela v vinogradih. A podoba vsaj nekaterih od teh prav posebnih hišk se je korenito spremenila. Postale so osrednji turistični produkt Dolenjske in Bele krajine ter so s svojo preobrazbo v udobne in edinstvene nastanitve dokaz, da lahko tradicija uspešno stopi v korak s sodobnim turizmom. Čeprav za marsikoga novost, pa je projekt Turizem v zidanicah na trgu že 14. leto.

Na območju Trške Gore je največja koncentracija zidanic na svetu.

Da turistični produkt pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto postaja pravi magnet za obiskovalce, pove podatek, da so zdaj že presegli magičnih 10.000 prenočitev na leto, okoli 70 odstotkov je tujih gostov, mnogi od njih pa se še kako radi vračajo. Kmalu se širitev ponudbe obeta še na območje Haloz in Lendavskih goric. S tem bi zidanice resnično postale oblika razpršenega hotela ne le po jugovzhodni Sloveniji, ampak tudi širše. Jernej Golc, direktor zavoda PRJ Halo iz Cirkulan, pravi, da imajo pri kolegih na Dolenjskem že utečeni produkt, ki ga bodo zdaj »prekopirali« še na severovzhodni del naše dežele. »S povezovanjem pridobijo tako lokalni turistični ponudniki kot gostje,« je dodal Golc.

Razgled in kapljica posebneža

Turizem v zidanicah na Dolenjskem, v Beli krajini in širše ni le storitev nastanitve, ampak unikatno doživetje, ki združuje pristno podeželsko življenje, sprostitev v neokrnjeni naravi in odkrivanje vinske kulture. Trenutno je v mrežo vključenih več kot 50 zidanic, razpršenih po Dolenjski, Beli krajini in Kozjanskem. »Na območju Trške Gore je največja koncentracija zidanic na svetu,« je prepričan Marjan Lisac, predsednik Društva vinogradnikov Trška Gora, oče produkta odprte zidanice. Kot še pravi, je ključnega pomena, da se mali vinogradi ohranijo, in tudi zaradi tega turističnega produkta so nekateri griči še naprej lepo in skrbno obdelani, ne pa zaraščeni. Lastnikom se s tem zagotavlja dodaten zaslužek, hkrati pa se ohranja značilna dolenjska kulturna krajina.

Lokalne dobrote Poleg turistične namestitve se je dobro prijel tudi projekt Odprte zidanice. V tem primeru gre za kulinarično doživetje, saj vam lastniki po predhodnem dogovoru ponudijo domače vino – zlasti avtohtoni cviček –, narezke, za bolj zahtevne pa, kjer jim to seveda dopušča, tudi kaj okusnega spečejo. Pri Branku Pavlinu na Trški Gori, denimo, si boste po dobrotah izpod peke nedvomno oblizali vse prste.

Čeprav so zidanice simbol tradicije, so danes nekatere opremljene z vsem, kar potrebuje sodobni gost za popolni oddih, vključno z zasebnimi savnami in masažnimi kadmi. »Gostje so različni, nekateri pridejo res samo na počitek, savno in poležavanje, da jih po več dni ni na spregled, spet drugi prelepe vinogradniške griče izkoristijo za potep in kolesarjenje,« pravi Vinko Rataj, ki na Trški Gori ponuja dve idilični zidanici. »Mir, intimnost, prelep razgled na vinogradniške griče in seveda tudi kapljica našega dolenjskega posebneža cvička,« to je tisto, kar gostje tu iščejo in dobijo, sklene Vinko Rataj. Projekt Turizem v zidanicah tako nosi pomembno poslanstvo. Poleg trženja vrhunskega turističnega produkta opozarja na vse večje krčenje vinogradov in spreminjanje zidanic iz gospodarskih v stanovanjske objekte. Z vključitvijo v turizem lastniki ohranjajo svojo nepremičnino živo in s tem prispevajo k ohranjanju edinstvene vinogradniške podobe Dolenjske.

Odprte zidanice so nekakšna dolenjska različica osmice. FOTO: Mitja Felc

Vinko Rataj je butični vinogradnik in že nekaj časa še turistični gostitelj s srcem in dušo. FOTO: Mitja Felc