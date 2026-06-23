Zvezdni odsev: to je čas rasti in izpopolnjevanja

Jutrišnjo sredo, 24. junija, se nebesni ples odvija v edinstvenem ritmu, ki nas spodbuja k notranjemu raziskovanju in globokim čustvenim preobrazbam. Luna, naš čustveni kompas, začne dan v harmonični tehtnici in se v zgodnjih jutranjih urah premakne v intenzivnega škorpijona. Ta prehod nas vabi, da se iz iskanja ravnovesja v naših odnosih poglobimo v globlje čustvene vode, kar spodbuja introspekcijo in transformacijo. Luna je trenutno v fazi rastočega giba, z okoli 78-odstotno osvetlitvijo, kar pomeni čas rasti in izpopolnjevanja. To je priložnost, da ocenimo svoj napredek in naredimo potrebne prilagoditve pred vrhuncem polne lune.

Čez dan Luna tvori več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše čustveno stanje in odnose. Kvadrat med Luno in Jupitrom lahko v zgodnjih jutranjih urah poveča naša čustva in želje, kar lahko vodi do pretiravanja ali nerealnih pričakovanj. Pomembno je, da ohranimo zmernost in perspektivo. Kasneje lahko kvadrat med Luno in Venero prinese napetosti v osebnih odnosih, saj izpostavlja področja, kjer se naše potrebe in vrednote morda ne ujemajo z drugimi. Odprta komunikacija in empatija sta ključna za premagovanje teh izzivov.

Pozitiven trigon med Soncem in Luno v dopoldanskih urah prinaša občutek notranjega ravnovesja in usklajenosti med našimi zavestnimi nameni in čustvenimi potrebami, kar podpira samozavest in jasnost v naših dejanjih. Proti poldnevu lahko kvadrat med Luno in Plutonom sproži globoko zakoreninjena čustva ali borbe za moč, kar nas spodbuja, da se soočimo in preobrazimo temeljne težave. Sprejemanje ranljivosti lahko vodi do globokega osebnega razvoja. Poleg luninih aspektov Venera v levu tvori trigon s Saturnom v ovnu, kar prinaša stabilnost in predanost v naše odnose ter nas spodbuja, da gradimo trajne povezave, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in skupnih ciljih.

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