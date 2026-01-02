  • Delo d.o.o.
POLET V LETU 2024

10 člankov, ki so Slovence v 2024 spravili iz kavča in v naravo. Leto 2024 je pokazalo, da Slovenci radi živimo aktivno

Bralci Slovenskih novic ste največ brali o zdravem življenju, gibanju in skrbi za telo - od glave do pet.
Polet je v letu 2024 še posebej poudaril, da je gibanje lahko prijetno, sproščujoče in dostopno vsem. FOTO: Getty Images
Polet je v letu 2024 še posebej poudaril, da je gibanje lahko prijetno, sproščujoče in dostopno vsem. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 1. 2026 | 15:00
5:27
Leto 2024 je na spletni strani Slovenskih novic in v rubriki Polet potrdilo, da zdravje ni več le tema za ordinacije, temveč postaja sestavni del vsakdanjega življenja. Bralci so množično posegali po člankih, ki so jih spodbujali h gibanju, bivanju v naravi in zavestni skrbi za telo, brez zapovedi, a z veliko dobre volje.

Najbolj brane vsebine niso obljubljale čudežev čez noč, temveč so ponujale razumne, preverjene in izvedljive korake do boljšega počutja. In prav to se je izkazalo za recept za uspeh.

Zdrav življenjski slog brez odpovedovanja, z več ravnovesja

Posebej priljubljeni so bili članki, ki so razbijali prehranske mite in ponujali jasna pojasnila o tem, kaj telesu resnično koristi. Eden najbolj branih prispevkov leta 2024 je bil članek »Holesterol ne pride iz slanine in jajc, ampak iz teh živil. Resnica, ki jo mora vedeti vsak«, ki je bralcem ponudil znanje brez moraliziranja in prav zato naletel na izjemen odziv.

Takšne vsebine dokazujejo, da bralci iščejo razumevanje, ne prepovedi.

Gibanje kot užitek, ne obveznost

Polet je v letu 2024 še posebej poudaril, da je gibanje lahko prijetno, sproščujoče in dostopno vsem. Članki o hoji, teku, kolesarjenju, vadbi v zrelejših letih, raztezanju in regeneraciji so redno sodili med najbolj brane.

Bralce je pritegnila ideja, da za zdravje ni treba v telovadnico, dovolj je že sprehod po gozdu, kolesarski izlet, plavanje v naravi ali jutranje razgibavanje na balkonu. Gibanje je bilo predstavljeno kot del življenja, ne kot projekt.

Narava kot zaveznik zdravja

Veliko pozornosti so prejeli tudi članki, ki so poudarjali povezavo med naravo in dobrim počutjem. Sončna svetloba, svež zrak, gozd, voda in gibanje na prostem so bili pogosto izpostavljeni kot naravni zavezniki telesnega in duševnega zdravja.

Bralci so z zanimanjem brali o vplivu narave na srce, pljuča, možgane in imunski sistem in v tem našli dodatno motivacijo, da več časa preživijo zunaj.

Zdravje vseh organov - razumljivo in brez strahu

Velik del zanimanja je bil namenjen tudi zdravju posameznih organov: srca, jeter, ledvic, prebavil, sklepov in možganov. Najbolje so se odrezali članki, ki so zapletene teme predstavili jasno, prijazno in brez strašenja.

Bralci so želeli vedeti, kako telo deluje in kako mu pomagati, ne pa se ustrašiti diagnoz. Prav ta uravnotežen pristop je postal prepoznavni znak zdravstvenih vsebin v Slovenskih novicah.

Šport kot navdih za vsakdan

Veliko zanimanja so pritegnili tudi članki o svetovno znanih športnih dogodkih in športnikih, ki so poleg rezultatov izpostavljali pomen regeneracije, discipline in skrbi za zdravje. Šport je bil predstavljen kot navdih, ne kot tekmovanje, temveč kot dokaz, kaj vse zmore telo, če zanj dobro skrbimo.

Pogled naprej: več gibanja, več znanja, več optimizma

Leto 2024 je pokazalo, da bralci Slovenskih novic cenijo vsebine, ki jih spodbujajo k bolj zdravemu, aktivnemu in uravnoteženemu življenju. Zdravje ni bilo predstavljeno kot cilj, temveč kot pot polna majhnih korakov, svežega zraka in gibanja.

In prav takšne zgodbe bodo, sodeč po odzivu bralcev, tudi v prihodnje med najbolj branimi.

Uredništvo Poleta in Slovenskih novic vam v pravkar začetem letu želi zdravo leto, polno radosti in aktivnosti ter božanskega počitka v brezdelju! Nekateri pravimo, da je se kakovost življenja meri po dolžini prostega časa ... statusni simbol vsakega Slovenca bi moral biti, kaj najboljšega je naredil zase in za svojo okolico ...

Spodaj je urejena, pregledna in estetsko čista razpredelnica, primerna za neposredno spletno objavo na Slovenskih novicah (rubrika Polet). Naslovi so lektorirani in zapisani enotno, razpredelnica je berljiva tudi na mobilnih napravah.

To je 10. najbolj branih člankov v rubriki Polet (Slovenske novice) v letu 2024

  1. Holesterol ne pride iz slanine in jajc, ampak iz teh živil - resnica, ki jo mora vedeti vsak
  2. Skrita epidemija pustoši po Evropi? Milijoni ljudi imajo te težave
  3. Alarmantno: pozabljeni rak se hitro širi med mladimi, strokovnjaki opozarjajo na agresivno obliko
  4. Vsak dan je hodila 10 kilometrov, da bi shujšala - zgodilo se je nekaj nepričakovanega
    10 največjih medicinskih dosežkov leta 2025, ki že spreminjajo življenja

     
  5. Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
  6. Pol ure po kavi hitite na stranišče? To ni dobro
  7. Koliko časa zmorete v počepu? Toliko bi morali glede na starost
  8. Jutranja navada, ki uničuje jetra: jo imate tudi vi?
  9. Če pri 50 letih zmorete te štiri stvari, ste v odlični telesni pripravljenosti
  10. Jeste jo vsak dan, a ne veste, kako škodljiva je - ta sestavina je hujša od sladkorja

 

zdravje šport na rekreacija Polet.si gibanje rekreacija življenjski slog zdravo življenje
16:30
Šport  |  Tekme
ANA BUCIK JOGAN

Slovenska smučarka sporočila, da se poslavlja

Kranjskogorsko tekmovanje bo posebno za prvo slovensko adutinjo Ano Bucik Jogan, ki je napovedala, da bo konec sezone končala tekmovalno kariero.
2. 1. 2026 | 16:30
15:58
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Umrl je vodja skupine, ki je poznana po uspešnici Bela snežinka

Slobodan Filipovič je leta 1974 ustanovil skupino Veter. Z njo so posneli več kot 120 pesmi, izdali deset albumov, nastopili na številnih festivalih ter koncertih doma in v tujini.
2. 1. 2026 | 15:58
15:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA PREHRANA

Telo se čisti samo, a nič ne bo narobe, če mu delo olajšamo

Telo lahko v novem letu razbremenimo z osveženim jedilnikom.
2. 1. 2026 | 15:20
15:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: več jeze, skrbi, črnogledosti (Suzy)

Sobotna polna luna kaže odzvanjanje veselih, družinskih, prazničnih energij.
2. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POLET V LETU 2024

10 člankov, ki so Slovence v 2024 spravili iz kavča in v naravo. Leto 2024 je pokazalo, da Slovenci radi živimo aktivno

Bralci Slovenskih novic ste največ brali o zdravem življenju, gibanju in skrbi za telo - od glave do pet.
Miroslav Cvjetičanin2. 1. 2026 | 15:00
14:35
Novice  |  Nedeljske novice
POSPRAVLJENO

Majhen, a nepogrešljiv

S samolepilnim valjčkom bo lažje vzdrževati urejen dom, dovolj je, da ga zapeljemo po površini, in nesnaga se prilepi nanj.
Mateja Florjančič2. 1. 2026 | 14:35

Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
