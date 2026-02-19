  • Delo d.o.o.
TEST DOMA

10 fitnes testov, ki bi jih moral opraviti vsak po 40. letu

Naj bo teh deset testov vaš osebni letni tehnični pregled telesne pripravljenosti.
Priporočljivo je, da jih ponovite enkrat ali dvakrat letno in spremljate napredek. FOTO: Getty Images
Priporočljivo je, da jih ponovite enkrat ali dvakrat letno in spremljate napredek. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 19. 2. 2026 | 13:00
A+A-

Po 40. letu se telesna pripravljenost začne postopoma spreminjati, upadata mišična masa in vzdržljivost, ravnotežje ni več samoumevno, regeneracija pa je počasnejša.

To še ne pomeni, da vrhunska forma ni več dosegljiva. Prav nasprotno. Redno preverjanje telesne pripravljenosti je lahko odličen motivator in zgodnje opozorilo na morebitne pomanjkljivosti.

Pripravili smo izbor desetih preprostih domačih fitnes testov, s katerimi lahko preverite svojo moč, vzdržljivost, gibljivost in ravnotežje, brez drage opreme in članarine v fitnesu.

1. Test ravnotežja na eni nogi

Stopite na eno nogo in z odprtimi očmi poskušajte zadržati ravnotežje 45 sekund na vsaki strani. Če začnete mahati z rokami, gleženj peče in koncentracija popušča, je to znak, da je propriocepcija (zaznavanje položaja telesa) oslabljena.

30–60 sekund stabilne drže pomeni dobro raven. Če se morate loviti ali skoraj padete, trenirajte ravnotežje. Za zahtevnejšo različico zaprite oči, večina pri tem hitro izgubi stabilnost. Ta preprosti test je pomemben kazalnik tveganja za padce v zrelejših letih.

2. Cooperjev 12-minutni test teka

Cooperjev test je klasičen test aerobne vzdržljivosti. V 12 minutah poskusite preteči čim večjo razdaljo (po ravni podlagi ali na stadionu). Moški po 40. letu: približno 1700–2100 metrov Ženske po 40. letu: okoli 1500 metrov ali več

Če tek ni primeren, lahko hitro hodite. Test je zahteven, ob koncu boste zadihani, srčni utrip bo visok, noge bodo pekoče. Kljub temu gre za enega najboljših kazalnikov srčno-žilne pripravljenosti.

3. Nošenje bremen

V vsako roko primite utež, ročko ali plastenko z vodo. Skupna teža naj približno ustreza vaši telesni teži (ali vsaj polovici). Hodite dve minuti brez ustavljanja.

Hrbet naj bo raven, koraki stabilni. Če zdržite polni dve minuti, imate dobro funkcionalno moč, stabilnost trupa in vzdržljivost prijema. To je praktičen test vsakodnevne moči podoben nošenju težkih vrečk iz trgovine.

4. Pet pravilnih dvigov na drogu

Na vratni drog ali zunanjem telovadnem drogu izvedite pet zaporednih pravilnih dvigov brez zagona. Brada mora preseči drog, spuščanje naj bo kontrolirano. Če petih ne zmorete, poskusite s počasnimi negativnimi ponovitvami (kontrolirano spuščanje).

Veliko ljudi po 40. letu ne zmore niti ene pravilne ponovitve, kar je jasen znak, da je treba okrepiti hrbtne mišice.

5. Harvardov step test

Za test potrebujete stabilno klop ali stopnico. Stopajte gor in dol s tempom približno 30 stepov na minuto do največ pet minut. Po koncu si izmerite srčni utrip in spremljajte, kako hitro se umiri. Hitrejše znižanje srčnega utripa pomeni boljšo kondicijo. Test je preprost, a zelo zahteven za noge in srce.

6. Plank – drža v opori na podlahteh

Postavite se v položaj planka na komolcih. Telo naj bo ravno od glave do pet. Za osebo po 40. letu je dve minuti zelo dober rezultat. Če se hrbet poveša ali se začne močno tresti, je to znak šibkega jedra. Plank je preprost, a izjemno učinkovit pokazatelj stabilnosti trupa.

7. Sklece v dveh minutah

V dveh minutah izvedite čim več pravilnih sklec. Moški po 40. letu: 30–40 ponovitev je dober cilj. Ženske: približno 20 ponovitev. Prsi naj se dotaknejo tal, telo naj ostane ravno. Če je vaja prezahtevna, lahko izvajate sklece na kolenih, vendar z ohranjeno pravilno tehniko.

8. Hitra hoja na 1,6 km

Test je primeren za vse, ki ne tečejo. Prehodite kilometer čim hitreje, nato izmerite srčni utrip. S pomočjo formule (ki vključuje starost, telesno težo in srčni utrip) lahko ocenite VO2 Max. Za moške je vrednost nad 36 ml/kg/min dober rezultat, za ženske nad 30 ml/kg/min. 

Gre za formulo Rockport testa hoje (Rockport One Mile Walk Test), s katero ocenjujemo VO₂ Max – največjo porabo kisika. To je submaksimalni test, namenjen predvsem ljudem, ki ne tečejo ali niso vrhunsko trenirani.

Rockport formula za izračun VO₂ max

Standardna formula (za 1 miljo = 1,609 km) je:

VO₂ max = 132,853 − (0,0769 × telesna teža v lb) − (0,3877 × starost) + (6,315 × spol) − (3,2649 × čas hoje v minutah) − (0,1565 × srčni utrip)

Kjer:

telesna teža je v funtih (lb), čas je izražen v minutah (npr. 14,30), srčni utrip je izmerjen takoj po koncu hoje, spol: 1 = moški, 0 = ženska.

Poenostavljena metrika (v kilogramih)

Če računamo v kilogramih, obstajajo preračunane različice, vendar je izvirna formula zasnovana za:

  • 1 miljo (1,6 km),
  • hitra hoja,
  • raven teren.

Če hodite samo 1 km, rezultat ni neposredno primerljiv, ker je formula validirana za razdaljo ene milje.

Kaj pomeni rezultat?

Moški:

nad 36 ml/kg/min → dobra kondicija

nad 45 → zelo dobra

Ženske:

nad 30 ml/kg/min → dobra

nad 40 → zelo dobra

(Seveda je ocena odvisna tudi od starosti.)

Zakaj je ta formula uporabna?

Ker omogoča relativno natančno oceno aerobne pripravljenosti brez laboratorijskega testiranja na tekočem traku.

9. Predklon sede 

Sedite na tla z iztegnjenimi nogami in se počasi sklonite naprej.

Če dosežete prste na nogah ali jih presežete, je gibljivost zadnjih stegenskih mišic dobra. Če kolena pokrčite, rezultat ni veljaven.

Test je enostaven kazalnik gibljivosti, ki pogosto upada zaradi sedečega življenjskega sloga.

10. Vstajanje s stola v 30 sekundah

Sedite na običajen kuhinjski stol. V 30 sekundah se čim večkrat dvignite in usedite brez pomoči rok. 15 do 20 ponovitev pomeni dobro funkcionalno moč nog. Več kot 20 je odličen rezultat. Gre za gibanje, ki ga vsakodnevno izvajamo, prav zato je pomemben kazalnik samostojnosti v zrelejših letih.

Preverite formo – ne glede na to, ali ste rekreativec ali začetnik

Ti domači testi telesne pripravljenosti niso tekmovanje, temveč orodje. Pomagajo vam oceniti:

  • srčno-žilno zmogljivost,
  • mišično moč in vzdržljivost,
  • ravnotežje,
  • gibljivost.

Priporočljivo je, da jih ponovite enkrat ali dvakrat letno in spremljate napredek.

Štirideseta niso meja so priložnost. Redno gibanje, hoja v hribe, kolesarjenje, plavanje ali vadba doma lahko ohranijo vitalnost še desetletja. Naj bo teh deset testov vaš osebni letni tehnični pregled telesne pripravljenosti.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
