ŽELEZO V NAS

10 najboljših živil za dvig železa v krvi: preverite, kaj res pomaga pri pomanjkanju železa

Nizke ravni železa vplivajo tudi na delovanje imunskega sistema, zato se lahko pogosteje pojavljajo okužbe.
Krvna preiskava lahko pokaže, ali gre za pomanjkanje železa ali celo slabokrvnost (anemijo). FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 4. 2026 | 08:34
0:17
A+A-

Železo ima v našem telesu izjemno pomembno nalogo. Skrbi za zdrave rdeče krvničke, ki po telesu prenašajo kisik, hkrati pa je ključno tudi za močan imunski sistem. Čeprav telo lahko shrani določene zaloge železa, jih moramo redno obnavljati s prehrano.

Pomanjkanje železa je zelo pogosto in lahko povzroči utrujenost, izpadanje las, zadihanost, omotico ter splošno slabše počutje. Novejše raziskave kažejo tudi, da lahko nizke zaloge železa povečajo tveganje za razvoj demence, saj zmanjšujejo odpornost možganov proti bolezenskim spremembam.

Koliko železa torej potrebujemo vsak dan in katera živila so najboljša izbira za vzdrževanje zdravih ravni železa?

Koliko železa potrebujemo na dan?

Dnevne potrebe po železu se razlikujejo glede na starost, spol in življenjsko obdobje:

  • otroci (1–10 let): od 7 do 10 mg
  • mladostniki (fantje, 11–18 let): 11,3 mg
  • odrasli moški (19+): 8,7 mg
  • ženske od 11 do 50 let (pred menopavzo): 14,8 mg
  • ženske po menopavzi: 8,7 mg

Na absorpcijo železa vpliva tudi to, koliko zalog železa telo že ima. Če so zaloge visoke, telo absorbira manj železa iz hrane. Če so zaloge nizke, pa se sposobnost absorpcije poveča.

Krvna preiskava lahko pokaže, ali gre za pomanjkanje železa ali celo slabokrvnost (anemijo).

10 najboljših živil za železo
 

1. Jetra

Jetra sodijo med najbolj bogate vire železa, saj telo prav vanje shranjuje presežek tega minerala. Gre za tako imenovano hemsko železo, ki se najlažje absorbira.

Goveja in jagnječja jetra vsebujejo zelo visoke količine železa, bogata pa so tudi piščančja jetra. Pri perutnini velja pravilo, da temnejše meso vsebuje več železa kot belo meso.

Pomembno opozorilo: uživanje jeter med nosečnostjo ni priporočljivo zaradi visoke vsebnosti vitamina A.

2. Ostrige in morski sadeži

Ostrige sodijo med najbolj bogata živila z železom. Odlični viri so tudi školjke, klapavice, kozice in drugi morski sadeži. Ker vsebujejo hemsko železo, ga telo lažje izkoristi kot železo iz rastlinskih virov.

3. Rdeče meso

Govedina, jagnjetina in divjačina so zelo dober vir železa. Temnejši kosi mesa vsebujejo več železa kot svetlejši. Pomembno je vedeti, da kuhanje vpliva na vsebnost železa. Raziskave kažejo, da se lahko količina topnega železa med kuhanjem občutno zmanjša, prav tako se zmanjša delež hemskega železa.

4. Suhe marelice in suho sadje

Suhe marelice, suhe fige in drugo suho sadje vsebujejo veliko nehemskega železa. Postopek sušenja odstrani vodo, zato postane vsebnost železa bolj koncentrirana. Prav zato je suho sadje precej boljši vir železa kot sveže sadje.

5. Ribe

Sardine, tuna, losos in skuša vsebujejo hemsko železo, ki se dobro absorbira. Temnejše ribe so bogatejše z železom kot bele ribe, kot sta trska ali vahnja, zato so boljša izbira pri pomanjkanju železa.

6. Ovseni kosmiči in misli

Ovseni kosmiči, kaše in misli so dober vir nehemskega železa, predvsem zato, ker jih pogosto uživamo v večjih količinah. Za boljšo absorpcijo je priporočljivo dodati vir vitamina C, na primer jagode, pomaranče ali kivi. Vitamin C lahko absorpcijo železa poveča tudi do 80 odstotkov.

7. Oreščki in semena

Oreščki in semena vsebujejo koristne količine železa, vendar tudi fitinsko kislino, ki lahko zmanjša absorpcijo mineralov. Namakanje stročnic in žit čez noč, kaljenje ter fermentacija lahko pomagajo zmanjšati vsebnost fitatov in izboljšajo izkoristek železa.

8. Polnozrnata žita in kruh

Pšenica in številna druga žita vsebujejo solidne količine železa. Tudi beli kruh je pogosto obogaten z železom. Zanimivo je, da kislo testo omogoča boljšo absorpcijo železa, saj proces fermentacije zmanjšuje vsebnost fitinske kisline. Dobri viri so tudi žitni kosmiči za zajtrk, zlasti tisti z nizko vsebnostjo sladkorja.

9. Stročnice

Čičerika, fižol, soja, masleni fižol in leča sodijo med odlične rastlinske vire železa. Če želite hitro, cenovno ugodno in praktično rešitev, so pečen fižol in podobne jedi zelo dobra izbira.

10. Polnozrnate testenine

Testenine morda niso prvo živilo, na katero pomislimo pri železu, vendar jih običajno zaužijemo v precej večjih količinah kot suho sadje ali semena. Polnozrnate testenine vsebujejo bistveno več železa kot bele testenine, zato so boljša izbira za vsakodnevno prehrano.

Kombinacija mesa, rib, stročnic, polnozrnatih žit, suhega sadja in vitamina C je najboljši način za vzdrževanje zdravih ravni železa in preprečevanje pomanjkanja železa. FOTO: Shutterstock
Katera živila nimajo toliko železa, kot mislimo?

Špinača

Veliko ljudi verjame, da je špinača najboljši vir železa, vendar to ni povsem res. Špinača vsebuje oksalno kislino, ki veže železo in preprečuje njegovo učinkovito absorpcijo. Špinača je sicer zelo zdravo živilo, ni pa najboljša izbira, če želite povečati zaloge železa.

Brokoli in zelena zelenjava

Tudi brokoli in druga zelena zelenjava vsebujejo manj železa, kot si pogosto predstavljamo. Zelena zelenjava naj bo del raznolike prehrane, vendar se pri pomanjkanju železa ni smiselno zanašati samo nanjo. Veliko bolj učinkovita je kombinacija različnih virov, na primer stročnic, polnozrnatih žit, zelenjave in virov vitamina C.

Kaj se zgodi, če imate premalo železa?

Premalo železa najprej povzroči nizke zaloge železa, pogosto brez izrazitih simptomov.

Ko se razvije slabokrvnost, pa se pojavijo:

  • huda utrujenost
  • pomanjkanje energije
  • omotica
  • občutek mraza
  • zadihanost
  • pogostejši prehladi
  • bledica
  • izpadanje las

Nizke ravni železa vplivajo tudi na delovanje imunskega sistema, zato se lahko pogosteje pojavljajo okužbe.

Ali lahko zaužijemo preveč železa?

Da, vendar je to precej redko. Obstaja dedna bolezen hemokromatoza, pri kateri se železo v telesu kopiči čez leta in lahko obremeni jetra ter druge organe. Prekomeren vnos železa iz običajne prehrane je redek, večja previdnost pa je potrebna pri prehranskih dopolnilih.

Ali kava in čaj zmanjšujeta absorpcijo železa? Da.

Polifenoli, ki jih vsebujejo čaj in kava, lahko zmanjšajo absorpcijo železa, zato ju ni priporočljivo piti skupaj z obrokom. Najbolje je, da kavo ali čaj zaužijete vsaj eno uro pred obrokom ali po njem. Če želite izboljšati absorpcijo železa, obrok raje dopolnite s sadjem, bogatim z vitaminom C, kot so pomaranče, jagode ali kivi.

Ključ do dovolj železa je raznolika prehrana

Najpomembnejše pravilo ni, da se osredotočite le na eno živilo, ampak da redno uživate raznoliko prehrano. Kombinacija mesa, rib, stročnic, polnozrnatih žit, suhega sadja in vitamina C je najboljši način za vzdrževanje zdravih ravni železa in preprečevanje pomanjkanja železa.

