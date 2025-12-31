  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEDICINA GRE NAPREJ

10 največjih medicinskih dosežkov leta 2025, ki že spreminjajo življenja

Kar je bilo še pred nekaj desetletji nepredstavljivo, danes postaja realnost, in leto 2025 je eden najmočnejših dokazov za to.
Medicina doživlja enega najhitrejših razvojnih skokov v zgodovini, številne bolezni, ki so bile nekoč smrtonosne, pa so postale obvladljive ali celo ozdravljive. FOTO: Depositphotos
Medicina doživlja enega najhitrejših razvojnih skokov v zgodovini, številne bolezni, ki so bile nekoč smrtonosne, pa so postale obvladljive ali celo ozdravljive. FOTO: Depositphotos
Miroslav Cvjetičanin
 31. 12. 2025 | 15:00
4:33
A+A-

Če bi nekdo leta 1950 nenadoma izgubil zavest, mu nihče ne bi znal pomagati z oživljanjem, metode CPR takrat še niso poznali. Sladkorna bolezen je zahtevala vsakodnevne injekcije z nerodnimi steklenimi brizgami, otroška paraliza pa je vsako leto ohromila stotine tisoč otrok po svetu ...

Danes, leta 2025, je slika povsem drugačna. Medicina doživlja enega najhitrejših razvojnih skokov v zgodovini, številne bolezni, ki so bile nekoč smrtonosne, pa so postale obvladljive ali celo ozdravljive.

Predstavljamo 10 največjih medicinskih prebojev leta 2025, ki niso več znanstvena fantastika, temveč že resnično spreminjajo življenja bolnikov. 

1. Prvo neopioidno protibolečinsko zdravilo po desetletjih

Po dolgih letih iskanja je bilo razvito novo protibolečinsko zdravilo za uporabo po operacijah, ki ne vsebuje opioidov. V obsežnih kliničnih raziskavah se je izkazalo za enako učinkovito kot klasična močna protibolečinska zdravila, vendar z manj stranskimi učinki in brez nevarnosti zasvojenosti.

2. Novo cepivo proti čikungunji

Čikungunja, bolezen, ki jo prenašajo komarji in povzroča hude bolečine v sklepih, je dobila novo, sodobno cepivo, odobreno tako v ZDA kot v Evropski uniji. Gre za pomemben korak v zaščiti prebivalstva na območjih z vse pogostejšimi izbruhi bolezni.

3. Revolucija pri zniževanju holesterola

Več novih zdravil je v kliničnih raziskavah pokazalo izjemne rezultate pri zniževanju LDL-holesterola, tudi pri bolnikih, pri katerih statini niso več zadostovali. Nekatera zdravila delujejo že z eno injekcijo na pol leta, kar pomeni velik napredek pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni.

image_alt
Pljuča so pozimi na veliki preizkušnji. To so naravni načini za zaščito dihal, ki jih morate poznati

4. Preboj pri zdravljenju redkih motenj maščob v krvi

Novo zdravljenje je pri bolnikih s hudo hipertrigliceridemijo drastično zmanjšalo raven maščob v krvi in hkrati občutno zmanjšalo tveganje za vnetje trebušne slinavke, ki je lahko smrtno nevarno.

5. Dolgotrajno zdravljenje hemofilije z redkimi injekcijami

Bolniki s hemofilijo, ki so bili doslej vezani na redne infuzije, imajo zdaj na voljo terapijo, ki se daje le enkrat na dva meseca in bistveno zmanjša tveganje za spontane krvavitve.

6. Novo učinkovito zdravljenje parazitskih okužb

Kombinacija dveh zdravil je v Afriki prvič pokazala visoko uspešnost pri odpravljanju okužb z bičkarji, ki prizadenejo milijone otrok po svetu in povzročajo slabšo rast ter razvoj.

7. Velik napredek pri zdravljenju krvnega raka

Novo protitelesno zdravljenje za multipli mielom je v kliničnih raziskavah močno upočasnilo napredovanje bolezni in podaljšalo preživetje bolnikov. Prednost terapije je tudi v tem, da je lažje dostopna kot zelo drage celične terapije.

image_alt
Trije okusni prigrizki, ki znižujejo holesterol in varujejo srce

8. Prenosni test za tuberkulozo v manj kot eni uri

Razvit je bil ročno prenosni test, ki zazna tuberkulozo iz vzorca DNK bakterije in poda rezultat v manj kot 60 minutah. To je velik korak v zgodnjem odkrivanju bolezni, zlasti v državah z omejenim dostopom do laboratorijev.

9. Nova upanja pri sladkorni bolezni in debelosti

Na obzorju so nova zdravila za sladkorno bolezen tipa 2 in hujšanje, med njimi tudi tablete, ki delujejo podobno kot injekcije GLP-1, vendar so lažje za uporabo in potencialno cenovno dostopnejše.

10. Genska medicina stopa v novo obdobje

Leto 2025 zaznamujejo tudi zgodovinski dosežki na področju genskega zdravljenja:

  •  prvi uspešni personalizirani posegi s tehnologijo CRISPR,
  •  rekordno hitro sekvenciranje človeškega genoma,
  •  nove metode popravljanja genov z izjemno natančnostjo.

Ti dosežki nakazujejo prihodnost, v kateri bodo številne dedne bolezni zdravljive že pri vzroku.

Medicina se spreminja hitreje, kot se zavedamo

Čeprav zdravila za vse bolezni še ni, današnji napredek kaže, da se medicina oddaljuje od zgolj lajšanja simptomov in se približuje dejanskemu odpravljanju vzrokov bolezni.

Kar je bilo še pred nekaj desetletji nepredstavljivo, danes postaja realnost, in leto 2025 je eden najmočnejših dokazov za to.

Več iz teme

medicinaznanostfarmacijanapredek medicine
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOBER POSEL

Izgubljeno, najdeno, prodano

Podjetje iz Alabame z velikim uspehom že več kot 50 let prodaja stvari iz izgubljene prtljage.
31. 12. 2025 | 17:00
16:44
Novice  |  Svet
NOV ZAKON

Konec s pirotehniko, letošnje silvestrovanje bo zadnje z ognjemetom

Gasilci in policija pričakujejo posebej težko noč.
31. 12. 2025 | 16:44
16:21
Novice  |  Slovenija
DAN TRIGLAVA

Dan Triglava: koalicija vložila predlog za razglasitev praznika, na ta dan bi ga praznovali

Predlagatelji menijo, da je Aljažev stolp na vrhu Triglava, postavljen 7. avgusta 1895, nepogrešljiv del slovenske identitete in zgodovine.
31. 12. 2025 | 16:21
15:52
Bulvar  |  Domači trači
ROJSTVO

Znana Slovenka je na božič rodila sina (VIDEO)

Tekmovalka resničnostnega šova je novico razkrila na družbenih omrežjih.
Kaja Grozina31. 12. 2025 | 15:52
15:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
VARNOST V PROMETU

Smrtonosne ceste: kljub manj nesrečam letos umrlo precej več ljudi kot lani, takšne so številke

Podatki kažejo konec trenda zmanjševanja števila smrtnih prometnih nesreč in žrtev prometnih nesreč, ki so ga beležili od leta 2022.
31. 12. 2025 | 15:28
15:20
Bulvar  |  Glasba in film
NAVDUŠILI

Glasbena poslastica za mir na svetu

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Gornja Radgona: okoli 150 nastopajočih je pričaralo edinstveno doživetje.
31. 12. 2025 | 15:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki