10 počepov na dan, 30 dni: tri spremembe, ki jih boste opazili na telesu

Iskanje preprostih načinov za več gibanja v vsakdanjem življenju ni vedno enostavno. Dolge, eno- ali dvourne vadbe so odlične, vendar jih ni mogoče izvajati vsak dan.

Prav zato je učinkovit pristop »habit stacking« – dodajanje nove dejavnosti k nečemu, kar že počnemo. Ena od idej, ki je pritegnila pozornost, je počepanje med ščetkanjem zob zvečer.

V zadnjih 30 dneh je bilo izvajanje 10 počepov pred spanjem enostavno, brez uteži ali dodatne opreme, le telo in ščetka za zobe.

Kljub majhnemu obsegu vadbe so bili rezultati presenetljivi.

Zakaj so počepi tako učinkoviti?

Počep je funkcionalna vaja, ki posnema vsakodnevne gibe, kot sta sedenje in vstajanje. Ti gibi so ključni za ohranjanje samostojnosti in gibljivosti tudi z leti.

Poleg tega je počep sestavljena vaja, saj aktivira več mišičnih skupin hkrati, krepi spodnji del telesa in jedro, izboljšuje gibljivost ter razpon gibanja, zlasti v bokih, ki se pogosto zakrčijo zaradi dolgotrajnega sedenja.

Kaj se zgodi po 10 počepih na dan

Izvajanje 10 počepov med ščetkanjem zob traja približno eno minuto, manj časa kot sam postopek ščetkanja. Po enem mesecu so opazne naslednje spremembe:

1. Boki so bolj gibljivi

Po nekaj dneh vadbe so boki postali bolj sproščeni, kar olajša vsakodnevne gibe in tudi spanec.

2. Manj bolečin v kolenih

Tisti, ki imajo težave s koleni, lahko sprva občutijo nelagodje. Po nekaj tednih rednega počepanja pa se telo prilagodi in bolečine se zmanjšajo, gibanje postane bolj udobno.

3. Počepi postanejo lažji

Redno izvajanje počepov izboljša formo in moč, kar olajša tudi težje različice ali vadbo z utežmi.

Ali res zadostuje le 10 počepov na dan?

Raziskave kažejo, da tudi majhna količina gibanja lahko pozitivno vpliva na zdravje. Ena študija iz leta 2025, objavljena v European Journal of Applied Physiology, je ugotovila, da že pet minut dnevne vadbe štiri tedne zapored izboljša telesno pripravljenost in duševno zdravje pri sedečih osebah.

Pri začetnikih je doslednost pomembnejša od obsega vadbe. Tudi preprost cilj, kot je 10 počepov na dan, lahko postavi temelje za močnejše, bolj gibljivo in aktivno telo. Ohranjanje sposobnosti počepa pomaga ohraniti gibljivost, zdravje in vitalnost tudi z leti.

Priporočila za začetnike

Začnite z manjšim številom ponovitev, če 10 počepov na dan predstavlja izziv – že 5 je dovolj.

Če je 10 ponovitev prelahko, povečajte število ali dodajte rahlo obremenitev. Postopno napredovanje krepi telo in zmanjšuje tveganje poškodb.

Majhni koraki danes prinašajo velike koristi jutri.