10 prehranskih mitov, ki nutricionistom že dolgo parajo živce, in vam morda škodujejo bolj, kot mislite

Prehranski miti so povsod. Na družbenih omrežjih, v pogovorih med znanci in celo v nekaterih medijih. Zaradi napačnih informacij je zdrava prehrana pogosto videti veliko bolj zapletena, kot je v resnici. Nutricionisti se vedno znova srečujejo z istimi zmotami, ki ljudi vodijo v slabe prehranske odločitve.

Čas je, da razčistimo nekaj najbolj trdoživih mitov o prehrani in vam pomagamo, da boste bolj samozavestni pri izbiri hrane.

(Besedilo je informativne narave. Prehranska znanost se razvija, potrebe posameznika pa se razlikujejo. Pred večjimi spremembami prehrane se posvetujte s strokovnjakom.)

1. Ogljikovi hidrati redijo

Ogljikovi hidrati niso sovražnik vitke postave. Telo jih potrebuje kot glavni vir energije, še posebej možgani in mišice.

Težava nastane pri pretiranem uživanju rafiniranih ogljikovih hidratov, kot so beli kruh, pecivo in sladki prigrizki. Polnozrnata žita, sadje in zelenjava zagotavljajo kakovostne ogljikove hidrate, ki telesu koristijo brez odvečnih kilogramov. Ključna je zmernost, ne pa popolna izključitev.

2. Maščoba v prehrani pomeni maščobo na telesu

Maščobe so bile desetletja neupravičeno označene kot glavni krivec za debelost. Danes vemo, da so zdrave maščobe nujne za normalno delovanje telesa. Pomagajo pri absorpciji vitaminov in dajejo občutek sitosti. Pomembno je izbirati nenasičene maščobe in se izogibati transmaščobam ter pretiravanju s količinami.

Če ločite dejstva od mitov, boste lažje sprejemali pametne odločitve in se izognili nepotrebnim omejitvam, ki telesu ne koristijo. FOTO: Getty Images/istockphoto

3. Telo potrebuje razstrupljanje s sokovi

Jetra in ledvice že same po sebi opravljajo odlično razstrupljanje telesa, brez dragih sokovnih diet. Delujejo neprekinjeno in naravno odstranjujejo škodljive snovi.

Tako imenovani »detoksi« pogosto vsebujejo premalo beljakovin in vlaknin, zato povzročajo lakoto in utrujenost. Polnovredna hrana iz sadja in zelenjave je veliko boljša izbira.

4. Pozno večerjanje povzroča pridobivanje teže

Teža narašča, ko vnesemo več kalorij, kot jih porabimo, ne glede na uro. Mit izhaja iz dejstva, da ljudje zvečer pogosto posegajo po energijsko bogatih prigrizkih. Če ste res lačni, vam majhen zdrav obrok pred spanjem ne bo škodoval. Pomembnejša je skupna dnevna količina hrane.

5. Sveže sadje in zelenjava sta vedno boljša od zamrznjenih

Zamrznjena živila so pogosto pobrana v optimalni zrelosti in takoj zamrznjena, kar ohrani hranila. Sveži pridelki pa lahko zaradi dolgega transporta izgubijo del vitaminov. Raziskave kažejo, da so zamrznjene različice lahko enako hranljive ali celo boljše. Obe izbiri sta dobri, odločajte se glede na dostopnost in proračun.

6. Preskakovanje obrokov pomaga hujšati

Preskakovanje obrokov se pogosto konča z nenadzorovanim prenajedanjem pozneje čez dan. Telo takrat zahteva več hrane, kot bi je sicer potrebovalo. Redni, uravnoteženi obroki pomagajo ohranjati stabilen metabolizem in nadzor nad lakoto.

7. Brezglutenska prehrana je bolj zdrava za vse

Če nimate celiakije ali preobčutljivosti na gluten, izločanje glutena ne prinaša koristi. Številni brezglutenski izdelki vsebujejo več sladkorja in maščob. Polnozrnata živila so pomemben vir vlaknin in vitaminov skupine B, zato jih ni smiselno izločati brez razloga.

8. Vsa predelana hrana je slaba

Predelava pomeni le, da je bilo živilo spremenjeno iz osnovne oblike. Zamrznjena zelenjava, konzerviran fižol ali jogurt so predelana živila, a še vedno hranljiva.

Težava so ultra predelana živila z veliko sladkorja, soli in dodatkov. Branje deklaracij pomaga ločiti koristna živila od tistih, ki naj bodo le občasna izbira.

9. Popiti morate osem kozarcev vode na dan

Potrebe po tekočini se razlikujejo glede na telesno težo, aktivnost in okolje. Vodo dobimo tudi s hrano, predvsem s sadjem in zelenjavo. Žeja je zanesljiv signal telesa, svetlo rumen urin pa znak dobre hidracije, brez obsesivnega štetja kozarcev.

10. Veliko beljakovin škoduje ledvicam

Pri zdravih ljudeh večji vnos beljakovin ne povzroča poškodb ledvic. Omejitve so potrebne le pri obstoječih ledvičnih boleznih. Beljakovine so ključne za mišice, sitost in številne telesne funkcije, zato jih aktivni ljudje pogosto potrebujejo več – brez negativnih posledic.

Prehrana ni polna prepovedi, temveč ravnotežja. Če ločite dejstva od mitov, boste lažje sprejemali pametne odločitve in se izognili nepotrebnim omejitvam, ki telesu ne koristijo.