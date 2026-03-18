10 šokantnih učinkov na telo in kako naravno povišati hormone

Testosteron je ključen hormon, ki vpliva na energijo, mišično maso, libido in splošno zdravje. Čeprav ga največ najdemo pri moških, ga izločajo tudi ženske, le v nižjih koncentracijah. Pri moških raven testosterona po 30. letu vsako leto upade za 2–3 odstotke, kar lahko povzroči številne spremembe v telesu.
Testosteron je primarni androgeni hormon. Pri moških ga izločajo Leydigove celice testisov, pri ženskah pa jajčniki. Majhen del hormona izločajo tudi nadledvične žleze. Testosteron je odgovoren za:
V krvi se testosteron veže na molekule SHBG (sex hormone binding globulin). Dokler je vezan, je neaktiven, skupen testosteron pa zajema prosti in vezani hormon.
Nizka raven testosterona se kaže kot:
Kortizol, znan kot stresni hormon, se sprošča iz nadledvičnih žlez. Deluje nasprotno testosteronu: znižuje sintezo beljakovin in zavira rast mišic. Po približno eni uri intenzivne vadbe se raven testosterona začne zniževati, medtem ko kortizol narašča.
Študije, kot tista v International Journal of Sports Medicine pri profesionalnih kolesarjih, potrjujejo, da ko en hormon narašča, drugi upada. Dolgotrajno povišan kortizol lahko povzroči:
Hrana igra ključno vlogo pri uravnavanju testosterona. Najboljša živila:
Izogibajte se prehrani bogati s sojo, ki lahko zniža testosteron in libido pri moških.
Anabolični androgeni steroidi so derivati testosterona, ki pospešujejo rast mišic in sekundarne moške spolne značilnosti. Uporabljajo jih predvsem bodibilderji in dvigovalci uteži. Vendar imajo številne stranske učinke:
Prekomerna uporaba pri mladoletnikih lahko povzroči hudo aknavost in zaviranje rasti.
Testosteron in kortizol sta del hormonskega sistema, ki uravnava energijo, mišice in libido. Optimalno ravnovesje je ključ do zdravja in športne zmogljivosti. Prekomerna vadba, dolgotrajen stres ali napačna prehrana lahko povzročijo hormonsko neravnovesje.
Za športnike in rekreativce velja zmernost, kakovosten spanec, uravnotežena prehrana in sprostitev kot najpreprostejši način za ohranjanje optimalne ravni testosterona.