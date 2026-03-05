  • Delo d.o.o.
POCENI IN ZELO ZDRAVO

10 živil, ki bi jih morali vsak dan jesti po 55. letu: skrivnost za zdravo srce, boljši spomin in več energije

Po 55. letu ima prehrana še večji vpliv na zdravje. Preverite 10 živil, ki pomagajo varovati srce, možgane, prebavo in mišice ter upočasnjujejo staranje.
Z leti telo potrebuje več beljakovin za ohranjanje mišične mase. FOTO: Getty Images
Z leti telo potrebuje več beljakovin za ohranjanje mišične mase. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 3. 2026 | 13:00
6:47
A+A-

Po 55. letu se v telesu začnejo dogajati pomembne spremembe. Presnova se postopoma upočasni, mišična masa se začne zmanjševati, telo pa težje absorbira nekatera hranila. Hkrati se poveča tudi tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, osteoporozo ter težave s spominom.

Dobra novica je, da lahko z ustrezno prehrano veliko naredimo za ohranjanje zdravja in vitalnosti. Strokovnjaki poudarjajo, da ni pomembno le, koliko pojemo, temveč predvsem kakšna živila redno vključujemo v vsakodnevno prehrano.

Nekatera živila imajo namreč izjemno bogato hranilno sestavo in dokazano pomagajo varovati srce, možgane, prebavni sistem in mišice. Predstavljamo deset živil, ki bi jih po 55. letu veljalo redno vključevati v jedilnik.

Mastne ribe: naravna zaščita za srce in možgane

Mastne ribe, kot so losos, sardine, skuša in postrv, sodijo med najbolj zdrava živila na svetu. So bogat vir omega-3 maščobnih kislin, ki imajo močan protivnetni učinek.

Omega-3 maščobe pomagajo zmanjševati tveganje za bolezni srca in ožilja, izboljševati delovanje možganov, ohranjati dober spomin in uravnavati raven trigliceridov v krvi.

Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki redno uživajo mastne ribe, manj težav s srčno-žilnimi boleznimi in počasnejši upad kognitivnih sposobnosti. Strokovnjaki priporočajo, da mastne ribe na jedilnik uvrstimo vsaj dva- do trikrat na teden.

Listnata zelenjava: za močne kosti in boljšo prekrvavitev

Zelenolistna zelenjava, kot so špinača, ohrovt, blitva in rukola, je prava zakladnica vitaminov in mineralov. Vsebuje veliko vitamina K, kalcija, magnezija in antioksidantov. Ta hranila pomagajo ohranjati gostoto kosti, zmanjševati tveganje za osteoporozo, izboljševati krvni obtok, zniževati krvni tlak. Prav zato strokovnjaki priporočajo, da na krožniku vsak dan najdemo vsaj eno porcijo zelenolistne zelenjave.

Jagodičevje: močan zaveznik spomina

Borovnice, maline, robide in jagode so izjemno bogate z antioksidanti, predvsem flavonoidi. Ti pomagajo zaščititi celice pred poškodbami in zmanjšujejo oksidativni stres v telesu.

Redno uživanje jagodičevja lahko izboljšuje spomin in koncentracijo, zmanjšuje tveganje za starostni upad kognitivnih sposobnosti, podpira zdravje srca, zmanjšuje vnetne procese v telesu. Že majhna skodelica jagodičevja na dan lahko pomembno prispeva k boljšemu zdravju.

Grški jogurt: beljakovine za mišice in zdravo črevesje

Z leti telo potrebuje več beljakovin za ohranjanje mišične mase. Grški jogurt je odličen vir kakovostnih beljakovin, poleg tega pa vsebuje tudi probiotike, ki so pomembni za zdravo črevesno mikrobioto.

Redno uživanje grškega jogurta pomaga ohranjati mišično maso, izboljšuje prebavo, krepi imunski sistem, prispeva k boljšemu počutju. Odlična izbira je kot zajtrk ali zdrav prigrizek med obroki.

Ovseni kosmiči: naravni regulator holesterola

Oves vsebuje posebno vrsto topnih vlaknin, imenovanih betaglukani, ki dokazano pomagajo zniževati raven slabega holesterola.

Redno uživanje ovsenih kosmičev zmanjšuje tveganje za bolezni srca, stabilizira raven krvnega sladkorja, izboljšuje prebavo, podaljšuje občutek sitosti. Skleda ovsene kaše za zajtrk je zato ena najbolj zdravih možnosti za začetek dneva.

Oljčno olje: temelj zdrave mediteranske prehrane

Ekstra deviško oljčno olje je nepogrešljiv del mediteranske prehrane, ki velja za eno najbolj zdravih prehranskih oblik na svetu.

Vsebuje zdrave mononenasičene maščobe in številne antioksidante, ki zmanjšujejo vnetja v telesu, ščitijo srce in krvne žile, pomagajo uravnavati raven holesterola. Zamenjava nasičenih maščob z oljčnim oljem je lahko ena najbolj koristnih sprememb v prehrani.

Jajca: pomembna za mišice in možgane

Jajca so bogat vir kakovostnih beljakovin ter številnih vitaminov in mineralov. Posebej pomembno je hranilo holin, ki ima pomembno vlogo pri delovanju možganov.

Uživanje jajc lahko pomaga ohranjati mišično maso, izboljševati delovanje možganov, podpirati regeneracijo telesa. Za večino zdravih ljudi je povsem varno uživati eno do dve jajci na dan.

Oreščki: zdrave maščobe za srce

Mandlji, orehi, pistacije in lešniki vsebujejo zdrave maščobe, vlaknine, magnezij in vitamin E. Redno uživanje oreščkov zmanjšuje tveganje za bolezni srca, pomaga uravnavati telesno težo, izboljšuje presnovo, zagotavlja dolgotrajen občutek sitosti. Strokovnjaki priporočajo majhno pest oreščkov na dan.

Fižol in leča: vlaknine za zdravo presnovo

Stročnice so bogat vir vlaknin, rastlinskih beljakovin in številnih mineralov. Njihovo redno uživanje izboljšuje prebavo, stabilizira krvni sladkor, podpira presnovo, pomaga pri nadzoru telesne teže. Fižol, leča in čičerika so zato odlična alternativa mesu in jih je priporočljivo vključiti v jedilnik večkrat na teden.

Avokado: hranilna bomba za srce

Avokado je bogat z zdravimi maščobami, vlakninami in kalijem, ki pomaga uravnavati krvni tlak. Njegove prednosti vključujejo podporo zdravju srca, izboljšanje ravni holesterola, boljše delovanje mišic in živčnega sistema. Polovica avokada na dan je lahko odličen dodatek solatam, sendvičem ali zajtrkom.

Majhne prehranske spremembe, velik vpliv na zdravje

Strokovnjaki poudarjajo, da za boljše zdravje ni potrebna popolna sprememba življenjskega sloga. Pogosto zadostujejo že majhne, vendar dosledne prehranske navade.

Če v vsakodnevno prehrano redno vključujemo ribe, zelenjavo, oreščke, stročnice in kakovostne maščobe, lahko s tem pomembno prispevamo k boljšemu zdravju srca, močnejšim mišicam, boljšemu spominu, več energije v vsakdanjem življenju.

Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da je uravnotežena prehrana eden najpomembnejših temeljev zdravega in aktivnega staranja.

zdrava prehrana zdravje prehrana športna prehrana
