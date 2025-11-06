  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STARANJE

11 sprememb, ki jih mora narediti vsaka ženska po 50. letu za dolgo in zdravo življenje

Skrivnost dolgega in zdravega življenja ni v popolnosti, temveč v doslednosti majhnih, pametnih odločitev.
Učenje novega jezika, igranje glasbenega instrumenta ali katerakoli ustvarjalna dejavnost dokazano krepi možgane in zmanjšuje tveganje za demenco. FOTO: Getty Images/image Source
Učenje novega jezika, igranje glasbenega instrumenta ali katerakoli ustvarjalna dejavnost dokazano krepi možgane in zmanjšuje tveganje za demenco. FOTO: Getty Images/image Source
Miroslav Cvjetičanin
 6. 11. 2025 | 11:00
4:52
A+A-

Kako po 50. letu ohraniti vitalnost, zdravje in dobro počutje?

Število žensk, starejših od 50 let, v Evropi hitro narašča, zato postaja vprašanje kakovostnega staranja vse pomembnejše. Ni dovolj, da živimo dolgo, pomembno je, da živimo dolgo in zdravo.

Strokovnjaki ta koncept imenujejo zdravstvena doba (ang. healthspan), torej leta, ki jih preživimo v dobrem fizičnem in duševnem zdravju, neodvisno in polno življenja.

Čeprav je staranje naraven proces, lahko z nekaj spremembami v vsakdanjem življenju občutno zmanjšamo tveganje za bolezni, izgubo moči in prezgodnje staranje telesa.

Spodaj je enajst preprostih, a učinkovitih sprememb, ki jih lahko ženske po 50. letu uvedejo že danes.

1. Naučite se česa novega

Učenje novega jezika, igranje glasbenega instrumenta ali katerakoli ustvarjalna dejavnost dokazano krepi možgane in zmanjšuje tveganje za demenco. Mentalni izzivi gradijo miselno rezervo, ki pomaga ohranjati spomin, koncentracijo in sposobnost razmišljanja tudi v poznejših letih.

2. Jejte protivnetno prehrano

Osnova zdravega staranja je uravnotežena, barvita in protivnetna prehrana, bogata z zelenjavo, sadjem, stročnicami, oreščki, semeni, fermentiranimi živili, olivnim oljem in ribami.

Tak način prehranjevanja, podoben sredozemski dieti, zmanjšuje vnetne procese, varuje srce, krepi odpornost in blaži simptome menopavze.

Posebej pomembna sta kalcij in vitamin D, ki varujeta kosti, ter omega-3 maščobne kisline, ki so povezane z manjšim tveganjem za demenco.

3. Poskrbite za hidracijo

Pitje zadostne količine tekočine (okoli 2 litra vode dnevno) pomaga preprečevati okužbe sečil, spodbuja delovanje možganov in ohranja kožo bolj prožno. V obdobju menopavze, ko se zmanjša raven estrogena, je to še posebej pomembno.

4. Jejte dovolj beljakovin

Po 30. letu se začne naravno izgubljanje mišične mase, ki se po 50. letu še pospeši. Redno uživanje pusto meso, ribe, jajca, stročnice, sojine izdelke, oreščke in semena pomaga ohranjati moč, presnovo in zdrave kosti.

5. Meditirajte in dihajte zavestno

Stres v srednjih letih močno vpliva na telo. Meditacija in dihalne vaje dokazano znižujejo raven stresa, umirjajo vnetne procese in pomagajo uravnavati hormone.

Redna praksa sproščanja izboljša spanje, koncentracijo in splošno počutje.

image_alt
Najboljša vadba po 60. letu? Ne, nista hoja ali kolesarjenje

6. Dvigujte uteži

Trening moči je eden najučinkovitejših načinov za ohranjanje mišic in kostne gostote. Dvigovanje uteži ali upor elastičnih trakov zmanjšuje tveganje za osteoporozo, srčno-žilne bolezni in izboljšuje presnovo ter gibljivost.

7. Cepljenje proti gripi

Po 50. letu imunski sistem deluje počasneje, zato se telo težje brani pred okužbami. Cepljenje proti gripi ne le zmanjša možnost bolezni, temveč raziskave kažejo, da lahko zmanjša tudi tveganje za demenco v poznejših letih.

8. Podprite hormonsko ravnovesje

Čeprav hormonska terapija ni primerna za vse, lahko uravnotežena prehrana z rastlinskimi estrogeni (sojini izdelki, lanena in sezamova semena, tofu) pomaga ublažiti učinke menopavze.

Zdrave prehranske navade in redna vadba prispevajo k boljšemu počutju in stabilnejšemu razpoloženju.

9. Zamenjajte visoko intenzivno vadbo z rednim gibanjem

Hoja, kolesarjenje, vrtnarjenje in gibanje na prostem so odlični načini za ohranjanje zdravja srca in presnove. Zmerna aktivnost pomaga uravnavati telesno težo, izboljša ravnotežje in zmanjša tveganje za sladkorno bolezen tipa 2.

10. Ne skušajte biti preveč suhi

Pretirano hujšanje po 50. letu lahko oslabi kosti in mišice. Zdrava telesna teža (tudi nekaj kilogramov več kot v mladosti) je lahko zaščitna pri staranju.

Cilj naj bo moč, ne številka na tehtnici.

image_alt
4 razlogi, zakaj so ledvice ključne za zdravje in kako jih ohraniti zdrave

11. Zmanjšajte uživanje alkohola

Alkohol povečuje tveganje za bolezni srca, možgansko kap in več vrst raka, zlasti rak dojke in maternice. Po menopavzi je priporočljivo uživanje alkohola čim bolj omejiti ali se mu popolnoma izogniti.

Ključ do zdravja po 50. letu

Skrivnost dolgega in zdravega življenja ni v popolnosti, temveč v doslednosti majhnih, pametnih odločitev, redno gibanje, zdrava prehrana, dober spanec, obvladovanje stresa in pozitiven odnos do sebe.

Več iz teme

zdravjestaranješportna rekreacijazdrav življenjski slogženske po 50. letu
ZADNJE NOVICE
11:45
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Razvpiti slovenski zapornik razkril, kaj mu je svetovala zaročenka (VIDEO)

Simon Doma je zaradi napačne odločitve pristal v najhujšem zaporu na svetu. Tihotapljene kokaina ga je skoraj stalo življenja. Njegovo zgodbo je popisal pisatelj Aleš Čar, ki nam je povedal, da je bila vse skupaj dobra vaja v empatiji.
6. 11. 2025 | 11:45
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kam na martinovo pojedino? 10 gostiln po Sloveniji, ki jih splet izpostavlja kot najboljše izbire

Zbrali smo 10 preverjenih gostiln iz vseh regij, ki so jih v komentarjih, člankih, forumih in objavah priporočili kot odlične izbire za martinovo praznovanje.
Kaja Berlot6. 11. 2025 | 11:30
11:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOM

Ste slišali, koliko škode ima lastnik novogradnje v okolici Slovenske Bistrice?

Policija išče vlomilca.
6. 11. 2025 | 11:19
11:01
Lifestyle  |  Izlet
RAZGLEDNIK IN ROMARSKA POT

Ideja za izlet: Svete Višarje so romarski kraj in delujejo kot iz škatlice (FOTO)

Svete Višarje so vedno živele od množice romarjev, ki že stoletja prihajajo od vsepovsod in so oblikovali široko pot.
6. 11. 2025 | 11:01
11:00
Lifestyle  |  Polet
STARANJE

11 sprememb, ki jih mora narediti vsaka ženska po 50. letu za dolgo in zdravo življenje

Skrivnost dolgega in zdravega življenja ni v popolnosti, temveč v doslednosti majhnih, pametnih odločitev.
Miroslav Cvjetičanin6. 11. 2025 | 11:00
10:59
Bulvar  |  Tuji trači
ODZIVI

David Beckham je postal vitez, odziv sina Brooklyna pa je šokiral vse

David Beckham je vendarle dočakal častno nagrado.
6. 11. 2025 | 10:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki