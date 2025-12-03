  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ROK TRAJANJA

12 živil, ki jih ne smemo jesti po pretečenem roku

Roki uporabe na živilih pogosto zmedejo potrošnike, a nekatera živila po pretečenem datumu predstavljajo resno tveganje.
Živila shranjujte v neprodušno zaprtih posodah. Hladilnik nastavite na 4 °C ali manj. Redno izvajajte »čistke« hladilnika. FOTO: Getty Images
Živila shranjujte v neprodušno zaprtih posodah. Hladilnik nastavite na 4 °C ali manj. Redno izvajajte »čistke« hladilnika. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 3. 12. 2025 | 15:00
5:19
A+A-

Na skoraj vsakem izdelku v kuhinji najdemo nekakšen datum: »uporabno do«, »najbolje uporabiti do«, »rok trajanja« … A ti označeni datumi niso enotni in nikakor ne pomenijo vedno, da je živilo po preteku nevarno. Ob visokih cenah živil in dejstvu, da zavržemo kar 30 do 40 odstotkov hrane, se mnogi sprašujejo: je treba res zavreči jogurt, ki je dva dni čez rok?

Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj roki trajanja dejansko pomenijo ter katere hrane kljub vsemu nikoli ne smemo zaužiti po pretečenem datumu.

Kako razumeti datume na embalaži?

Označbe na živilih običajno kažejo, kdaj začne kakovost izdelka padati. Redko pa pomenijo, da je živilo po datumu samodejno nevarno. Pri mnogih izdelkih se lahko bolj zanesemo na vonj, okus, videz in teksturo, ki pogosto povedo več kot datum sam. Vendar to ne velja za vse. Pri nekaterih živilih je tveganje za razvoj bakterij, plesni ali izgubo hranil preprosto preveliko.

12 živil, ki jih ne smete jesti po pretečenem roku
 

1. Mlečna hrana za dojenčke

Pri tem izdelku datum ni stvar priporočila, po pretečenem roku se lahko znižajo hranilne vrednosti, kar je za dojenčka problematično. Hrana po pretečenem datumu ni več primerna za uporabo.

2. Mleto meso, perutnina in rdeče meso

Meso je izjemno občutljivo živilo. Če opazite neprijeten vonj, sluzast otip, spremembo barve ali sledi plesni, ga takoj zavrzite. Posebej pazite pri mleti govedini in piščančjem mesu. Pri piščancu pomaga tudi t. i. test s prstom, sveže meso se vrne v prvotno obliko, staro pa ostane udrto.

3. Jajca

Jajca so lahko užitna še nekaj dni po datumu, a preveriti jih je preprosto:

Test v vodi, potopite jajce v kozarec vode:

  • potone ⇒ sveže
  • stoji pokonci ⇒ starejše, še lahko uporabno
  • priplava na vrh ⇒ zavržite

Če ob odpiranju neprijetno zasmrdi, je pokvarjeno. Jajca lahko vsebujejo salmonelo, zato ne tvegajte.

4. Mehki siri

Trdi siri prenesejo nekaj naribane plesni, mehki pa nikakor ne. Siri, kot so skuta, maskarpone, feta, pasterizirani namazi in narezani mehki siri, se hitro okužijo s plesnimi in bakterijami, ki lahko povzročijo hude prebavne težave.

5. Mesnine in narezki

Mesni izdelki, kot so pršut, mortadela, piščančji ali puranji narezek, vsebujejo veliko vlage in malo soli, kar je idealno okolje za hitro razrast bakterij. Če mesnina diši po kislem, je sluzasta ali se lepljivo sveti, je ne uživajte.

6. Jagode in drugo mehko sadje

Plesen se na sočnih sadežih širi izjemno hitro. Če opazite en sam plesniv sadež, takoj odstranite tudi vse, ki so se ga dotikali. Če se starajo, jih lahko zamrznete in uporabite pozneje v smutiju ali kuhani sladici.

7. Mlete začimbe

Nevarne niso, so pa neučinkovite, saj z leti izgubijo aromo in okus. Stare začimbe pomenijo, da bodo vaše jedi veliko bolj medle.

8. Ostanki hrane iz restavracije

Hrana v embalaži pogosto stoji pri sobni temperaturi, medtem ko se peljete domov, kar pospeši razvoj bakterij. Če jo pravilno shranite v hladilniku, jo pojejte najkasneje v treh do štirih dneh.

9. Surova riba in morski sadeži

Surova riba je zelo pokvarljivo živilo. Če je meso videti suho, razpadlo ali ima močan vonj po amonijaku, ga zavrzite. V hladilniku naj bo največ dva dni, nato se hitro kvari.

10. Listnata zelenjava (špinača, blitva, solata)

Ko preteče datum, zelenje postane grenko, pa tudi nevarno, na mokrih listih se hitro razmnožijo bakterije. Če se bliža datumu, ga zmiksajte v smuti ali hitro popražite.

11. Oreščki

Oreščki imajo veliko nenasičenih maščob, ki hitro postanejo žarke. Če imajo grenak, kisel okus, so oksidirali. Čeprav niso nevarni v majhnih količinah, bodo pokvarili okus jedi.

12. Olja za kuhanje

Rastlinska olja po odprtju zdržijo približno šest mesecev, neodprta do eno leto. Če ima olje grenak ali oster okus, je žarko. Ekstra deviško oljčno olje s staranjem izgublja tudi koristne polifenole.

Kako zmanjšati zavržke hrane doma?

Živila shranjujte v neprodušno zaprtih posodah. Hladilnik nastavite na 4 °C ali manj. Redno izvajajte »čistke« hladilnika. Kupujte manj, a pogosteje. Uporabljajte živila, ki se bližajo datumu, v juhah, omakah in smutijih.

Več iz teme

hranazdrava prehranazdrava hranazdravježivila
ZADNJE NOVICE
15:43
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NA ZDRAVJE

Tudi pozimi pazimo na oči: dobro se je izogibati drgnjenju ali dotikanj

Zaradi suhega in mrzlega zraka lahko hitro postanejo suhe, to pa seveda slabo vpliva na njihovo zdravje.
Aleksander Brudar3. 12. 2025 | 15:43
15:17
Novice  |  Slovenija
GANLJIVA GESTA

Še vedno je pogrešan 24-letni Jaka! To so ganljive besede, ki jih mu je namenila mama ...

»Vsem, ki ste poznali, prijateljevali in se družili z mojim sinom ...«
Neža Pečan3. 12. 2025 | 15:17
15:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
KONČAL POD VLAKOM

Nov šok na tirih! Pri Pivki vlak povozil bika

Nesrečna žival je ušla z nadzorovanega območja – ograja je bila namreč žičnata in varovana z električnim pastirjem.
3. 12. 2025 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Polet
ROK TRAJANJA

12 živil, ki jih ne smemo jesti po pretečenem roku

Roki uporabe na živilih pogosto zmedejo potrošnike, a nekatera živila po pretečenem datumu predstavljajo resno tveganje.
Miroslav Cvjetičanin3. 12. 2025 | 15:00
14:50
Novice  |  Slovenija
ZAKONODAJNI REFERENDUM

Zahtevajo ponovitev referenduma, ker naj bi nasprotniki kršili zakonodajo

Združenje Srebrna nit vložilo ugovor.
3. 12. 2025 | 14:50
14:45
Novice  |  Slovenija
EKOLOŠKA KMETIJA

Na ekološki kmetiji Paldauf sončnice nikoli ne ovenijo (FOTO)

Ekološko kmetijo Paldauf krasi prav posebno sončnično polje. Domačija iz Vučje vasi letos zaznamuje svojo 150. obletnico.
Oste Bakal3. 12. 2025 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Končno! Programska oprema, za katero si čakal celo leto, zdaj v mega akciji!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Uživanje se začne doma: ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Ko en bon odpre vrata v svet sprostitve – neverjetno, a resnično

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pred odhodom na smučišče nujno preverite to informacijo

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki