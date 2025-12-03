12 živil, ki jih ne smemo jesti po pretečenem roku

Na skoraj vsakem izdelku v kuhinji najdemo nekakšen datum: »uporabno do«, »najbolje uporabiti do«, »rok trajanja« … A ti označeni datumi niso enotni in nikakor ne pomenijo vedno, da je živilo po preteku nevarno. Ob visokih cenah živil in dejstvu, da zavržemo kar 30 do 40 odstotkov hrane, se mnogi sprašujejo: je treba res zavreči jogurt, ki je dva dni čez rok?

Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj roki trajanja dejansko pomenijo ter katere hrane kljub vsemu nikoli ne smemo zaužiti po pretečenem datumu.

Kako razumeti datume na embalaži?

Označbe na živilih običajno kažejo, kdaj začne kakovost izdelka padati. Redko pa pomenijo, da je živilo po datumu samodejno nevarno. Pri mnogih izdelkih se lahko bolj zanesemo na vonj, okus, videz in teksturo, ki pogosto povedo več kot datum sam. Vendar to ne velja za vse. Pri nekaterih živilih je tveganje za razvoj bakterij, plesni ali izgubo hranil preprosto preveliko.

12 živil, ki jih ne smete jesti po pretečenem roku



1. Mlečna hrana za dojenčke

Pri tem izdelku datum ni stvar priporočila, po pretečenem roku se lahko znižajo hranilne vrednosti, kar je za dojenčka problematično. Hrana po pretečenem datumu ni več primerna za uporabo.

2. Mleto meso, perutnina in rdeče meso

Meso je izjemno občutljivo živilo. Če opazite neprijeten vonj, sluzast otip, spremembo barve ali sledi plesni, ga takoj zavrzite. Posebej pazite pri mleti govedini in piščančjem mesu. Pri piščancu pomaga tudi t. i. test s prstom, sveže meso se vrne v prvotno obliko, staro pa ostane udrto.

3. Jajca

Jajca so lahko užitna še nekaj dni po datumu, a preveriti jih je preprosto:

Test v vodi, potopite jajce v kozarec vode:

potone ⇒ sveže

stoji pokonci ⇒ starejše, še lahko uporabno

priplava na vrh ⇒ zavržite

Če ob odpiranju neprijetno zasmrdi, je pokvarjeno. Jajca lahko vsebujejo salmonelo, zato ne tvegajte.

4. Mehki siri

Trdi siri prenesejo nekaj naribane plesni, mehki pa nikakor ne. Siri, kot so skuta, maskarpone, feta, pasterizirani namazi in narezani mehki siri, se hitro okužijo s plesnimi in bakterijami, ki lahko povzročijo hude prebavne težave.

5. Mesnine in narezki

Mesni izdelki, kot so pršut, mortadela, piščančji ali puranji narezek, vsebujejo veliko vlage in malo soli, kar je idealno okolje za hitro razrast bakterij. Če mesnina diši po kislem, je sluzasta ali se lepljivo sveti, je ne uživajte.

6. Jagode in drugo mehko sadje

Plesen se na sočnih sadežih širi izjemno hitro. Če opazite en sam plesniv sadež, takoj odstranite tudi vse, ki so se ga dotikali. Če se starajo, jih lahko zamrznete in uporabite pozneje v smutiju ali kuhani sladici.

7. Mlete začimbe

Nevarne niso, so pa neučinkovite, saj z leti izgubijo aromo in okus. Stare začimbe pomenijo, da bodo vaše jedi veliko bolj medle.

8. Ostanki hrane iz restavracije

Hrana v embalaži pogosto stoji pri sobni temperaturi, medtem ko se peljete domov, kar pospeši razvoj bakterij. Če jo pravilno shranite v hladilniku, jo pojejte najkasneje v treh do štirih dneh.

9. Surova riba in morski sadeži

Surova riba je zelo pokvarljivo živilo. Če je meso videti suho, razpadlo ali ima močan vonj po amonijaku, ga zavrzite. V hladilniku naj bo največ dva dni, nato se hitro kvari.

10. Listnata zelenjava (špinača, blitva, solata)

Ko preteče datum, zelenje postane grenko, pa tudi nevarno, na mokrih listih se hitro razmnožijo bakterije. Če se bliža datumu, ga zmiksajte v smuti ali hitro popražite.

11. Oreščki

Oreščki imajo veliko nenasičenih maščob, ki hitro postanejo žarke. Če imajo grenak, kisel okus, so oksidirali. Čeprav niso nevarni v majhnih količinah, bodo pokvarili okus jedi.

12. Olja za kuhanje

Rastlinska olja po odprtju zdržijo približno šest mesecev, neodprta do eno leto. Če ima olje grenak ali oster okus, je žarko. Ekstra deviško oljčno olje s staranjem izgublja tudi koristne polifenole.

Kako zmanjšati zavržke hrane doma?

Živila shranjujte v neprodušno zaprtih posodah. Hladilnik nastavite na 4 °C ali manj. Redno izvajajte »čistke« hladilnika. Kupujte manj, a pogosteje. Uporabljajte živila, ki se bližajo datumu, v juhah, omakah in smutijih.