NARAVNI KREATIN

12 živil, ki naravno vsebujejo kreatin: skrivnost za več energije, močnejše mišice in boljšo regeneracijo

Kreatin ni rezerviran le za športnike in prehranske dodatke.
Priprava sardel na žaru. FOTO: Jure Eržen
Miroslav Cvjetičanin
 1. 5. 2026 | 12:44
Kreatin večina ljudi povezuje s prehranskimi dopolnili, fitnesom in plastenkami za proteinske napitke. A resnica je precej drugačna, to pomembno hranilo se naravno skriva tudi v številnih vsakodnevnih živilih, ki jih morda že redno uživate. Marsikdo sploh ne ve, da lahko kreatin v telo vnaša tudi s prehrano, brez dodatkov in posebnih režimov.

Kreatin ima pomembno vlogo pri oskrbi mišic z energijo, vpliva na regeneracijo, telesno zmogljivost in delovanje mišic. Čeprav je pogosto povezan s športniki, je pomemben tudi za splošno vitalnost telesa. Količina in potrebe po kreatinu se med posamezniki razlikujejo, zato je ob večjih prehranskih spremembah priporočljiv posvet s strokovnjakom.

Predstavljamo 12 živil, ki lahko naravno prispevajo k vnosu kreatina.

Govedina

Govedina velja za enega najbogatejših naravnih virov kreatina v prehrani. V primerjavi z večino drugih živil vsebuje opazno višje količine tega pomembnega hranila, zato pogosto velja za prvo izbiro pri ljudeh, ki želijo podpreti mišično moč.

Poleg kreatina vsebuje tudi kakovostne beljakovine, železo in vitamine skupine B. Na končno količino vplivata izbrani kos mesa in način priprave. Ob zmernem uživanju ostaja eden najučinkovitejših prehranskih virov kreatina.

Svinjina

Svinjina je pri pogovorih o kreatinu pogosto spregledana, čeprav vsebuje pomembne količine naravno prisotnega kreatina. Njegova vsebnost je odvisna od posameznega kosa mesa, vendar pogosto presega pričakovanja. Ponuja tudi beljakovine, vitamine skupine B in minerale, ki prispevajo k energijskim procesom v telesu. Redno vključevanje svinjine v prehrano lahko neopazno pripomore k boljšemu vnosu kreatina.

Jagnjetina

Jagnjetina sodi med hranilno bogata mesa in je še en pomemben vir kreatina. Količine se razlikujejo glede na izbran del mesa, vendar je vsebnost primerljiva z drugimi vrstami rdečega mesa. Poleg tega vsebuje cink, železo in kakovostne beljakovine. Naravna vsebnost maščob prispeva k boljšemu okusu in občutku sitosti. Občasno uživanje jagnjetine se dobro vključuje v uravnoteženo prehrano.

Piščanec

Piščančje meso, predvsem piščančja prsa, vsebuje približno 3,4 grama kreatina na kilogram. Zaradi nižje vsebnosti maščob predstavlja lažjo alternativo rdečemu mesu. Gre za cenovno dostopen vir beljakovin, ki se zlahka vključuje v različne prehranske načrte. Pečen, kuhan ali pripravljen v ponvi ostaja eden najbolj praktičnih načinov za naravno podporo mišicam. Njegov blag okus omogoča številne kombinacije z začimbami in prilogami.

Puran

Puran ni primeren le za praznične mize. Vsebuje približno 3,4 grama kreatina na kilogram, kar je podobno kot pri piščancu. Puranje prsi veljajo za pusto meso, zato so priljubljena izbira pri tistih, ki pazijo na vnos maščob. Mleto puranje meso in fileji omogočajo enostavno uporabo v vsakdanji prehrani.

Losos

Losos vsebuje kreatin, hkrati pa velja za enega najboljših virov omega-3 maščobnih kislin. Čeprav vsebuje manj kreatina kot rdeče meso, je njegov prispevek še vedno pomemben. Omega-3 maščobne kisline podpirajo delovanje srca, mišic in možganov. Tako gojeni kot divji losos predstavljata hranilno bogato izbiro.

Tuna

Tuna zaradi svoje čvrste strukture in visoke vsebnosti beljakovin vsebuje tudi kreatin. Količina se razlikuje glede na vrsto tune in način priprave. Sveža tuna običajno ohrani več naravnih hranil kot bolj predelane oblike. Je odlična izbira za vse, ki dajejo prednost morski hrani.

Sled

Sled sodi med manjše mastne ribe, ki so znane po visoki hranilni vrednosti. Poleg kreatina vsebuje omega-3 maščobe in vitamin D. Velja za enega bogatejših ribjih virov kreatina, natančna količina pa je odvisna od načina priprave.

Trska

Trska vsebuje približno 3 grame kreatina na kilogram in velja za eno najbolj vsestranskih rib v kuhinji. Njena blaga aroma je primerna tudi za ljudi, ki z morskimi jedmi šele začenjajo. Odlično vpija začimbe in se dobro poda k številnim prilogam.

Sardine

Čeprav majhne, sardine skrivajo izjemno bogastvo hranil. Poleg kreatina vsebujejo kalcij, beljakovine in zdrave maščobe. Njihova hranilna gostota je izjemno visoka, zato veljajo za eno najbolj koristnih rib za vsakodnevno prehrano.

Skuša

Skuša vsebuje približno 4 grame kreatina na kilogram, hkrati pa spada med najbogatejše vire omega-3 maščobnih kislin. V primerjavi z lososom je cenovno dostopnejša, hranilno pa zelo podobna. Dimljena ali sveža je odlična izbira za številne obroke.

Školjke in morski sadeži

Školjke in drugi morski sadeži vsebujejo manj kreatina kot meso in večje ribe, vendar vseeno prispevajo k skupnemu dnevnemu vnosu. Poleg tega vsebujejo cink, selen in jod, ki so pomembni za delovanje imunskega sistema in presnove. Njihova največja prednost je raznolikost, ki jo prinašajo v prehrano.

Kreatin torej ni rezerviran le za športnike in prehranske dodatke. Veliko živil, ki jih najdemo v običajni kuhinji, lahko prispeva k njegovemu naravnemu vnosu. Z uravnoteženo prehrano lahko telo dobi pomembna hranila tudi brez dodatnih pripravkov, pomembno pa je, da prehrano prilagodimo svojim potrebam in življenjskemu slogu.

