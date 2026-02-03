14 najcenejših živil, ki so prava proteinska bomba

Na voljo je veliko živil, ki so cenovno dostopna, hkrati pa vsebujejo presenetljivo veliko beljakovin. Pregled razprav na družbenih omrežjih, forumih in prehranskih spletnih straneh razkriva, da se določena živila znova in znova pojavljajo kot najboljša izbira zaradi nizke cene, vsestranske uporabe in visoke hranilne vrednosti.

Predstavljamo 14 poceni živil, bogatih z beljakovinami, ki so primerna za vsakodnevno prehrano, pripravo obrokov vnaprej in uravnotežen jedilnik, brez nepotrebnih stroškov.

1. Jajca

Jajca veljajo za kralja beljakovin v nizkocenovnem razredu. Eno večje jajce vsebuje približno 6 gramov beljakovin, stane pa le nekaj centov. So popoln vir beljakovin in izjemno vsestranska, kuhana, pečena, umešana ali kot dodatek jedem.

2. Konzervirana tuna

Ena pločevinka tune pogosto stane manj kot evro in vsebuje od 20 do 25 gramov beljakovin. Odlična je za solate, sendviče ali hiter obrok. Priporočljiva je izbira svetle tune, ki vsebuje manj živega srebra.

3. Arašidovo maslo

Dve žlici arašidovega masla zagotavljata približno 8 gramov beljakovin. Velik kozarec zdrži dolgo časa, uporabno pa je na kruhu, v ovsenih kosmičih ali smutijih. Najboljša izbira je naravno arašidovo maslo brez dodanega sladkorja in olj.

4. Grški jogurt

Navaden, manj masten grški jogurt ponuja od 15 do 20 gramov beljakovin na porcijo. Odličen je z dodatkom sadja ali kot osnova za smutije. Trgovske znamke pogosto nudijo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

5. Leča

Suha leča je izjemno poceni, skodelica kuhane leče pa vsebuje približno 18 gramov beljakovin. Idealna je za juhe, enolončnice, karije ali solate. Poleg beljakovin vsebuje tudi veliko vlaknin, ki prispevajo k sitosti.

6. Skuta

Manj mastna skuta je cenovno ugodna in zelo bogata z beljakovinami, več kot 25 gramov na skodelico. Pogosta je v prehrani športnikov zaradi vsebnosti kazeina, ki se počasi prebavlja. Odlična je v kombinaciji s sadjem ali zelenjavo.

7. Piščančje prsi

Ob nakupu v večjih pakiranjih ali ob akcijah so piščančje prsi zelo dostopen vir pustih beljakovin. Ena porcija vsebuje 25–30 gramov kakovostnih beljakovin in skoraj nič maščob. So osnovno živilo v prehrani za podporo mišični rasti.

8. Črni fižol

Črni fižol, suh ali konzerviran, je zelo poceni in vsebuje približno 15 gramov beljakovin na kuhano skodelico. Bogat je tudi z vlakninami, ki pomagajo prebavi in občutku sitosti. Konzerviran fižol je priporočljivo sprati zaradi zmanjšanja vsebnosti natrija.

9. Sardine

Pločevinka sardel običajno stane manj kot dva evra in vsebuje več kot 20 gramov beljakovin. Poleg tega so sardine odličen vir omega-3 maščobnih kislin, ki podpirajo zdravje srca in možganov.

10. Oves

Ovseni kosmiči so znani predvsem kot vir ogljikovih hidratov, vendar pol skodelice suhih kosmičev vsebuje tudi 5-6 gramov beljakovin. V kombinaciji z mlekom ali jogurtom so odlična beljakovinska izbira za zajtrk.

11. Mleko

Mleko je cenovno zelo dostopno in vsebuje približno 8 gramov beljakovin na kozarec. Uporabno je samostojno, v kosmičih ali beljakovinskih napitkih. Za manj maščob je priporočljivo izbrati delno ali povsem posneto mleko.

12. Tofu

Tofu je priljubljen predvsem v rastlinski prehrani, saj ena porcija vsebuje od 10 do 20 gramov beljakovin. Odličen je za praženje, pečenje ali kot nadomestek jajc. Prav tako se dobro skladišči in je cenovno ugoden.

13. Čičerika

Čičerika je podobno kot fižol poceni in vsebuje okoli 15 gramov beljakovin na skodelico. Primerna je za solate ali kot hrustljav prigrizek po peki v pečici.

14. Zamrznjen edamame

Zamrznjen edamame je izjemno hranljivo in cenovno dostopno živilo. Ena skodelica oluščenih zrn vsebuje približno 17 gramov popolnih rastlinskih beljakovin. Priprava je hitra, kuhanje na pari ali v mikrovalovni pečici, začinite pa ga lahko le s ščepcem soli.

Kakovostna proteinska prehrana ni nujno draga. S pravilno izbiro osnovnih živil je mogoče zlahka doseči dnevne potrebe po beljakovinah, hkrati pa ohraniti nadzor nad stroški. Ta živila so dokaz, da lahko zdrava in uravnotežena prehrana ostane dostopna vsakomur.