Ali dvigovanje uteži res povzroča preveč mišičasto postavo? O vadbi kroži veliko zmot, zaradi katerih si pogosto postavljamo napačne cilje ali se po nepotrebnem odrekamo telesni dejavnosti. Poglejmo, kaj je res in kaj ne.

Za začetek gibanja ne potrebujemo drage fitnesa članarine, posebne športne opreme ali zapletenega vadbenega načrta. Potrebujemo predvsem voljo, nekaj časa in postopnost. Kljub temu številni začetniki še vedno verjamejo mitom o vadbi, ki lahko vodijo v napačne odločitve, previsoka pričakovanja in celo poškodbe.

Med najpogostejšimi zmotami so prepričanja, da je treba za napredek trenirati do bolečine, da več znojenja pomeni več porabljene maščobe in da lahko trebušno maščobo odpravimo s stotinami trebušnjakov.

O pogostih vprašanjih o telesni dejavnosti in telesni pripravljenosti je pisala tudi ameriška zdravnica Melissa Conrad Stöppler, sodelavka zdravstvenega portala MedicineNet. Njena pojasnila pomagajo razjasniti nekatere razširjene mite o vadbi.

1. Za dobre rezultate moramo obiskovati fitnes

To ne drži. Telovadnica je lahko odličen prostor za vadbo, vendar ni nujna za izboljšanje telesne pripravljenosti. Veliko učinkovitih vaj lahko izvajamo doma ali na prostem, in sicer z lastno telesno težo. Mednje spadajo sklece, počepi, izpadni koraki, deska in različne različice poskokov. Z njimi lahko krepimo mišice, izboljšujemo vzdržljivost in gibljivost. Pomembnejši od prostora, kjer vadimo, so rednost, pravilna izvedba in postopno povečevanje obremenitve.

2. Aerobna vadba in kardio sta dve različni stvari

Gre za izraza, ki se v praksi uporabljata za isto vrsto telesne dejavnosti. Kardio oziroma aerobna vadba pomeni gibanje, pri katerem srce in pljuča delujejo intenzivneje, saj telo potrebuje več kisika. Med značilne aerobne dejavnosti spadajo tek, plavanje, kolesarjenje in hitra hoja. Takšna vadba izboljšuje delovanje srčno-žilnega sistema, povečuje vzdržljivost in prispeva k boljšemu zdravju.

3. Mišice tehtajo več kot maščoba

Kilogram je kilogram, ne glede na to, ali govorimo o mišicah ali maščobi. Razlika je v njuni gostoti in prostornini. Mišično tkivo je gostejše od maščobnega, zato enaka masa mišic zavzame manj prostora kot enaka masa maščobe. To pomeni, da lahko dve osebi z enako telesno maso delujeta precej različno. Oseba z več mišične mase in manj maščobe ima lahko bolj čvrsto postavo, čeprav tehtnica kaže enako število kilogramov. Zato telesne pripravljenosti in napredka ne smemo presojati samo po telesni masi.

4. Za dobro kondicijo moramo popolnoma spremeniti življenjski slog

Tudi to je mit. Velike spremembe niso nujne, da bi naredili prve korake k boljšemu zdravju. Pogosto zadostujejo manjše, vendar dosledne spremembe prehrane in vsakodnevnega gibanja. Začnemo lahko z rednimi sprehodi, uporabo stopnic namesto dvigala ali krajšimi vadbenimi enotami doma. Sčasoma povečujemo trajanje in intenzivnost dejavnosti ter postopoma izboljšujemo prehranske navade. Najpomembnejša je potrpežljivost. Če si že na začetku zastavimo previsoke cilje, lahko hitro izgubimo motivacijo ali se poškodujemo. Bolje je napredovati počasi in vztrajati.

5. Brez bolečine ni napredka

To je eden najbolj nevarnih mitov o telesni vadbi. Po začetku nove vadbene rutine se lahko pojavijo bolečine v mišicah. Gre za običajen odziv na neobičajno obremenitev, zlasti kadar smo telesno nedejavni ali povečamo intenzivnost treninga. Toda vseh bolečin ne smemo enačiti z običajno mišično utrujenostjo. Bolečine v sklepih, kosteh, vezeh in kitah ter ostre bolečine v mišicah lahko opozarjajo na poškodbo. Če se pojavijo, je treba vadbo prekiniti in ugotoviti vzrok. Nadaljevanje treninga kljub opozorilnim bolečinam lahko stanje poslabša. Pravilo je preprosto: vadba lahko zahteva napor, ne sme pa povzročati bolečine, ki opozarja na poškodbo.

6. Glavni cilj vadbe mora biti izguba kilogramov

Hujšanje je eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih se ljudje odločijo za telesno dejavnost. Vendar izguba telesne mase še zdaleč ni edina korist gibanja. Redna vadba izboljšuje telesno pripravljenost, krepi mišice, povečuje energijo, pozitivno vpliva na razpoloženje in pomaga ohranjati samostojnost v poznejših življenjskih obdobjih. Če se osredotočimo samo na številko na tehtnici, lahko spregledamo številne druge pozitivne spremembe. Boljši cilj je zato celostno zdravje in dobro počutje.

7. Pred vsako vadbo se moramo ogreti

Drži. Ogrevanje je pomemben del priprave na telesno dejavnost. Telo postopoma pripravimo na večje obremenitve, povečamo prekrvavitev mišic in izboljšamo gibljivost. Običajno zadostuje pet do deset minut lahkotnega gibanja. Začnemo lahko s hojo, počasnim tekom, kroženjem z rokami, dvigovanjem kolen in nežnimi rotacijami trupa. Ogrevanje prilagodimo vrsti vadbe, ki sledi. Pred intenzivnim tekom se na primer ogrejemo drugače kot pred treningom moči. Pomembno je, da intenzivnosti ne povečamo nenadoma.

8. Več, ko se potimo, več maščobe porabimo

Količina znoja ni merilo porabe maščobe. Znojenje je predvsem način, s katerim telo uravnava telesno temperaturo. Ko se med vadbo segrejemo, začnejo žleze znojnice izločati znoj. Njegovo izhlapevanje ohlaja kožo in pomaga preprečevati pregrevanje telesa. Koliko se potimo, je odvisno od temperature okolja, vlažnosti zraka, intenzivnosti vadbe, telesne pripravljenosti in individualnih značilnosti. Nekdo se lahko močno poti že med zmerno dejavnostjo, drugi pa ostane skoraj suh tudi pri precej intenzivnem treningu. Zato prepotena majica ne pomeni nujno uspešnejše vadbe ali večje porabe maščobe.

9. Za dobro telesno pripravljenost moramo vaditi vsak dan

Vsakodnevno gibanje je koristno, vendar to ne pomeni, da moramo vsak dan opraviti intenziven trening. Pogostost, trajanje in intenzivnost vadbe moramo prilagoditi svoji starosti, zdravstvenemu stanju, telesni pripravljenosti in ciljem. Pomembno je tudi, kakšno dejavnost izberemo in koliko časa namenimo regeneraciji. Tudi s tremi dobro načrtovanimi vadbami na teden lahko naredimo veliko za izboljšanje telesne pripravljenosti. Vmesne dni lahko izkoristimo za sprehode, lahkotno kolesarjenje ali druge oblike zmernega gibanja. Bistveno je, da smo redno dejavni in da obremenitev prilagajamo svojim sposobnostim.

10. Starejši ljudje imajo od vadbe najmanj koristi

Ravno nasprotno. Telesna dejavnost je izjemno pomembna tudi v zrelih in poznejših letih. Nikoli ni prepozno, da začnemo skrbeti za svojo telesno pripravljenost. Redno gibanje pomaga ohranjati mišično maso, moč, ravnotežje in gibljivost. Pomembno je tudi za zdravje srca in ožilja, presnovo ter duševno počutje. Telesna dejavnost lahko zmanjša tveganje za številne kronične bolezni, ki so pogostejše v starosti, ter pomaga ohranjati samostojnost in kakovost življenja. Seveda morajo starejši vadbo prilagoditi svojim sposobnostim in morebitnim zdravstvenim omejitvam. Začetek je lahko zelo preprost: hoja, vaje za ravnotežje in lahke vaje za krepitev mišic.

11. Aktivni ljudje potrebujejo beljakovinske dodatke

Beljakovine so nujne za obnovo in rast mišičnega tkiva, vendar to ne pomeni, da mora vsak rekreativni športnik posegati po beljakovinskih praških in drugih prehranskih dodatkih. Potrebe po beljakovinah lahko praviloma zadovoljimo z uravnoteženo prehrano, ki vključuje meso, ribe, jajca, mlečne izdelke, stročnice in druge kakovostne vire beljakovin. Pri tem je pomembno razumeti, da mišice ne rastejo samo zaradi uživanja beljakovin. Potrebujejo ustrezno vadbeno spodbudo, dovolj energije in čas za regeneracijo. Beljakovinski dodatki so lahko priročna možnost za ljudi, ki s prehrano težko dosežejo svoje potrebe, niso pa nujni za vsakogar, ki se ukvarja s športom.

12. Že zmerna vadba zmanjšuje tveganje za kronične bolezni

To drži. Redna telesna dejavnost je eden pomembnejših dejavnikov varovanja zdravja. Zmerno gibanje lahko pomaga zmanjševati tveganje za bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2 in debelost. Koristno je tudi za ohranjanje kostne gostote ter zmanjševanje tveganja za osteoporozo. Za pozitivne učinke ne potrebujemo vrhunskih športnih dosežkov. Že redna hoja, kolesarjenje, plavanje in druge oblike zmerne aktivnosti lahko pomembno prispevajo k zdravju. Pomembna je predvsem doslednost. Tudi krajše vadbene enote imajo vrednost, če jih vključimo v vsakodnevno življenje.

13. Trebušnjaki so najboljša vaja za izgubo trebušne maščobe

Če želimo zmanjšati maščobo okoli trebuha, samo trebušnjaki ne bodo dovolj. Z njimi krepimo trebušne mišice, ne moremo pa določiti, na katerem delu telesa bo organizem porabljal maščobne zaloge. Telo maščobo izgublja celostno, pri čemer imajo pomembno vlogo prehrana, telesna dejavnost, genetika in hormonski dejavniki. Učinkovitejši pristop je kombinacija aerobne vadbe, treninga moči in uravnotežene prehrane z ustreznim energijskim vnosom. Trebušne mišice je vsekakor smiselno krepiti, vendar stotine trebušnjakov ne bodo same po sebi odpravile trebušne maščobe.

14. Mišice porabljajo kalorije tudi med počitkom

Da. Mišično tkivo je presnovno dejavnejše od maščobnega in tudi v mirovanju porablja energijo. Več mišične mase pomeni nekoliko večjo porabo energije v mirovanju. Vendar učinek ni tako velik, kot pogosto obljubljajo različni fitnes nasveti. V starejših ocenah se pogosto navaja, da naj bi 4,5 kilograma mišic v enem dnevu mirovanja porabilo približno 50 kalorij, enaka količina maščobe pa približno 20 kalorij. Te številke je treba razumeti kot približne ocene, saj je dejanska poraba odvisna od presnovnih značilnosti posameznika. Kljub temu je ohranjanje mišične mase pomembno, zlasti s staranjem, ko jo telo brez ustrezne vadbe postopoma izgublja.

15. Z dvigovanjem uteži bomo postali preveč mišičasti

To je mit, zaradi katerega se predvsem številne ženske izogibajo treningu moči. Količina mišične mase, ki jo lahko pridobimo, je odvisna od genetike, hormonov, prehrane, starosti in načina vadbe. Samo dvigovanje uteži še ne pomeni, da bomo razvili izrazito mišičasto postavo. Vadba za moč je koristna za oba spola. Pomaga ohranjati mišično maso, krepi kosti, izboljšuje stabilnost sklepov in olajša vsakodnevna opravila. Zlasti po 50. letu je ohranjanje mišične mase pomembno, saj se z leti povečuje tveganje za izgubo mišične moči in funkcionalnih sposobnosti.

Največja napaka je, da zaradi mitov sploh ne začnemo

Gibanje ne potrebuje zapletenih pravil, dragih pripomočkov ali popolnega vadbenega načrta. Najpomembnejši so rednost, postopnost in izbira dejavnosti, ki nam ustreza. Ni treba, da se po vsaki vadbi izčrpamo, da bi dosegli rezultate. Prav tako ni treba vsak dan obiskovati telovadnice ali se osredotočati samo na izgubo kilogramov. Dober začetek je že vsakodnevna hoja, nekaj vaj za moč in postopno podaljševanje časa, ki ga namenimo gibanju. Ko telesna dejavnost postane del vsakdana, se njene koristi ne kažejo samo na telesni pripravljenosti, temveč tudi pri počutju, zdravju in kakovosti življenja.

Najboljša vadba ni tista, po kateri smo najbolj izčrpani, ampak tista, ki jo lahko varno in redno izvajamo tudi čez leta.