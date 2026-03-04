  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA TISTE, KI NIMATE ČASA

20-minutni trening, ki topi kalorije in stres. Hitra pot do vitke postave

Hiter življenjski tempo, službene obveznosti in družinske odgovornosti so najpogostejši razlogi, zaradi katerih ljudje opuščajo redno telesno aktivnost.
Najpomembnejše je, da tak trening ne zahteva veliko časa, a prinaša maksimalne rezultate.  FOTO: Getty Images
Najpomembnejše je, da tak trening ne zahteva veliko časa, a prinaša maksimalne rezultate.  FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 4. 3. 2026 | 07:56
A+A-

Trening, ki traja le 20 minut, lahko učinkovito kuri kalorije, pospeši metabolizem in občutno zmanjša raven stresa. V času, ko se mnogi izgovarjajo na pomanjkanje časa, poudarjamo, da je prav kratka, a intenzivna vadba pogosto najboljša rešitev za ohranjanje zdravja in dobre telesne pripravljenosti.

Pomanjkanje časa ni več izgovor

Hiter življenjski tempo, službene obveznosti in družinske odgovornosti so najpogostejši razlogi, zaradi katerih ljudje opuščajo redno telesno aktivnost. A dejstvo je, da že 20-minutni trening visoke intenzivnosti (HIIT) prinaša izjemne koristi za telo in duha.

High-Intensity Interval Training ali intervalni trening visoke intenzivnosti temelji na kratkih, a intenzivnih intervalih vadbe, ki jim sledijo kratki odmori. Tak način vadbe dokazano pospeši srčni utrip, poveča porabo kalorij in aktivira metabolizem še dolgo po končanem treningu.

Primer 20-minutnega HIIT treninga doma

Prednost takšne vadbe je, da jo lahko izvajate doma in brez posebne opreme. Potrebujete le nekaj prostora in voljo.

1. Ogrevanje - 3 minute

  • Poskoki na mestu
  • Kroženje z rokami
  • Lahkotno raztezanje

2. Glavni del - 4 vaje (40 sekund dela, 20 sekund odmora)

  • Počepi
  • Sklece
  • Plank (deska)
  • Trebušnjaki

Po prvem krogu sledi 1 minuta odmora, nato pa še en krog istih vaj.

3. Zaključek – 3 minute raztezanja

Umirjeno raztezanje pomaga sprostiti mišice in zmanjšati napetost po intenzivni vadbi.

Zakaj je 20-minutni trening tako učinkovit?

Takšna oblika vadbe:

  • pospešuje porabo kalorij
  • izboljšuje presnovo
  • zmanjšuje raven stresnih hormonov
  • povečuje vzdržljivost
  • krepi mišični tonus
  • pomaga ohranjati zdravo telesno težo

Redno izvajanje, denimo trikrat do štirikrat na teden, lahko že v nekaj tednih prinese vidne rezultate. Poleg telesnih učinkov pa številni poročajo tudi o boljšem razpoloženju in več energije.

Največja prednost? Prihranek časa.

Najpomembnejše je, da tak trening ne zahteva veliko časa, a prinaša maksimalne rezultate. Ni več izgovorov – 20 minut na dan je investicija, ki se dolgoročno večkratno povrne.

Več iz teme

telovadbavadbazdravjevadba domatrening doma
ZADNJE NOVICE
07:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČAS ZA TALOVADBO

Le deset minut je potrebnih za boljše zdravje

Z le nekaj učinkovitimi vajami lahko vzdržujemo primerno držo telesa, stabilnost trupa in splošno dobro počutje.
Aleksander Brudar4. 3. 2026 | 07:42
07:34
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Poslovil se je legendarni alpinist Vanja Matijevec

Bil je pionir himalajskih vzponov in lednega plezanja, soudeležen na legendarnih odpravah.
4. 3. 2026 | 07:34
07:28
Novice  |  Svet
PO NAPADIH

Ker pri napadih na Iran noče sodelovati, Trump grozi tej evropski državi (VIDEO)

Ameriški predsednik ni zadovoljen niti z Veliko Britanijo, se pa za zdaj še razume z Nemčijo.
4. 3. 2026 | 07:28
07:13
Novice  |  Slovenija
GOSTILNA STRNAD V RADEČAH

Iščejo darovalca za Marka, k vpisu vabljeni stari od 18 do 40 let

Zavarovalniški agent in velik ljubitelj športa potrebuje kostni mozeg. Postopek preverjanja vzorca je zelo enostaven in povsem neboleč.
4. 3. 2026 | 07:13
06:50
Novice  |  Slovenija
KAOS NA BLIŽNJEM VZHODU

Evakuacija Slovencev z Bližnjega vzhoda se je začela, poleti s Cipra pa odpovedani

Iz Omana proti Sloveniji sta za danes načrtovana še dva čarterska poleta.
Aleksander Brudar4. 3. 2026 | 06:50
06:34
Lifestyle  |  Astro
NAŠE OGLEDALO

Če hranimo sovraštvo, ga bomo srečevali znova in znova

Svet nam vrača energijo, ki jo oddajamo.
4. 3. 2026 | 06:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki