20-minutni trening, ki topi kalorije in stres. Hitra pot do vitke postave

Trening, ki traja le 20 minut, lahko učinkovito kuri kalorije, pospeši metabolizem in občutno zmanjša raven stresa. V času, ko se mnogi izgovarjajo na pomanjkanje časa, poudarjamo, da je prav kratka, a intenzivna vadba pogosto najboljša rešitev za ohranjanje zdravja in dobre telesne pripravljenosti.

Pomanjkanje časa ni več izgovor

Hiter življenjski tempo, službene obveznosti in družinske odgovornosti so najpogostejši razlogi, zaradi katerih ljudje opuščajo redno telesno aktivnost. A dejstvo je, da že 20-minutni trening visoke intenzivnosti (HIIT) prinaša izjemne koristi za telo in duha.

High-Intensity Interval Training ali intervalni trening visoke intenzivnosti temelji na kratkih, a intenzivnih intervalih vadbe, ki jim sledijo kratki odmori. Tak način vadbe dokazano pospeši srčni utrip, poveča porabo kalorij in aktivira metabolizem še dolgo po končanem treningu.

Primer 20-minutnega HIIT treninga doma

Prednost takšne vadbe je, da jo lahko izvajate doma in brez posebne opreme. Potrebujete le nekaj prostora in voljo.

1. Ogrevanje - 3 minute

Poskoki na mestu

Kroženje z rokami

Lahkotno raztezanje

2. Glavni del - 4 vaje (40 sekund dela, 20 sekund odmora)

Počepi

Sklece

Plank (deska)

Trebušnjaki

Po prvem krogu sledi 1 minuta odmora, nato pa še en krog istih vaj.

3. Zaključek – 3 minute raztezanja

Umirjeno raztezanje pomaga sprostiti mišice in zmanjšati napetost po intenzivni vadbi.

Zakaj je 20-minutni trening tako učinkovit?

Takšna oblika vadbe:

pospešuje porabo kalorij

izboljšuje presnovo

zmanjšuje raven stresnih hormonov

povečuje vzdržljivost

krepi mišični tonus

pomaga ohranjati zdravo telesno težo

Redno izvajanje, denimo trikrat do štirikrat na teden, lahko že v nekaj tednih prinese vidne rezultate. Poleg telesnih učinkov pa številni poročajo tudi o boljšem razpoloženju in več energije.

Največja prednost? Prihranek časa.

Najpomembnejše je, da tak trening ne zahteva veliko časa, a prinaša maksimalne rezultate. Ni več izgovorov – 20 minut na dan je investicija, ki se dolgoročno večkratno povrne.