ZELO ZDRAVO

20 najbolj zdravih živil na svetu, ki jih morate vključiti v svojo prehrano

To so najbolj zdrava živila na svetu – preverite, katera že jeste!
Tempeh, fermentirana sojina beljakovina, bogata z minerali, ki krepijo kosti in olajšajo absorpcijo hranil. FOTO: Getty Images
Tempeh, fermentirana sojina beljakovina, bogata z minerali, ki krepijo kosti in olajšajo absorpcijo hranil. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 31. 10. 2025 | 09:00
4:27
A+A-

Zdrava prehrana je ključ do dobrega počutja, energije in preprečevanja kroničnih bolezni. Ni enega samega živila, ki bi zagotovilo vse potrebne hranilne snovi, zato je najboljši pristop raznolika prehrana.

To vključuje sadje, zelenjavo, polnozrnate žitarice, stročnice in beljakovinska živila, kot so ribe, mlečni izdelki in pusto meso.

Spodaj je seznam 20 najbolj zdravih živil, ki jih lahko enostavno vključite v vsakodnevno prehrano.

1. Avokado

Poln hranil, bogat z mononenasičenimi maščobami, vitaminom E in folati, avokado podpira zdravje srca. Prav tako vsebuje topno vlaknino in minerale, kot so železo, baker in kalij.

2. Ribe (losos)

Ribe, še posebej losos, so bogat vir omega-3 maščobnih kislin, ki krepijo srce, kožo in sklepe ter podpirajo hormonsko ravnovesje.

3. Borovnice in drugo jagodičevje

Borovnice, maline in jagode vsebujejo antioksidante, ki ščitijo možgane, upočasnjujejo staranje celic in krepijo imunski sistem.

4. Brstični ohrovt

Bogata zelenjava, polna vitaminov, mineralov in antioksidantov. Brstični ohrovt vsebuje tudi kaempferol, ki zmanjšuje vnetje in podpira zdravje srca.

5. Ajda

Naravno brez glutena, bogata z antioksidanti in spojinami, ki pomagajo uravnavati krvni sladkor.

6. Chia semena

Majhna semena vsebujejo veliko kalcija, magnezija in fosforja, kar krepi kosti in prispeva k zdravju prebavil.

7. Jajca

Celovite beljakovine z vsemi esencialnimi aminokislinami, bogata z vitamini D, B12 in mineralom jodom.

8. Česen

Vsebuje alicin, ki zmanjšuje tveganje za bolezni srca, uravnava holesterol in znižuje krvni tlak.

9. Kislo mleko ali kefir

Fermentirani mlečni izdelki vsebujejo koristne bakterije, ki izboljšujejo prebavo in krepijo imunski sistem.

10. Kivi

Zelo bogat z vitamini in minerali, spodbuja zdravje srca, uravnava krvni tlak in podpira imunski sistem.

11. Leča

Zelo bogata z antioksidanti in fenolnimi spojinami, ki ščitijo pred kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, rak in bolezni srca.

12. Jetra

Izjemno hranilna, bogata z vitamini A, D in železom. Jetra so enostavno prebavljiva in hranila se dobro absorbirajo.

13. Olive in olivno olje

Polne polifenolov, ki ščitijo srce in zmanjšujejo vnetje. Ekstra deviško olivno olje vsebuje tudi vitamin E.

14. Čebula

Vsebuje flavonoide, kot je kvercetin, ki deluje antioksidativno, protivirusno in zmanjšuje tveganje za kronične bolezni.

15. Pistacije

Znižujejo holesterol, podpirajo zdravje srca in vsebujejo lutein ter zeaksantin, ki varujeta oči.

16. Granatno jabolko

Polno antioksidantov, ki ščitijo pred vnetji in lahko zmanjšujejo tveganje za kronične bolezni.

17. Tempeh

Fermentirana sojina beljakovina, bogata z minerali, ki krepijo kosti in olajšajo absorpcijo hranil.

18. Orehi

Vsebujejo omega-3 maščobne kisline, ki podpirajo zdravje srca, možganov in prebavil.

19. Kefir

Fermentiran napitek z živimi bakterijami, ki izboljšujejo prebavo in krepijo imunski sistem.

20. Vodna kreša

Zelenjava iz križnic, polna isotiocianatov, ki ščitijo pred rakom in starostnimi kroničnimi boleznimi.

 

Vključevanje teh živil v vsakodnevno prehrano pomaga pri ohranjanju zdravja, preprečevanju bolezni in podaljševanju življenjske dobe. Raznolika prehrana, bogata z rastlinskimi živili, zdravimi maščobami in beljakovinami, je najboljši recept za dolgo in zdravo življenje.

