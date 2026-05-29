3 subtilni znaki težav s srcem, ki jih ne smete nikoli prezreti

Zgodnji znaki srčno-žilnih bolezni so pogosto zelo neopazni, zato jih veliko ljudi spregleda ali jim ne pripisuje pomena. Pogosto se zgodi, da posamezniki simptomov ne jemljejo resno in se ne posvetujejo z zdravnikom.

Po podatkih organizacije British Heart Foundation srčno-žilne bolezni povzročijo približno četrtino vseh smrti v Združenem kraljestvu, okoli 170.000 smrti letno, približno 460 na dan oziroma eno na vsake tri minute.

Večina ljudi pozna klasičen opozorilni znak - bolečino v prsih. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da se srčne težave pogosto začnejo veliko bolj subtilno, zato je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena.

Srce ne pošilja vedno dramatičnih opozorilnih signalov. Pogosto se najprej pojavijo blažji znaki, ki jih ljudje zlahka pripišejo utrujenosti, stresu ali staranju.

3 zgodnji znaki težav s srcem



1. Nenavadna zasoplost

Eden najpogosteje spregledanih znakov je nenadna ali neobičajna zasoplost pri vsakodnevnih opravilih. Do tega lahko pride, ko srce ne črpa krvi več dovolj učinkovito.

Pogosto ljudje to pripisujejo slabši telesni kondiciji, staranju ali utrujenosti. Vendar je pomembno opozorilo, ali posameznik nenadoma težje opravlja dejavnosti, kot so hoja po stopnicah ali lažja telesna aktivnost.

Posebno pozornost je treba nameniti zasoplosti, ki je nova, se poslabšuje ali je nesorazmerna glede na obremenitev.

2. Vztrajna utrujenost

Dolgotrajna ali nepojasnjena utrujenost je lahko prav tako povezana s srčnimi težavami, še posebej, če zanjo ni očitnega razloga.

Ko srce ne deluje optimalno, telo morda ne prejema dovolj kisika, kar lahko povzroči stalno izčrpanost, tudi če posameznik normalno spi. Ker je utrujenost danes zelo pogost pojav, jo ljudje pogosto ne povezujejo z morebitnimi zdravstvenimi težavami.

3. Blago nelagodje v prsih ali nepojasnjena bolečina v levi roki

Čeprav je močna bolečina v prsih splošno znan znak nujnega stanja, se blažje oblike pogosto spregledajo. Gre lahko za občutek tiščanja, pritiska, teže ali nenavadnih občutkov v prsnem košu, ki se pojavljajo in izginjajo. Včasih se bolečina lahko kaže tudi v levi roki. Takšni simptomi se pogosto napačno razlagajo kot prebavne težave, mišična napetost ali stres.

Kdaj poiskati pomoč

Strokovna priporočila poudarjajo, da je treba simptome, ki vztrajajo, se ponavljajo ali se pojavljajo ob telesni aktivnosti, vedno strokovno oceniti. Čeprav ti znaki ne pomenijo nujno bolezni srca, je pomemben vzorec njihovega pojavljanja.

Če so simptomi novi, se stopnjujejo ali niso običajni za posameznika, je priporočljivo poiskati zdravniški nasvet in jih ne ignorirati. Zgodnje odkrivanje lahko bistveno izboljša možnosti zdravljenja in dolgoročne izide.

V Sloveniji je slika zelo podobna kot v drugih razvitih evropskih državah, srčno-žilne bolezni so še vedno najpogostejši vzrok smrti in obolevnosti.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bolezni srca in ožilja že desetletja predstavljajo največji delež smrti pri odraslih. V določenih letih so odgovorne za približno okoli 35–40 % vseh smrti v državi, kar jih postavlja na prvo mesto med vzroki umrljivosti.

Kaj to pomeni v praksi

Najpogostejši resni zapleti so:

srčni infarkt,

možganska kap,

srčno popuščanje.

Te bolezni se pogosto razvijajo dolgo časa brez izrazitih simptomov, nato pa se lahko pojavijo nenadno in v zelo hudi obliki.

Glavni dejavniki tveganja v Sloveniji

Tudi v Sloveniji so ključni dejavniki tveganja zelo podobni kot drugod:

povišan krvni tlak,

povišan holesterol,

kajenje,

sladkorna bolezen,

debelost,

telesna nedejavnost,

kronični stres.

Strokovnjaki opozarjajo, da se velik del teh dejavnikov da preprečiti ali vsaj dobro nadzorovati z zgodnjimi ukrepi življenjskega sloga.

Staranje prebivalstva povečuje tveganje

Pomemben dejavnik v Sloveniji je tudi staranje prebivalstva. S starostjo se tveganje za srčno-žilne bolezni občutno povečuje, zato zdravstveni sistem beleži vse več primerov teh obolenj.

Tako kot drugod v Evropi tudi v Sloveniji velja: srčno-žilne bolezni ostajajo ena največjih zdravstvenih groženj, hkrati pa tudi ena najbolj preprečljivih, če se dejavniki tveganja odkrijejo in obvladajo dovolj zgodaj.