  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREPROSTO

3 zlata prehranska pravila za dolgo in zdravo življenje. Preprosti nasveti, ki delujejo tudi po 90. letu

Zdrava prehrana za dolgo življenje ne zahteva zapletenih diet ali dragih dodatkov.
Drugo zlato pravilo se nanaša na meso. FOTO: Jože Suhadolnik
Drugo zlato pravilo se nanaša na meso. FOTO: Jože Suhadolnik
Miroslav Cvjetičanin
 4. 1. 2026 | 01:00
3:26
A+A-

V letu okroglega življenjskega jubileja se ena najbolj znanih britanskih kuharskih ikon Mary Berry ozira na svojo dolgo kariero in razkriva preproste, a učinkovite skrivnosti, ki ji pomagajo ostati zdrava in vitalna tudi v pozni starosti. Poleg dobrih genov in aktivnega življenjskega sloga ima ključno vlogo tudi način prehranjevanja.

V pogovoru za podkast o materinstvu in življenjskih izkušnjah je razkrila tri zlata prehranska pravila, ki jih dosledno upošteva in ki jih strokovnjaki pogosto izpostavljajo kot temelj zdravega staranja.

1. Izogibanje predelani hrani

Prvo in najpomembnejše pravilo je jasno: izogibajte se predelani hrani. Gre za živila, ki so bila industrijsko obdelana in pogosto vsebujejo sestavine, ki jih doma v kuhinji ne bi uporabljali.

Posebej problematična so tako imenovana ultra predelana živila, ki imajo dolg rok trajanja zaradi velike količine konzervansov, emulgatorjev ter umetnih barvil in arom. Takšna hrana je pogosto energijsko bogata, a hranilno revna, kar lahko dolgoročno negativno vpliva na zdravje.

Za ljubitelje domače kuhinje je zato najboljša izbira preprosta: sveža živila, čim manj obdelana in pripravljena doma.

2. Kupovanje mesa pri lokalnem mesarju

Drugo zlato pravilo se nanaša na meso. Namesto industrijsko predelanih mesnih izdelkov je priporočljivo kupovati meso pri lokalnem mesarju, kjer je mogoče dobiti tudi strokoven nasvet o izbiri kakovostnih in pustih kosov.

Strokovne zdravstvene ustanove že dolgo opozarjajo, da je bolje omejiti uživanje predelanih mesnin, kot so klobase, salame, paštete in industrijski hamburgerji. Ti izdelki so pogosto bogati z maščobami in soljo.

Priporočilo je tudi, da se omeji uživanje mesnih izdelkov v testu, kot so pite in zavitki, saj običajno vsebujejo veliko nasičenih maščob in soli.

3. Ne nasedajte prehranskim modnim muham

Tretje pravilo je morda najbolj osvobajajoče: ne sledite prehranskim trendom in modnim dietam. Čeprav se superživila redno pojavljajo v medijih, dolgoročno zdravje temelji na uravnoteženi in raznoliki prehrani.

Zelenjava, kot so zelje, vodna kreša in podobna lokalna živila, ima lahko enako ali celo večjo prehransko vrednost kot eksotični trendi. Ključno je poslušati svoje telo in izbirati živila, ki so vam všeč in vam dobro denejo.

Zmernost je ključ do ravnovesja

Čeprav je sogovornica znana tudi po ljubezni do sladic, poudarja, da je bistvo v zmernosti. Sladice niso prepovedane, pomembna je količina in pogostost.

Po obdobjih, ko si privošči manj zdravo hrano, naslednje dni poseže po lahkih obrokih, solatah in hranilno bogatih živilih. Tudi torta ima lahko svoje mesto v zdravi prehrani, če jo uživamo v tankem kosu in z užitkom.

Zdrava prehrana za dolgo življenje ne zahteva zapletenih diet ali dragih dodatkov. Izogibanje predelani hrani, izbira kakovostnih osnovnih živil, zaupanje lokalnim ponudnikom in zdrava mera razuma so preprosti, a preverjeni temelji vitalnosti tudi v pozni starosti.

Več iz teme

zdrava prehranaprehranjevanjeuravnotežena prehranaživljenjski sloghrana starostnikov
ZADNJE NOVICE
01:00
Lifestyle  |  Polet
PREPROSTO

3 zlata prehranska pravila za dolgo in zdravo življenje. Preprosti nasveti, ki delujejo tudi po 90. letu

Zdrava prehrana za dolgo življenje ne zahteva zapletenih diet ali dragih dodatkov.
Miroslav Cvjetičanin4. 1. 2026 | 01:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

V čakalnici

O dolgem čakanju.
Marko Kočevar3. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: In potem je vse potihnilo …

Za nami je leto, ki ni prizanašalo nikomur. V besedah trdo do vsega in vsakogar kot le redkokatero, ki ni bilo vojno ali pandemično.
Primož Kališnik3. 1. 2026 | 22:25
22:11
Novice  |  Slovenija
SREČANJE

Hrvati in Slovenci so se tudi letos srečali in nazdravili s penino na mostu čez reko Muro (FOTO)

Slovenski in hrvaški policisti in predstavniki lokalnih skupnosti nadaljujejo 33-letno tradicijo.
3. 1. 2026 | 22:11
21:06
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGEDIJA

Družina Tommyja Leeja Jonesa je po smrti njegove hčerke dala izjavo, Victoria je umrla močno premlada

Družina ceni vse prijazne besede, misli in molitve. Victorio so našli mrtvo v hotelu v San Franciscu.
3. 1. 2026 | 21:06
20:14
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI SKOK V VODO

Novo leto na 4 stopinjah: prekmurski »pingvini« v ledeno jezero, najbolj odštekane nagradili

Niti mraz ni mogel do živega 46 pogumnežem, ki so zaplavali v mrzlo Soboško jezero.
Oste Bakal3. 1. 2026 | 20:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki