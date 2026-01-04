3 zlata prehranska pravila za dolgo in zdravo življenje. Preprosti nasveti, ki delujejo tudi po 90. letu

V letu okroglega življenjskega jubileja se ena najbolj znanih britanskih kuharskih ikon Mary Berry ozira na svojo dolgo kariero in razkriva preproste, a učinkovite skrivnosti, ki ji pomagajo ostati zdrava in vitalna tudi v pozni starosti. Poleg dobrih genov in aktivnega življenjskega sloga ima ključno vlogo tudi način prehranjevanja.

V pogovoru za podkast o materinstvu in življenjskih izkušnjah je razkrila tri zlata prehranska pravila, ki jih dosledno upošteva in ki jih strokovnjaki pogosto izpostavljajo kot temelj zdravega staranja.

1. Izogibanje predelani hrani

Prvo in najpomembnejše pravilo je jasno: izogibajte se predelani hrani. Gre za živila, ki so bila industrijsko obdelana in pogosto vsebujejo sestavine, ki jih doma v kuhinji ne bi uporabljali.

Posebej problematična so tako imenovana ultra predelana živila, ki imajo dolg rok trajanja zaradi velike količine konzervansov, emulgatorjev ter umetnih barvil in arom. Takšna hrana je pogosto energijsko bogata, a hranilno revna, kar lahko dolgoročno negativno vpliva na zdravje.

Za ljubitelje domače kuhinje je zato najboljša izbira preprosta: sveža živila, čim manj obdelana in pripravljena doma.

2. Kupovanje mesa pri lokalnem mesarju

Drugo zlato pravilo se nanaša na meso. Namesto industrijsko predelanih mesnih izdelkov je priporočljivo kupovati meso pri lokalnem mesarju, kjer je mogoče dobiti tudi strokoven nasvet o izbiri kakovostnih in pustih kosov.

Strokovne zdravstvene ustanove že dolgo opozarjajo, da je bolje omejiti uživanje predelanih mesnin, kot so klobase, salame, paštete in industrijski hamburgerji. Ti izdelki so pogosto bogati z maščobami in soljo.

Priporočilo je tudi, da se omeji uživanje mesnih izdelkov v testu, kot so pite in zavitki, saj običajno vsebujejo veliko nasičenih maščob in soli.

3. Ne nasedajte prehranskim modnim muham

Tretje pravilo je morda najbolj osvobajajoče: ne sledite prehranskim trendom in modnim dietam. Čeprav se superživila redno pojavljajo v medijih, dolgoročno zdravje temelji na uravnoteženi in raznoliki prehrani.

Zelenjava, kot so zelje, vodna kreša in podobna lokalna živila, ima lahko enako ali celo večjo prehransko vrednost kot eksotični trendi. Ključno je poslušati svoje telo in izbirati živila, ki so vam všeč in vam dobro denejo.

Zmernost je ključ do ravnovesja

Čeprav je sogovornica znana tudi po ljubezni do sladic, poudarja, da je bistvo v zmernosti. Sladice niso prepovedane, pomembna je količina in pogostost.

Po obdobjih, ko si privošči manj zdravo hrano, naslednje dni poseže po lahkih obrokih, solatah in hranilno bogatih živilih. Tudi torta ima lahko svoje mesto v zdravi prehrani, če jo uživamo v tankem kosu in z užitkom.

Zdrava prehrana za dolgo življenje ne zahteva zapletenih diet ali dragih dodatkov. Izogibanje predelani hrani, izbira kakovostnih osnovnih živil, zaupanje lokalnim ponudnikom in zdrava mera razuma so preprosti, a preverjeni temelji vitalnosti tudi v pozni starosti.