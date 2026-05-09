4 razlogi, zakaj ljudje ne hodijo k zdravniku

Čeprav strokovnjaki nenehno opozarjajo na pomen preventive in rednih zdravstvenih pregledov, številni ljudje obisk zdravnika še vedno odlašajo.

Pogosto se na pregled naročijo šele takrat, ko zdravstvene težave postanejo resne in jih ni več mogoče prezreti. Razlogi za to so različni od strahu pred stroški do sramu, pomanjkanja časa ali prepričanja, da so povsem zdravi.

Strah pred stroški zdravstvene oskrbe

Eden najpogostejših razlogov za izogibanje zdravniškim pregledom je strah pred stroški. Čeprav ima Slovenija javni zdravstveni sistem, številni opozarjajo na dolge čakalne vrste, doplačila in visoke stroške samoplačniških pregledov.

Mnogi ljudje zato zdravstveno pomoč poiščejo šele, ko se njihovo stanje močno poslabša. Posebej ranljive so osebe z nižjimi prihodki, starejši in kronični bolniki, ki pogosto potrebujejo redno zdravstveno oskrbo.

Prepričanje, da so zdravi in zdravnika ne potrebujejo

Veliko ljudi meni, da pregled ni potreben, če nimajo bolečin ali očitnih simptomov. Predvsem mlajši pogosto verjamejo, da so popolnoma zdravi, zato obisk zdravnika prelagajo tudi več let.

A številne bolezni se razvijajo po tiho in dolgo časa ne povzročajo težav. Redni preventivni pregledi lahko pravočasno odkrijejo povišan krvni tlak, sladkorno bolezen, bolezni srca in druge kronične težave.

Ljudje pogosto podcenjujejo tudi dejavnike tveganja. Če v družini ni bilo hujših bolezni ali če se nekdo počuti dobro, to še ne pomeni, da je popolnoma varen pred zdravstvenimi zapleti.

Sram, nelagodje ali strah pred diagnozo

Obisk zdravnika pri mnogih povzroča nelagodje. Nekateri se bojijo preiskav, igel ali bolnišničnega okolja, drugi pa predvsem slabih novic. Prav strah pred diagnozo je pogosto razlog, da ljudje odlašajo s pregledi. Nekateri se raje izognejo preiskavam, ker jih skrbi, kaj bi zdravniki lahko odkrili. Veliko ljudi občuti tudi zadrego pri pogovoru o intimnem zdravju, prebavnih težavah ali duševnem počutju. Telesni pregledi lahko pri posameznikih povzročijo občutek ranljivosti, še posebej pri bolj osebnih pregledih.

Pomanjkanje časa, podpore ali dostopa do zdravnika

Za marsikoga obisk zdravnika ni tako preprost, kot se zdi. Težavo lahko predstavljajo službene obveznosti, skrb za otroke, prevoz ali pomanjkanje prostih terminov. Posebej v manjših krajih in na podeželju je dostop do specialistov pogosto otežen, zato številni pregled preprosto preložijo. Nekateri nimajo niti izbranega osebnega zdravnika ali pa ne vedo, kam se obrniti po pomoč.

Strokovnjaki opozarjajo, da preventiva ostaja eden najpomembnejših korakov za ohranjanje zdravja. Redni pregledi namreč omogočajo zgodnje odkrivanje bolezni in bistveno povečajo možnosti za uspešno zdravljenje.