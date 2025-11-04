  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PAZIMO SE

4 razlogi, zakaj so ledvice ključne za zdravje in kako jih ohraniti zdrave

Ledvice so izjemno kompleksni organi, ki opravljajo številne življenjsko pomembne naloge.
Če ledvice ne delujejo optimalno, se presnovni odpadki zadržujejo v telesu, regeneracija se upočasni, športnik pa občuti utrujenost, slabšo koncentracijo in zmanjšano zmogljivost. FOTO: Getty Images
Če ledvice ne delujejo optimalno, se presnovni odpadki zadržujejo v telesu, regeneracija se upočasni, športnik pa občuti utrujenost, slabšo koncentracijo in zmanjšano zmogljivost. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 4. 11. 2025 | 08:34
6:17
A+A-

Ne samo na svetovni dan ledvic, ki ga obeležujemo 8. marca, želijo strokovnjaki povečati ozaveščenost (8. marec je tudi dan žena in na ta dan razmišljamo malce manj o ledvicah) o kronični ledvični bolezni (KLB) in spodbuditi ljudi po vsem svetu k boljšemu skrbi za zdravje svojih ledvic.

Predstavljamo štiri ključne razloge, zakaj so ledvice tako pomembne – in kako jih lahko zaščitite.

Ledvice uravnavajo količino vode v telesu

Ena najpomembnejših nalog ledvic je uravnavanje količine vode in soli v telesu. Skrbijo za pravilno ravnovesje tekočin in kemijskih snovi ter izločajo odvečno vodo. Na ta način ohranjajo kemijsko ravnotežje organizma, ki je nujno za zdravje vseh organov.

Ledvice odstranjujejo odpadne snovi

Res je, vaše ledvice proizvajajo urin. Morda se sliši preprosto, a ta funkcija je življenjskega pomena: ledvice filtrirajo kri in odstranjujejo odpadne snovi ter toksine.

Hkrati pa zadržijo koristne snovi, kot sta glukoza in beljakovine, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje.

Ledvice nadzorujejo krvni tlak in krepijo kosti

Z uravnavanjem mineralov, kot sta natrij in kalij, ledvice pomagajo vzdrževati normalen krvni tlak in preprečujejo, da bi postal previsok.

Poleg tega sodelujejo pri nastajanju rdečih krvničk in prispevajo k zdravju kosti, saj uravnavajo presnovo kalcija in vitamina D.

Poškodbe ledvic so lahko smrtno nevarne – in zdravila ni

Po podatkih strokovnjakov ima vsak deseti odrasli neko obliko poškodbe ledvic, milijoni pa vsako leto prezgodaj umrejo zaradi zapletov, povezanih s kronično ledvično boleznijo (KLB).

KLB pomeni postopen upad delovanja ledvic, ki se najpogosteje pojavi pri starejših in ženskah. Bolezen je zahrbtna, saj večina ljudi nima simptomov, dokler ne izgubijo do 90 odstotkov funkcije ledvic.

Za KLB ni zdravila, lahko pa s pravočasnim zdravljenjem, denimo z dializo,  upočasnimo njen potek in preprečimo hujše zaplete.

Kako ohraniti ledvice zdrave

Ledvice so izjemno kompleksni organi, ki opravljajo številne življenjsko pomembne naloge. Da bi ostale zdrave, strokovnjaki svetujejo, da upoštevate osem zlatih pravil za zdrave ledvice:

  1. Ostanite telesno dejavni in fit.
  2. Redno preverjajte raven sladkorja v krvi.
  3. Spremljajte svoj krvni tlak.
  4. Jejte zdravo in vzdržujte primerno telesno težo.
  5. Pijte dovolj tekočine – priporočljivo je od 1,5 do 2 litra vode na dan.
  6. Ne kadite.
  7. Ne jemljite protibolečinskih tablet brez recepta na dolgi rok.
  8. Preverite delovanje ledvic, če imate dejavnike tveganja, kot sta sladkorna bolezen ali visok krvni tlak.

Ledvice opravljajo številne pomembne naloge. FOTO: Getty Images
Ledvice opravljajo številne pomembne naloge. FOTO: Getty Images

Zakaj so ledvice ključne za športnike in kako jih zaščititi med vadbo

Ledvice imajo ključno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v telesu, kar je še posebej pomembno za športnike in rekreativce, ki so vsakodnevno izpostavljeni fizičnim naporom, potenju in povečanemu vnosu hranil.

Čeprav se o mišicah, srcu in pljučih govori veliko, so prav ledvice tiste, ki tiho opravljajo eno najpomembnejših funkcij za športno zmogljivost in regeneracijo.

Ledvice uravnavajo tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje

Med vadbo telo izgublja vodo in elektrolite (natrij, kalij, magnezij) s potenjem. Ledvice uravnavajo, koliko tekočine in mineralov telo zadrži, ter skrbijo za ravnovesje med hidracijo in izločanjem odvečne vode.

Če do ravnovesja ne pride, se lahko pojavita dehidracija ali hiponatriemija (prenizek nivo natrija v krvi), kar povzroči utrujenost, mišične krče, padec zmogljivosti in v hujših primerih celo odpoved organov.

Ledvice čistijo telo po naporni vadbi

Pri intenzivnem treningu mišice proizvajajo več presnovnih odpadkov, kot sta sečnina in kreatinin. Ledvice te snovi filtrirajo iz krvi in jih izločajo z urinom.

Če športnik ni dovolj hidriran ali pretirava z beljakovinami in prehranskimi dopolnili, se obremenitev ledvic močno poveča.

Dolgotrajno pomanjkanje tekočine lahko privede do začasne ledvične okvare, pri ekstremnih naporih pa tudi do rabdomiolize – razpada mišičnih vlaken, ki sproščajo toksine v kri.

Ledvice pomagajo uravnavati krvni tlak

Ledvice so del renin–angiotenzin–aldosteronskega sistema, ki nadzoruje krvni tlak. Pri športnikih, ki trenirajo pod visokimi obremenitvami ali uporabljajo dodatke, kot so stimulansi in kreatin, lahko pride do nihanj krvnega tlaka.

Zdrave ledvice omogočajo, da telo učinkovito uravnava tlak in preprečuje poškodbe ožilja.

Ledvice podpirajo regeneracijo po vadbi

Zdrave ledvice pomagajo pri presnovi hranil, odstranjevanju toksinov in uravnavanju hormonov, kar pospeši obnovo mišičnega tkiva.

Če ledvice ne delujejo optimalno, se presnovni odpadki zadržujejo v telesu, regeneracija se upočasni, športnik pa občuti utrujenost, slabšo koncentracijo in zmanjšano zmogljivost.

Kako športniki lahko zaščitijo svoje ledvice

  1. Pijte dovolj tekočine – vsaj 0,5 do 1 liter vode na uro vadbe, odvisno od intenzivnosti in temperature okolja.
  2. Ne pretiravajte z beljakovinami in dodatki, zlasti s kreatinom in energijskimi praški.
  3. Izogibajte se protibolečinskim zdravilom (npr. ibuprofen) pred ali po vadbi, saj lahko v kombinaciji z dehidracijo povzročijo ledvične poškodbe.
  4. Redno spremljajte krvni tlak in ravni kreatinina ter sečnine v krvi, če trenirate intenzivno.
  5. Jejte uravnoteženo prehrano z dovolj sadja, zelenjave in kakovostnih ogljikovih hidratov.
  6. Dajte telesu čas za regeneracijo – kakovosten spanec in počitek sta del treninga.

Strokovni nasvet

Nefrologi opozarjajo, da športniki pogosto zanemarjajo pomen hidracije in preobremenjujejo ledvice z dodatki. Telo ima neverjetno sposobnost prilagajanja, a ledvice imajo svojo mejo. Če jo prestopimo, posledice niso vidne takoj, ampak se pokažejo čez leta.

Več iz teme

zdravjekronične bolezniledvicehidracijapomen ledvic za športnike
ZADNJE NOVICE
11:00
Lifestyle  |  Polet
NE PRETIRAVAJMO

Vitamini in minerali: koliko je preveč?

Strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti pretiranega vnosa.
Miroslav Cvjetičanin4. 11. 2025 | 11:00
10:55
Novice  |  Slovenija
GOVORI O 'GETO RAZMERAH'

Rom Zvonko Golobič: Odkar so prišli na oblast desno usmerjeni župani, se je slika drastično poslabšala

Kritičen je do preteklega trošenja denarja za romska vprašanja. Po njegovih besedah se je del sredstev v preteklosti porabljal nenamensko – »za urejanje neromskih naseljih, urejanje nekih krožnih prometnih poti« in celo predvolilnih objektov, »samo namensko ne«.
4. 11. 2025 | 10:55
10:30
Novice  |  Slovenija
GLASBENI SVET ŽALUJE

Mnogo prezgodaj je umrla slovenska glasbenica Nina (39)

Z žalostjo sporočamo, da je konec svoje zgodbe za vedno napisala naša draga Nina Rajh, so sporočili člani zasedbe, v kateri je Nina nekoč pela.
4. 11. 2025 | 10:30
10:14
Novice  |  Svet
SHEIN

Tudi vi kupujete pri tem kitajskem trgovcu? Zaradi otroške pornografije so jim stopili na prste

Prodajali so spolne lutke v otroških podobah.
4. 11. 2025 | 10:14
09:55
Novice  |  Svet
NEOBIČAJEN PRIMER

Študentka v BiH, okužena z davno izkoreninjeno boleznijo, v karanteni! »Sprejemamo vse ukrepe za preprečitev širjenja okužbe«

Po tem šokantnem odkritju je bila študentka nameščena v izolacijo, osnovni vzrok okužbe pa naj bi bile katastrofalne higienske razmere, v katerih je živela.
4. 11. 2025 | 09:55
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki