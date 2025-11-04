4 razlogi, zakaj so ledvice ključne za zdravje in kako jih ohraniti zdrave

Ne samo na svetovni dan ledvic, ki ga obeležujemo 8. marca, želijo strokovnjaki povečati ozaveščenost (8. marec je tudi dan žena in na ta dan razmišljamo malce manj o ledvicah) o kronični ledvični bolezni (KLB) in spodbuditi ljudi po vsem svetu k boljšemu skrbi za zdravje svojih ledvic.

Predstavljamo štiri ključne razloge, zakaj so ledvice tako pomembne – in kako jih lahko zaščitite.

Ledvice uravnavajo količino vode v telesu

Ena najpomembnejših nalog ledvic je uravnavanje količine vode in soli v telesu. Skrbijo za pravilno ravnovesje tekočin in kemijskih snovi ter izločajo odvečno vodo. Na ta način ohranjajo kemijsko ravnotežje organizma, ki je nujno za zdravje vseh organov.

Ledvice odstranjujejo odpadne snovi

Res je, vaše ledvice proizvajajo urin. Morda se sliši preprosto, a ta funkcija je življenjskega pomena: ledvice filtrirajo kri in odstranjujejo odpadne snovi ter toksine.

Hkrati pa zadržijo koristne snovi, kot sta glukoza in beljakovine, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje.

Ledvice nadzorujejo krvni tlak in krepijo kosti

Z uravnavanjem mineralov, kot sta natrij in kalij, ledvice pomagajo vzdrževati normalen krvni tlak in preprečujejo, da bi postal previsok.

Poleg tega sodelujejo pri nastajanju rdečih krvničk in prispevajo k zdravju kosti, saj uravnavajo presnovo kalcija in vitamina D.

Poškodbe ledvic so lahko smrtno nevarne – in zdravila ni

Po podatkih strokovnjakov ima vsak deseti odrasli neko obliko poškodbe ledvic, milijoni pa vsako leto prezgodaj umrejo zaradi zapletov, povezanih s kronično ledvično boleznijo (KLB).

KLB pomeni postopen upad delovanja ledvic, ki se najpogosteje pojavi pri starejših in ženskah. Bolezen je zahrbtna, saj večina ljudi nima simptomov, dokler ne izgubijo do 90 odstotkov funkcije ledvic.

Za KLB ni zdravila, lahko pa s pravočasnim zdravljenjem, denimo z dializo, upočasnimo njen potek in preprečimo hujše zaplete.

Kako ohraniti ledvice zdrave

Ledvice so izjemno kompleksni organi, ki opravljajo številne življenjsko pomembne naloge. Da bi ostale zdrave, strokovnjaki svetujejo, da upoštevate osem zlatih pravil za zdrave ledvice:

Ostanite telesno dejavni in fit. Redno preverjajte raven sladkorja v krvi. Spremljajte svoj krvni tlak. Jejte zdravo in vzdržujte primerno telesno težo. Pijte dovolj tekočine – priporočljivo je od 1,5 do 2 litra vode na dan. Ne kadite. Ne jemljite protibolečinskih tablet brez recepta na dolgi rok. Preverite delovanje ledvic, če imate dejavnike tveganja, kot sta sladkorna bolezen ali visok krvni tlak.

Ledvice opravljajo številne pomembne naloge. FOTO: Getty Images

Zakaj so ledvice ključne za športnike in kako jih zaščititi med vadbo

Ledvice imajo ključno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v telesu, kar je še posebej pomembno za športnike in rekreativce, ki so vsakodnevno izpostavljeni fizičnim naporom, potenju in povečanemu vnosu hranil.

Čeprav se o mišicah, srcu in pljučih govori veliko, so prav ledvice tiste, ki tiho opravljajo eno najpomembnejših funkcij za športno zmogljivost in regeneracijo.

Ledvice uravnavajo tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje

Med vadbo telo izgublja vodo in elektrolite (natrij, kalij, magnezij) s potenjem. Ledvice uravnavajo, koliko tekočine in mineralov telo zadrži, ter skrbijo za ravnovesje med hidracijo in izločanjem odvečne vode.

Če do ravnovesja ne pride, se lahko pojavita dehidracija ali hiponatriemija (prenizek nivo natrija v krvi), kar povzroči utrujenost, mišične krče, padec zmogljivosti in v hujših primerih celo odpoved organov.

Ledvice čistijo telo po naporni vadbi

Pri intenzivnem treningu mišice proizvajajo več presnovnih odpadkov, kot sta sečnina in kreatinin. Ledvice te snovi filtrirajo iz krvi in jih izločajo z urinom.

Če športnik ni dovolj hidriran ali pretirava z beljakovinami in prehranskimi dopolnili, se obremenitev ledvic močno poveča.

Dolgotrajno pomanjkanje tekočine lahko privede do začasne ledvične okvare, pri ekstremnih naporih pa tudi do rabdomiolize – razpada mišičnih vlaken, ki sproščajo toksine v kri.

Ledvice pomagajo uravnavati krvni tlak

Ledvice so del renin–angiotenzin–aldosteronskega sistema, ki nadzoruje krvni tlak. Pri športnikih, ki trenirajo pod visokimi obremenitvami ali uporabljajo dodatke, kot so stimulansi in kreatin, lahko pride do nihanj krvnega tlaka.

Zdrave ledvice omogočajo, da telo učinkovito uravnava tlak in preprečuje poškodbe ožilja.

Ledvice podpirajo regeneracijo po vadbi

Zdrave ledvice pomagajo pri presnovi hranil, odstranjevanju toksinov in uravnavanju hormonov, kar pospeši obnovo mišičnega tkiva.

Če ledvice ne delujejo optimalno, se presnovni odpadki zadržujejo v telesu, regeneracija se upočasni, športnik pa občuti utrujenost, slabšo koncentracijo in zmanjšano zmogljivost.

Kako športniki lahko zaščitijo svoje ledvice

Pijte dovolj tekočine – vsaj 0,5 do 1 liter vode na uro vadbe, odvisno od intenzivnosti in temperature okolja. Ne pretiravajte z beljakovinami in dodatki, zlasti s kreatinom in energijskimi praški. Izogibajte se protibolečinskim zdravilom (npr. ibuprofen) pred ali po vadbi, saj lahko v kombinaciji z dehidracijo povzročijo ledvične poškodbe. Redno spremljajte krvni tlak in ravni kreatinina ter sečnine v krvi, če trenirate intenzivno. Jejte uravnoteženo prehrano z dovolj sadja, zelenjave in kakovostnih ogljikovih hidratov. Dajte telesu čas za regeneracijo – kakovosten spanec in počitek sta del treninga.

Strokovni nasvet

Nefrologi opozarjajo, da športniki pogosto zanemarjajo pomen hidracije in preobremenjujejo ledvice z dodatki. Telo ima neverjetno sposobnost prilagajanja, a ledvice imajo svojo mejo. Če jo prestopimo, posledice niso vidne takoj, ampak se pokažejo čez leta.