5 ključnih pravil, kako s pravilnim pristopom izboljšati duševno zdravje

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Zakaj se po nekaterih vadbah počutimo odlično, po drugih pa popolnoma izčrpane? Strokovnjaki opozarjajo, da pri telesni aktivnosti ni pomembno le, koliko minut vadimo, temveč tudi, kje, zakaj in v kakšnem okolju se gibamo. Prav ti dejavniki lahko odločilno vplivajo na naše duševno počutje.
Predstavljajte si dva enako dolga teka.
Prvi poteka v sončnem sobotnem dopoldnevu. Brez časovnega pritiska, sproščeno, po znani poti skozi park ali gozd. Po štiridesetih minutah se vrnete domov umirjeni, z jasnimi mislimi in boljšo voljo.
Drugi tek opravite po napornem delovniku. Hitite domov, spremljate uro, izogibate se prometu in skušate vadbo stisniti med številne obveznosti. Čeprav pretečete enako razdaljo in v podobnem tempu, se na koncu počutite utrujeni in razdraženi.
Na papirju sta bila treninga skoraj enaka. Za telo sta predstavljala podobno obremenitev, psihološko pa sta bila povsem različna.
Prav ta razlika pojasnjuje nekaj, kar mnogi občutimo vsak dan: vadba ni zgolj telesna aktivnost, temveč jo močno oblikuje tudi okoliščina, v kateri jo izvajamo.
Dolga leta so priporočila za zdrav življenjski slog temeljila predvsem na merljivih podatkih:
Takšen pristop je pregleden in enostavno merljiv, vendar lahko gibanje spremeni v zgolj matematično enačbo. Resnica je precej bolj kompleksna. Dve na videz enaki vadbi lahko na naše počutje vplivata povsem drugače. Najnovejše raziskave kažejo, da na duševne koristi gibanja močno vplivajo tudi:
Preprost jutranji sprehod s prijatelji lahko bistveno bolj izboljša razpoloženje kot naporen samostojni tek v slabem vremenu, čeprav porabimo enako količino energije.
Mnogi Slovenci vadbo še vedno dojemajo kot seznam opravil.
Takšno razmišljanje pogosto vodi v vprašanje:
Ali sem naredil dovolj?
Veliko pomembnejše pa je drugo vprašanje:
Ali se po vadbi počutim bolje?
Če vadbo razumemo zgolj kot obveznost, izgubljamo pomemben del njenih koristi.
Eden najmočnejših dejavnikov uspešne vadbe je družabni vidik.
Podporna skupina ljudi lahko:
Po drugi strani lahko tekmovalno okolje ali pretirano primerjanje z drugimi povzroči nasproten učinek. Pomembno je najti način gibanja, ki vam osebno ustreza. Za nekatere je idealna skupinska vadba, za druge samostojni sprehodi v naravi. In to se lahko skozi življenje spreminja.
Raziskave že dolgo potrjujejo, da gibanje v naravi pozitivno vpliva na duševno zdravje. Vadba v gozdu, ob reki ali v urejenem parku lahko:
Enako intenzivna vadba v prometnem mestnem okolju pogosto ne prinese enakih učinkov.
Tudi manjše spremembe lahko naredijo veliko razliko:
Morda najpomembnejše vprašanje je prav namen vadbe.
Ste aktivni zato, ker:
Ali zgolj zato, ker imate občutek, da morate?
Ljudje, ki vadijo iz notranje motivacije, običajno poročajo o:
Če vadbo doživljamo kot kazen ali obveznost, postane psihološko veliko bolj naporna.
Strokovnjaki opozarjajo še na en pomemben vidik. Ni nujno, da si vedno postavljamo nove rekorde.
Pomembno je tudi uživati v samem procesu:
Takšen pristop prinaša več zadovoljstva kot nenehno primerjanje z drugimi.
Na kakovost vadbe pomembno vplivajo tudi vsakodnevni dejavniki.
Če smo:
To ne pomeni, da moramo vadbo izpustiti. Pomeni pa, da jo moramo prilagoditi svojemu trenutnemu stanju.
Namesto intenzivnega treninga je včasih boljša izbira:
Če želite od gibanja pridobiti največ koristi za telo in duševno zdravje, upoštevajte teh pet priporočil:
Parki, gozdne poti in mirni prostori dokazano izboljšajo počutje.
Vadite z ljudmi, ob katerih se dobro počutite.
Ni nujno, da je vsak trening maksimalno naporen.
Vadba naj bo skrb zase, ne kazen.
Upoštevajte spanec, stres in utrujenost.
Ključno sporočilo: poslušajte svoje telo in glavo
Število korakov, pretečeni kilometri in podatki na športni uri so koristni, vendar niso najpomembnejši.
Veliko večjo vlogo imajo odgovori na tri vprašanja:
Ko najdete pravo kombinacijo, vadba ne postane več obveznost, ampak ritual, ki krepi tako telo kot duševno ravnovesje. Prava skrivnost ni v številkah, ampak v tem, da se po koncu aktivnosti počutite bolje, kot ste se počutili pred začetkom.