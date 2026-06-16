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5 ključnih pravil, kako s pravilnim pristopom izboljšati duševno zdravje

Ko najdete pravo kombinacijo, vadba ne postane več obveznost, ampak ritual, ki krepi tako telo kot duševno ravnovesje.
Dolga leta so priporočila za zdrav življenjski slog temeljila predvsem na merljivih podatkih.  FOTO: Getty Images
Dolga leta so priporočila za zdrav življenjski slog temeljila predvsem na merljivih podatkih.  FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 16. 6. 2026 | 11:00
7:28
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Zakaj se po nekaterih vadbah počutimo odlično, po drugih pa popolnoma izčrpane? Strokovnjaki opozarjajo, da pri telesni aktivnosti ni pomembno le, koliko minut vadimo, temveč tudi, kje, zakaj in v kakšnem okolju se gibamo. Prav ti dejavniki lahko odločilno vplivajo na naše duševno počutje.

Predstavljajte si dva enako dolga teka.

Prvi poteka v sončnem sobotnem dopoldnevu. Brez časovnega pritiska, sproščeno, po znani poti skozi park ali gozd. Po štiridesetih minutah se vrnete domov umirjeni, z jasnimi mislimi in boljšo voljo.

Drugi tek opravite po napornem delovniku. Hitite domov, spremljate uro, izogibate se prometu in skušate vadbo stisniti med številne obveznosti. Čeprav pretečete enako razdaljo in v podobnem tempu, se na koncu počutite utrujeni in razdraženi.

Na papirju sta bila treninga skoraj enaka. Za telo sta predstavljala podobno obremenitev, psihološko pa sta bila povsem različna.

Prav ta razlika pojasnjuje nekaj, kar mnogi občutimo vsak dan: vadba ni zgolj telesna aktivnost, temveč jo močno oblikuje tudi okoliščina, v kateri jo izvajamo.

Zakaj je kontekst vadbe tako pomemben?

Dolga leta so priporočila za zdrav življenjski slog temeljila predvsem na merljivih podatkih:

  • 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden,
  • ustrezna intenzivnost,
  • spremljanje srčnega utripa,
  • število ponovitev in serij,
  • doslednost.

Takšen pristop je pregleden in enostavno merljiv, vendar lahko gibanje spremeni v zgolj matematično enačbo. Resnica je precej bolj kompleksna. Dve na videz enaki vadbi lahko na naše počutje vplivata povsem drugače. Najnovejše raziskave kažejo, da na duševne koristi gibanja močno vplivajo tudi:

  • družba, v kateri vadimo,
  • okolje, v katerem se gibamo,
  • razlogi, zaradi katerih smo aktivni.

Preprost jutranji sprehod s prijatelji lahko bistveno bolj izboljša razpoloženje kot naporen samostojni tek v slabem vremenu, čeprav porabimo enako količino energije.

Gibanje ni samo zbiranje minut

Mnogi Slovenci vadbo še vedno dojemajo kot seznam opravil.

  • »Moram narediti 10.000 korakov.«
  • »Moram iti v fitnes.«
  • »Moram odteči pet kilometrov.«

Takšno razmišljanje pogosto vodi v vprašanje:

Ali sem naredil dovolj?

Veliko pomembnejše pa je drugo vprašanje:

Ali se po vadbi počutim bolje?

Če vadbo razumemo zgolj kot obveznost, izgubljamo pomemben del njenih koristi.

Družba lahko naredi veliko razliko

Eden najmočnejših dejavnikov uspešne vadbe je družabni vidik.

Podporna skupina ljudi lahko:

  • poveča motivacijo,
  • okrepi občutek pripadnosti,
  • zmanjša stres,
  • izboljša razpoloženje.

Po drugi strani lahko tekmovalno okolje ali pretirano primerjanje z drugimi povzroči nasproten učinek. Pomembno je najti način gibanja, ki vam osebno ustreza. Za nekatere je idealna skupinska vadba, za druge samostojni sprehodi v naravi. In to se lahko skozi življenje spreminja.

Narava dokazano izboljša učinek vadbe

Raziskave že dolgo potrjujejo, da gibanje v naravi pozitivno vpliva na duševno zdravje. Vadba v gozdu, ob reki ali v urejenem parku lahko:

  • zmanjša občutek napora,
  • izboljša razpoloženje,
  • zmanjša stres,
  • poveča zadovoljstvo.

Enako intenzivna vadba v prometnem mestnem okolju pogosto ne prinese enakih učinkov.

Tudi manjše spremembe lahko naredijo veliko razliko:

  • namesto tekaške steze izberite park,
  • namesto prometne ceste izberite mirnejšo pot,
  • namesto zaprte telovadnice občasno vadite na prostem.

Zakaj sploh telovadite?

Morda najpomembnejše vprašanje je prav namen vadbe.

Ste aktivni zato, ker:

  • želite sprostiti stres,
  • izboljšati zdravje,
  • uživati v gibanju,
  • razvijati nove spretnosti?

Ali zgolj zato, ker imate občutek, da morate?

Ljudje, ki vadijo iz notranje motivacije, običajno poročajo o:

  • večjem zadovoljstvu,
  • boljšem razpoloženju,
  • večji dolgoročni vztrajnosti.

Če vadbo doživljamo kot kazen ali obveznost, postane psihološko veliko bolj naporna.

Popolnost ni cilj

Strokovnjaki opozarjajo še na en pomemben vidik. Ni nujno, da si vedno postavljamo nove rekorde.

Pomembno je tudi uživati v samem procesu:

  • izboljševati tehniko,
  • razvijati koordinacijo,
  • raziskovati nove oblike gibanja,
  • občutiti napredek.

Takšen pristop prinaša več zadovoljstva kot nenehno primerjanje z drugimi.

Stres, spanec in utrujenost močno vplivajo na trening

Na kakovost vadbe pomembno vplivajo tudi vsakodnevni dejavniki.

Če smo:

  • neprespani,
  • pod hudim stresom,
  • časovno obremenjeni,
  • enak trening pogosto občutimo kot bistveno težjega.

To ne pomeni, da moramo vadbo izpustiti. Pomeni pa, da jo moramo prilagoditi svojemu trenutnemu stanju.

Namesto intenzivnega treninga je včasih boljša izbira:

  • sprehod,
  • lahkotno kolesarjenje,
  • joga,
  • raztezne vaje.

Pet pravil za učinkovitejšo vadbo

Če želite od gibanja pridobiti največ koristi za telo in duševno zdravje, upoštevajte teh pet priporočil:

1. Izberite prijetno okolje

Parki, gozdne poti in mirni prostori dokazano izboljšajo počutje.

2. Obdajte se s podporno družbo

Vadite z ljudmi, ob katerih se dobro počutite.

3. Ne pretiravajte z intenzivnostjo

Ni nujno, da je vsak trening maksimalno naporen.

4. Določite svoj namen

Vadba naj bo skrb zase, ne kazen.

5. Prilagodite vadbo življenjskim okoliščinam

Upoštevajte spanec, stres in utrujenost.

Ključno sporočilo: poslušajte svoje telo in glavo

Število korakov, pretečeni kilometri in podatki na športni uri so koristni, vendar niso najpomembnejši.

Veliko večjo vlogo imajo odgovori na tri vprašanja:

  • Zakaj se gibam?
  • Kje se gibam?
  • S kom se gibam?

Ko najdete pravo kombinacijo, vadba ne postane več obveznost, ampak ritual, ki krepi tako telo kot duševno ravnovesje. Prava skrivnost ni v številkah, ampak v tem, da se po koncu aktivnosti počutite bolje, kot ste se počutili pred začetkom.

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