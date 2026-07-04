5 na videz zdravih navad, ki škodujejo vašim ledvicam

Ledvice vsak dan opravljajo eno najpomembnejših nalog v telesu, iz krvi odstranjujejo odpadne snovi in odvečno tekočino, uravnavajo ravnovesje elektrolitov ter pomagajo vzdrževati normalen krvni tlak. Ko začne njihovo delovanje pešati, se težave pogosto razvijajo počasi in brez izrazitih opozorilnih znakov.

Prav zato kronično ledvično bolezen pogosto odkrijejo šele v napredovali fazi, ko je zdravljenje zahtevnejše. Tudi v Sloveniji število bolnikov s kronično ledvično boleznijo narašča, med najpogostejšimi dejavniki tveganja pa ostajajo sladkorna bolezen, visok krvni tlak, debelost, kajenje, prekomerno uživanje alkohola ter nezdrava prehrana.

Poleg teh dobro znanih dejavnikov pa obstaja še nekaj navad, ki veljajo za zdrave, vendar lahko ob pretiravanju resno obremenijo ledvice.

1. Pretirano uživanje prehranskih dopolnil

Vitamini in prehranska dopolnila niso vedno povsem neškodljivi. Mnogi jih jemljejo brez posveta z zdravnikom ali farmacevtom, čeprav lahko previsoki odmerki povzročijo zdravstvene težave.

Prevelike količine vitamina C lahko povečajo tveganje za nastanek ledvičnih kamnov, saj zvišujejo raven oksalatov. Presežek vitamina D lahko povzroči previsoko koncentracijo kalcija v krvi in posledično poškoduje ledvice. Tudi pretirano uživanje vitamina E in vitamina B6 lahko povzroči neželene učinke.

Posebej previdni morajo biti starejši, ljudje s sladkorno boleznijo, visokim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja, debelostjo ali kroničnimi boleznimi, saj lahko nepravilna uporaba prehranskih dopolnil dodatno obremeni ledvice.

Pogosta in dolgotrajna uporaba protibolečinskih zdravil, kot sta ibuprofen in diklofenak, lahko prav tako poveča tveganje za okvaro ledvic.

2. Razstrupljevalne kure za hujšanje

Detoksikacijski napitki in večdnevne kure s sokovi so postale priljubljen način hujšanja in »čiščenja telesa«, vendar njihova varnost ni samoumevna. Velike količine sokov iz zelene, citrusov ali druge zelenjave lahko vsebujejo veliko oksalatov ali kalija, kar pri občutljivih posameznikih poveča tveganje za nastanek ledvičnih kamnov ali poruši ravnovesje elektrolitov.

Nekateri izdelki vsebujejo tudi zeliščne sestavine, katerih varnost ni vedno ustrezno preverjena. Poleg tega lahko prehrana, ki temelji izključno na sokovih, povzroči pomanjkanje pomembnih hranil.

3. Pitje prevelikih količin vode

Dovolj tekočine je pomembno za zdravje, vendar več ni vedno bolje. Večina odraslih potrebuje približno 1,5 do 2 litra tekočine na dan, pri čemer so potrebe odvisne od telesne aktivnosti, temperature okolja in zdravstvenega stanja. Če v kratkem času popijemo zelo velike količine vode, lahko pride do neravnovesja elektrolitov, predvsem znižanja koncentracije natrija v krvi. To dodatno obremeni ledvice in krvni obtok.

Tudi pogosto nadomeščanje navadne vode s kokosovo vodo ni najboljša izbira. Zaradi visoke vsebnosti kalija lahko pri nekaterih ljudeh povzroči motnje elektrolitskega ravnovesja. Enako velja za pogosto uživanje sladkih gaziranih pijač in alkohola, ki ledvicam ne koristijo.

4. Preveč beljakovin za hitrejšo rast mišic

Beljakovine so pomemben del prehrane, vendar lahko pretirano uživanje mesa, jajc ali beljakovinskih dodatkov dolgoročno poveča obremenitev ledvic. To velja predvsem za ljudi, ki že imajo zmanjšano delovanje ledvic ali druge kronične bolezni. Previsok vnos beljakovin namreč poveča filtracijsko delo ledvic, kar lahko sčasoma pospeši njihovo okvaro. Priporočljiv je uravnotežen vnos beljakovin, prilagojen telesni aktivnosti in zdravstvenemu stanju posameznika.

5. Intenzivna vadba brez zadostne hidracije

Redna telesna aktivnost je eden najboljših načinov za ohranjanje zdravja, vendar lahko pretirano intenzivna vadba brez ustreznega nadomeščanja tekočine povzroči dehidracijo. Ko telo izgubi preveč tekočine, se zmanjša prekrvavitev ledvic, kar poveča tveganje za akutno okvaro. To je še posebej pomembno pri dolgotrajni vadbi v vročem vremenu ali med intenzivnimi treningi.

Na zdravje ledvic lahko vplivajo tudi druge vsakodnevne navade, kot so premalo spanja, pogosto nadomeščanje vode s kavo ali čajem ter kronična dehidracija. Nekatere vrste čajev vsebujejo večje količine oksalatov, ki lahko pri občutljivih posameznikih povečajo tveganje za nastanek ledvičnih kamnov.

Kako zaščititi ledvice?

Za zdrave ledvice niso potrebni ekstremni ukrepi, temveč predvsem zmernost in uravnotežen življenjski slog. Priporočljivo je:

piti dovolj vode, vendar brez pretiravanja;

prehranska dopolnila jemati le po potrebi in po posvetu z zdravstvenim strokovnjakom;

izogibati se dolgotrajni uporabi protibolečinskih zdravil brez strokovnega nasveta;

prehrano prilagoditi svojim potrebam in ne pretiravati z beljakovinami;

med telesno dejavnostjo redno nadomeščati izgubljeno tekočino;

poskrbeti za kakovosten spanec in redne preventivne zdravstvene preglede, zlasti ob prisotnosti dejavnikov tveganja.

Ledvice delujejo tiho in učinkovito, zato njihovega zdravja pogosto ne opazimo, dokler se ne pojavijo resnejše težave. Prav zato je pomembno, da zanje skrbimo vsak dan, tudi pri navadah, ki se na prvi pogled zdijo povsem zdrave.