VADBA DOMA

5 najboljših vaj za moč po 60. letu, ki ohranjajo vitalnost in zdravje

Zadnje raziskave kažejo, da je skrb za zdravje v tem obdobju ključna.
Vadba na stolu. FOTO: Getty Images
Vadba na stolu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 3. 10. 2025 | 10:37
 3. 10. 2025 | 10:37
A+A-

Čeprav se življenjski izzivi s starostjo ne spreminjajo, pa se spreminja naša sposobnost, da jih premagujemo.

Zato je pomembno, da ostajamo fizično aktivni tudi po 60. letu, saj ohranjanje moči, gibljivosti in vzdržljivosti neposredno vpliva na kakovost življenja.

Zadnje raziskave kažejo, da je skrb za zdravje v tem obdobju ključna. Poleg zdrave prehrane in omejenega uživanja alkohola je priporočljivo vključevati tudi redno telesno vadbo, ki ščiti srce, ohranja mišično maso in podpira presnovo.

Poleg vsakodnevnih korakov (priporočljivo je med 6.000 in 8.000 koraki za starejše od 60 let) je odličen način za ohranjanje vitalnosti vadba za moč.

Ta izboljšuje presnovo, povečuje moč, vzdržljivost ter pomaga ohranjati kostno gostoto, kar zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe ter izboljšuje ravnotežje in gibljivost.

Za začetek vadbe za moč ni potrebno veliko opreme, zadostujejo preproste vaje, ki jih je mogoče izvajati doma ali v fitnesu. Predstavljamo pet učinkovitih vaj, primernih za starejše od 60 let

1. Vstajanje s stola 

  • Usedite se na klop ali stol, stopala razmaknjena v širini ramen.
  • Rahlo se nagnite naprej in se dvignite v stoječi položaj.
  • Roke držite iztegnjene pred seboj ali ob telesu, da ne uporabljate rok za zamah.

Ponovite 8.–12-krat v 3 serijah.

Za večji izziv lahko držite utež v rokah ali izvedete počep z lastno težo.

2. Sklece ob steni

  • Postavite se pred steno, stopala v širini ramen.
  • Roke položite na steno v višini ramen.
  • Počasi približajte telo steni in se nato potisnite nazaj v izhodiščni položaj.

Ponovite 8.–12-krat v 3 serijah.

Če vaja ni dovolj zahtevna, se oddaljite od stene, večja razdalja pomeni večji izziv.

3. Veslanje 

  • Uporabite uteži, elastiko ali domače predmete, kot so polne pločevinke v vrečki.
  • Pokrčite kolena in boke ter trup nagnite naprej, da je hrbet skoraj vzporeden s tlemi.
  • Roke iztegnite predse, lopatice stisnite skupaj.
  • V kontroliranem gibanju potegnite uteži proti bokom in stisnite mišice med lopaticami.

Ponovite 8.–12-krat v 3 serijah.

4. Obratni izpadni korak

  • Stopala v širini ramen.
  • Z eno nogo stopite nazaj in pokrčite koleno do 90 stopinj. Sprednja noga prav tako tvori pravilen kot.
  • Potisnite se nazaj v začetni položaj.

Ponovite 8.–12-krat v 3 serijah.

Za stabilnost lahko rahlo razširite razkorak ali se držite stola.

5. Potisk nad glavo z raztegom 

  • Držite utež ali nadomestek (polno pločevinko, steklenico) v rokah.
  • Potisnite utež nad glavo, nato jo počasi spustite za glavo, komolce držite v višini ušes.
  • Obrnite gibanje in vrnite utež nad glavo, nato spustite k prsnemu košu.

Ponovite 8.–12-krat v 3 serijah.

Redna vadba za moč po 60. letu pomaga ohranjati mišično maso, kostno gostoto in gibljivost, kar omogoča lažje vsakodnevne aktivnosti in pripomore k daljši vitalnosti.

