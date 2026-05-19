5 najpomembnejših mišičnih skupin, ki jih je smiselno krepiti s staranjem, in najboljše vaje za vsako od njih

Čeprav se s staranjem naravno pojavlja sarkopenija, postopna izguba mišične mase, ki se lahko začne že okoli 30. leta, raziskave kažejo, da je z ustrezno vadbo ta proces mogoče v veliki meri upočasniti ali celo delno obrniti.

Študije so pokazale, da lahko že dvakrat tedensko izvajanje vadbenega programa, ki vključuje trening mišične moči, ravnotežja in izboljšanje hoje, pomembno poveča mišično maso, moč in eksplozivnost tudi pri zelo starejših odraslih. Poleg tega se pri udeležencih zmanjša število padcev.

Katere mišice so najpomembnejše?

Strokovnjaki s področja ortopedije poudarjajo pet ključnih mišičnih skupin, ki jih je treba s staranjem posebej krepiti.

1. Zadnjične mišice (gluteusi)

Zadnjične mišice sodijo med največje in najmočnejše mišice v telesu. Njihova oslabelost je povezana s slabšo hojo, večjim tveganjem za padce in izgubo samostojnosti.

Najbolj priporočene vaje:

Dvig bokov (glute bridge) - ležite na hrbtu, pokrčite kolena in dvignite boke proti stropu, nato jih počasi spustite.

Druga vaja - podobno kot dvig bokov, vendar z oporo zgornjega dela hrbta na klopi ali stabilni podlagi in dodatnim bremenom, če je mogoče.

Predklon z ravnim hrbtom in nadzorovanim dvigom v stoječi položaj.

Stopanje na klop, izmenično stopanje na višjo podlago.

2. Štiriglava stegenska mišica (kvadricepsi)

Kvadricepsi so ključni za stabilnost pri hoji, vstajanju in ohranjanju ravnotežja.

Najbolj učinkovite vaje:

Vstajanje s stola (sit-to-stand) - iz sedečega položaja vstanete in se ponovno usedete.

Počep (squat) - gibanje navzdol in navzgor, lahko z ali brez dodatne obremenitve.

Različice počepov, vključno s počepi na eni nogi ali ob podpori stola.

3. Mečne mišice

Mečne mišice omogočajo odriv pri hoji in teku ter pomembno vplivajo na hitrost gibanja in stabilnost.

Najboljše vaje:

Dvigi na prste (calf raise) - dvigovanje na prste in spuščanje nazaj na polno stopalo.

Sedeči dvigi na prste - različica za dodatno obremenitev mečne mišice.

Naprednejša različica: dvigi na eni nogi, ki hkrati izboljšujejo tudi ravnotežje.

4. Mišice hrbta (iztegovalke hrbtenice)

Te mišice so ključne za pokončno držo in preprečevanje sključene drže, ki se pogosto pojavlja v starosti.

Najbolj priporočene vaje:

Mrtvi dvig (deadlift) - dvigovanje bremena z upogibom v kolkih in ravnim hrbtom.

Vaja »ptica-pes« (bird dog) - v položaju na vseh štirih izmenično dvigovanje nasprotne roke in noge ter zadrževanje položaja.

5. Središčne mišice, trebušnjaki (core)

Pri jedru telesa ne gre le za trebušne mišice, temveč za globoke stabilizatorje trupa, ki vplivajo na ravnotežje, gibanje in vsakodnevna opravila.

Najbolj učinkovite vaje:

Plank - telo v ravni liniji, opora na podlahteh ali dlaneh.

Pallofov potisk - vaja proti rotaciji z elastiko, ki krepi stabilnost trupa.

Nošenje bremen (farmers carry) - hoja z utežmi v rokah za krepitev stabilizacije telesa in prijema.

Krepitev teh petih mišičnih skupin bistveno vpliva na kakovost življenja v starejših letih. Redna vadba izboljšuje držo, ravnotežje, moč in koordinacijo ter zmanjšuje tveganje za padce. Najpomembnejše pa je, da lahko vaje prilagodimo vsakemu posamezniku in jih izvajamo postopno ter varno, tudi doma.