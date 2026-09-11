5 napitkov, ki lahko bolje vplivajo na krvni tlak kot zeleni čaj - enega imate verjetno v hladilniku

Visok krvni tlak je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Poleg gibanja, zdrave prehrane in zdravljenja, ki ga predpiše zdravnik, lahko na krvni tlak vpliva tudi izbira pijač. Nekatere vsebujejo snovi, ki lahko pomagajo sproščati žile in izboljšati pretok krvi.

Med napitki, ki bi lahko ugodno vplivali na krvni tlak, so pomarančni, pesni in granatni sok, čaj iz hibiskusa ter sok iz suhih sliv.

5. Pomarančni sok

Vsakodnevno uživanje pomarančnega soka je bilo v raziskavah povezano z znižanjem sistoličnega krvnega tlaka pri ljudeh s čezmerno telesno težo ali debelostjo. Pri tem so opazili tudi povečanje ravni HDL-holesterola, pogosto imenovanega »dobri holesterol«. Pomaranče vsebujejo hesperidin, flavonoid z antioksidativnimi in protivnetnimi lastnostmi, ki lahko ugodno vpliva tudi na krvni tlak. Ena od možnih razlag je, da pomaga pri sproščanju krvnih žil, saj lahko poveča nastajanje dušikovega oksida v njihovi notranji plasti. Manjši kozarec 100-odstotnega pomarančnega soka ob zajtrku je zato lahko del prehrane, ki podpira zdravje srca in ožilja. Pri tem je pomembno, da izberemo sok brez dodanega sladkorja.

4. Pesin sok

Rdeča pesa je bogata z nitrati. Telo jih pretvori v dušikov oksid, ki pomaga sproščati krvne žile in izboljšati pretok krvi. Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje pesnega soka pri ljudeh z visokim krvnim tlakom pripomore predvsem k znižanju sistoličnega krvnega tlaka. Koristni učinek so v nekaterih raziskavah opazili že pri razmeroma majhnih količinah soka.

Vsebnost nitratov se lahko razlikuje glede na način priprave, zato je pri izbiri pomembno preveriti sestavo. Najprimernejši je čist pesni sok brez nepotrebnih dodatkov.

3. Sok granatnega jabolka

Granatno jabolko vsebuje številne antioksidante, med drugim polifenole, ki lahko pomagajo ohranjati prožnost krvnih žil. Nekatere raziskave so uživanje granatnega jabolka oziroma njegovega soka povezale z nižjim sistoličnim in diastoličnim krvnim tlakom. Možen razlog je tudi vpliv nekaterih rastlinskih spojin na procese, ki sodelujejo pri uravnavanju krvnega tlaka. Pri tem pa je pomembno, da izberemo 100-odstotni sok brez dodanega sladkorja.

2. Čaj iz hibiskusa

Čaj iz hibiskusa bi lahko bil ena preprostejših možnosti za ljudi, ki želijo s prehrano podpreti normalen krvni tlak. Raziskave kažejo, da lahko redno pitje tega čaja zniža tako sistolični kot diastolični krvni tlak. V nekaterih raziskavah so pri rednem uživanju opazili povprečno znižanje sistoličnega tlaka za približno 7 mmHg. Hibiskus naj bi na krvni tlak vplival predvsem s pomočjo sproščanja krvnih žil, pomembno vlogo pa ima lahko tudi njegov vpliv na izločanje odvečne tekočine iz telesa.

1. Sok iz suhih sliv

Za razliko od nekaterih drugih napitkov je neposrednih dokazov, da bi sok iz suhih sliv zniževal krvni tlak, manj. Kljub temu vsebuje številne snovi, ki so povezane z zdravjem srca in ožilja. Suhe slive so bogate s kalijem, vlakninami in antioksidanti. Večji vnos prehranskih vlaknin je povezan z ugodnejšim krvnim tlakom in boljšim zdravjem srca in ožilja. Tudi pri tem napitku velja, da je smiselno izbrati različico brez dodanega sladkorja in upoštevati njegovo energijsko vrednost.

Pijača sama ne more nadomestiti zdravljenja

Čeprav imajo nekateri napitki sestavine, ki lahko ugodno vplivajo na krvni tlak, jih ne smemo razumeti kot nadomestilo za predpisana zdravila ali zdravljenje. Pri visokem krvnem tlaku so najpomembnejši celosten način prehranjevanja, primerna telesna dejavnost, vzdrževanje zdrave telesne teže, zmeren vnos soli in redno spremljanje krvnega tlaka.

Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh, ki že jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Spremembe prehrane lahko sicer pomagajo, vendar je pri izrazitem znižanju krvnega tlaka ali pojavu omotice, slabosti in šibkosti smiselno posvetovanje z zdravnikom.