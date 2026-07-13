5 opozorilnih znakov, da se starate hitreje, kot bi se morali. Enega večina ljudi spregleda

Večina ljudi si želi zdravo in kakovostno staranje. K temu pomembno prispevajo uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost ter opustitev škodljivih navad, kot sta kajenje in pretirano uživanje alkohola.

Strokovnjaki opozarjajo, da obstajajo tudi manj očitni znaki, ki lahko nakazujejo, da se telo stara hitreje, kot bi se moralo. Ti opozorilni simptomi pogosto kažejo na slabše delovanje imunskega sistema, mišic, hormonov, možganov ali srca. Njihovo pravočasno prepoznavanje lahko pomaga preprečiti resnejše zdravstvene težave.

1. Po bolezni okrevate predolgo

Dolgotrajno okrevanje po virusnih okužbah in pogoste bolezni lahko nakazujejo oslabljen imunski sistem. Običajno naj bi se zdrava odrasla oseba po večini virusnih okužb opomogla v približno desetih dneh. Na kronično vnetje lahko opozarjajo tudi spremembe v ustni votlini. Zdrave dlesni ob rednem ščetkanju in uporabi zobne nitke ne bi smele krvaveti ali biti vnete. K zmanjševanju vnetij lahko prispevajo tudi nekatere naravne učinkovine, med njimi kurkumin iz kurkume in epigalokatehin galat (EGCG), ki ga vsebuje zeleni čaj.

2. Oslabljen stisk roke

Bolečine v sklepih, okorelost in zmanjšana mišična moč so lahko opozorilni znaki staranja mišično-skeletnega sistema. Moč stiska roke je eden od pomembnih pokazateljev splošnega zdravja. Raziskave kažejo, da je močnejši stisk povezan z večjo mišično maso, boljšim zdravjem srca in ožilja ter daljšo življenjsko dobo. Moč stiska lahko zdravstveni delavci izmerijo z dinamometrom, doma pa si lahko približno predstavo ustvarite tako, da poskusite močno stisniti teniško žogico ali ožeti mokro brisačo.

3. Hormonske spremembe in zmanjšan libido

S staranjem raven hormonov naravno upada. Posledice so lahko nihanje razpoloženja, slabša zbranost, zmanjšana spolna sla, vročinski oblivi, izpadanje las in težave s spanjem. Pri posameznikih z dokazanim hormonskim pomanjkanjem lahko zdravnik presodi, ali je hormonsko zdravljenje primerno. Nekateri uporabljajo tudi prehranska dopolnila, kot sta DHEA in pregnenolon, vendar njuna učinkovitost ni enoznačno potrjena, zato je priporočljivo, da se o njuni uporabi posvetujete z zdravnikom.

4. Pozabljivost in težave z zbranostjo

Občasna pozabljivost je normalen del staranja, vendar pogostejše težave s koncentracijo ali izrazite spremembe osebnosti lahko kažejo na pomembnejši upad kognitivnih sposobnosti. Možgani potrebujejo redno miselno aktivnost. Učenje novih veščin, reševanje miselnih nalog in druge intelektualne aktivnosti pomagajo ohranjati njihove funkcije. Prav tako je izjemno pomemben kakovosten spanec. Za boljši počitek strokovnjaki priporočajo, da pred spanjem odstranite telefon iz spalnice in omejite motnje, ki lahko vplivajo na kakovost spanja.

5. Že manjši napor vas izčrpa

Redna telesna dejavnost ostaja eden najpomembnejših dejavnikov zdravega staranja. Svetovne zdravstvene smernice odraslim priporočajo najmanj 150 minut zmerno intenzivne telesne aktivnosti na teden ter vsaj dva dneva vaj za krepitev vseh večjih mišičnih skupin. Takšna vadba izboljšuje mišično moč, ravnotežje, gibljivost, pomaga vzdrževati zdravo telesno težo ter zmanjšuje stres in tesnobo.

Če pa se že po manjšem telesnem naporu pojavijo omotica, izrazita zadihanost ali utrujenost, je to lahko znak, da srce krvi ne črpa več tako učinkovito kot nekoč. V takšnem primeru je priporočljiv pregled pri zdravniku, saj so lahko vzroki različni in zahtevajo strokovno oceno.