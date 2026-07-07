5 opozorilnih znakov, da vročinski val ogroža vaše srce. Teh simptomov nikoli ne prezrite

Čeprav večina zdravih ljudi visoke temperature dobro prenaša, lahko dolgotrajna vročina močno obremeni srčno-žilni sistem, predvsem pri starejših in ljudeh s kroničnimi boleznimi.

Ko se zunanje temperature močno dvignejo, mora telo aktivirati naravne mehanizme za hlajenje. Srce zato začne delovati intenzivneje, saj mora zagotoviti večji pretok krvi skozi razširjene krvne žile, da se toplota lažje odvaja skozi kožo.

Ob tem telo s potenjem izgublja velike količine vode in pomembnih elektrolitov, kar lahko povzroči padec krvnega tlaka, motnje krvnega obtoka in dodatno obremeni srce.

Številne raziskave kažejo, da se med vročinskimi valovi poveča število srčno-žilnih zapletov in tudi smrtnost zaradi bolezni srca in ožilja.

Kdo je najbolj ogrožen?

Največje tveganje imajo ljudje z že obstoječimi srčno-žilnimi boleznimi, kot so:

koronarna bolezen srca,

srčno popuščanje,

prebolel srčni infarkt,

prebolela možganska kap,

povišan krvni tlak.

Posebej previdni morajo biti tudi starejši, sladkorni bolniki, osebe z boleznimi ledvic ter ljudje s prekomerno telesno težo ali debelostjo. Visoke temperature povečajo tveganje za srčni infarkt, možgansko kap, srčno popuščanje, motnje srčnega ritma in druge resne zaplete.

5 simptomov, ki jih med vročino ne smete prezreti

1. Bolečina v prsih

Bolečine ali močnega pritiska v prsnem košu nikoli ne pripisujte zgolj vročini. Gre za enega najpogostejših znakov srčnega infarkta, zato je nujna takojšnja zdravniška pomoč.

2. Izrazita težka sapa

Med vročino je nekoliko hitrejše dihanje običajno, vendar nenadna ali izrazita zadihanost ni normalen pojav. Če težko govorite, imate občutek, da ne morete zajeti sape, ali se težko nadihate že v mirovanju, čim prej poiščite zdravniško pomoč.

3. Razbijanje ali neredno bitje srca

Če srce začne hitro razbijati, preskakovati ali utripa neredno, tega ne pripisujte le visokim temperaturam. Takšne motnje so lahko opozorilni znak srčnih težav, še posebej pri ljudeh z že znanimi boleznimi srca.

4. Zmedenost

Vročina pogosto povzroča utrujenost, zmedenost pa je veliko resnejši simptom. Čeprav je lahko posledica dehidracije, lahko kaže tudi na slabšo prekrvavitev možganov zaradi resnih srčno-žilnih zapletov.

5. Omedlevica

Izguba zavesti lahko pomeni, da telesu zaradi vročine ne uspe več učinkovito vzdrževati krvnega tlaka in ustreznega krvnega obtoka. Omedlevica vedno zahteva pozornost. Če oseba po izgubi zavesti ne diha, se ne zbudi v eni minuti, ima bolečine v prsih, izrazito razbijanje srca, se je pri padcu huje poškodovala ali ima krče, je treba nemudoma poklicati številko 112.

Prav tako je nujna zdravniška obravnava, če do omedlevice pride med telesno dejavnostjo ali med ležanjem. Tudi v drugih primerih je priporočljivo čim prej obiskati osebnega zdravnika, da se ugotovi vzrok težav.

Če se pojavijo bolečina v prsih, huda zadihanost, omedlevica ali drugi opozorilni simptomi, z obiskom zdravnika ne odlašajte. Hitro ukrepanje lahko reši življenje. FOTO: Philippe Lopez Afp

Kako zaščititi srce med vročinskim valom?

Dobra novica je, da lahko večino težav preprečimo z nekaj preprostimi ukrepi.

Strokovnjaki priporočajo:

pijte dovolj vode čez ves dan, tudi če niste žejni;

izogibajte se telesnim naporom med 11. in 17. uro;

zadržujte se v ohlajenih ali senčnih prostorih;

nosite lahka in svetla oblačila;

omejite uživanje alkohola;

redno spremljajte krvni tlak, če imate srčno-žilne bolezni;

zdravila jemljite po navodilih zdravnika in jih brez posveta ne spreminjajte.

Vročina ni nedolžna

Slovenijo tudi letos vse pogosteje zajemajo daljši vročinski valovi, zato je skrb za zdravje srca pomembnejša kot kadar koli prej. Pravočasno prepoznavanje opozorilnih znakov, zadostna hidracija in prilagoditev vsakodnevnih aktivnosti lahko bistveno zmanjšajo tveganje za resne zdravstvene zaplete.

Če se pojavijo bolečina v prsih, huda zadihanost, omedlevica ali drugi opozorilni simptomi, z obiskom zdravnika ne odlašajte. Hitro ukrepanje lahko reši življenje.