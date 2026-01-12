  • Delo d.o.o.
5 simptomov tesnobe, ki jih moški pogosto spregledajo in zakaj so pomembni

Pivo zvečer ni vedno le navada, lahko je znak globljih težav.
Prepoznavanje subtilnih simptomov tesnobe in aktivno vključevanje telesne dejavnosti je ključno za izboljšanje kakovosti življenja. FOTO: Getty Images/istockphoto
Prepoznavanje subtilnih simptomov tesnobe in aktivno vključevanje telesne dejavnosti je ključno za izboljšanje kakovosti življenja. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 12. 1. 2026 | 15:00
4:59
A+A-

Veliko moških ne dojema, kako močan vpliv ima tesnoba na njihovo vsakdanje življenje. Raziskave kažejo, da so ženske dvakrat pogosteje diagnosticirane s tesnobo kot moški, vendar to ne pomeni, da so moški imuni.

Vzroki za to razliko niso povsem jasni, a strokovnjaki opozarjajo, da se moški pogosto počutijo pod pritiskom, da tesnobne občutke izražajo na način, ki je družbeno dojeman kot »moški«.

To pogosto vodi do tega, da je tesnoba pri moških povezana z zlorabo alkohola, drog ali drugimi notranjimi motnjami. Znaki tesnobe so lahko subtilni, zato je še posebej pomembno prepoznati simptome, ki se pri moških pojavljajo pogosteje kot pri ženskah.

Nekateri simptomi, kot so živčnost, občutek strahu ali hitro dihanje, so univerzalni, a obstaja pet posebnih manifestacij tesnobe, ki moške najbolj prizadenejo.

1. Strah pred zmenki in samskost

Moški s socialno tesnobo pogosto občutijo strah pred zmenki in so pogosteje samski. Družbeni pritisk, da moški prevzame pobudo pri spoznavanju partnerjev, jih postavlja v situacije, ki sprožajo tesnobo in stres.

Tudi v dobi aplikacij moški še vedno prevzemajo vlogo pobudnika. To pomeni, da so stalno izpostavljeni ocenjevanju in možnosti zavrnitve, kar je lahko močan sprožilec tesnobe.

Poleg tega kronična samskost povečuje stres, saj je poroka pogosto povezana z zdravstvenimi in socialnimi prednostmi ter statusom, ki daje občutek stabilnosti in “zrelosti”.

2. Zloraba alkohola in drog

Moški pogosteje kot ženske posegajo po alkoholu ali drogah, da bi omilili tesnobo. Raziskave kažejo močno povezavo med zlorabo substanc in duševnimi motnjami, zlasti pri moških.

Alkohol in droge pogosto delujejo kot »samozdravljenje«, saj dajejo občutek nadzora brez strokovne pomoči. Takšno vedenje lahko vodi do zasvojenosti in dolgoročnih težav, če se tesnoba ne obravnava profesionalno.

3. Šport kot naravno orožje proti tesnobi

Namesto alkohola ali drog je športna rekreacija ena najmočnejših naravnih metod za zmanjševanje tesnobe. Redna telesna aktivnost, kot so tek, kolesarjenje, plavanje ali telovadba, dokazano zmanjšuje raven stresnih hormonov in spodbuja sproščanje endorfinov - hormonov sreče.

Šport ne izboljšuje le telesne kondicije, ampak tudi spanca, samozavesti in občutka nadzora nad lastnim telesom, kar neposredno vpliva na zmanjšanje tesnobe.

Tudi rekreacija na prostem, kot so pohodništvo, tek ali kolesarjenje, zmanjšuje napetost in omogoča sprostitev uma. Skupinske športne aktivnosti hkrati nudijo socialno podporo in zmanjšujejo občutek osamljenosti, kar je pri obvladovanju tesnobe še posebej pomembno.

Priporočljivo je, da si vsak dan vzamemo vsaj 30 minut za zmerno intenzivno telesno dejavnost, že hoja ali kolesarjenje lahko znatno izboljša psihično počutje.

image_alt
Zakaj se kilogrami vrnejo po Ozempicu? To je 7 najpogostejših napak

4. Tesnoba se lahko pokaže kot jeza

Pri nekaterih moških se tesnoba izraža kot razdražljivost ali jeza. Če družba spodbuja, da moški ne kažejo strahu ali živčnosti, je jeza pogosto edini sprejemljiv način izražanja čustev.

To vodi do pogostih izbruhov jeze, ki so pogosto posledica dolgotrajnega potiskanja čustev, kar lahko dodatno obremeni osebno in socialno življenje.

5. Pritisk na osebne odnose

Moški so bolj dovzetni za napetost v odnosih zaradi skrbi in tesnobe. Pogosto nimajo širokega kroga bližnjih prijateljev, na katere bi se lahko opirali, zato se čustvena podpora osredotoča predvsem na partnerje.

Tak pritisk lahko vodi v hitro izčrpanje edinega vira čustvene podpore, kar še dodatno povečuje občutek tesnobe.

6. Obsedenost s statusom

Moški, tudi če so uspešni in finančno stabilni, pogosto doživljajo tesnobo zaradi stalne primerjave z vrstniki ali želje po višjem statusu. Tekmovalnost in pritisk po doseganju še večjega uspeha lahko ustvarjata stalni stres in prispevata k razvoju tesnobe.

Obsedenost s statusom je še posebej močna pri tistih, ki so navajeni visokih dosežkov, zadovoljstvo z doseženim hitro zbledi in se pojavi želja po še višjih standardih.

Tesnoba pri moških se pogosto skriva za zunanjimi znaki, kot so jeza, pretirana potrpežljivost ali težave v odnosih, in je pogosto povezana z zlorabo alkohola ali drog. Redna športna rekreacija je ena najučinkovitejših naravnih metod za obvladovanje tesnobe, saj zmanjšuje stres, izboljšuje spanec, dviguje razpoloženje in omogoča socialno podporo.

Prepoznavanje subtilnih simptomov tesnobe in aktivno vključevanje telesne dejavnosti je ključno za izboljšanje kakovosti življenja.

