TO MORATE VEDETI

5 živil, ki vam skrivaj uničujejo hujšanje! Zdravniki razkrivajo, zakaj jih nikoli ne bi smeli imeti doma

Gre za »zdrava« živila, ki jih ima vsakdo doma, in to vedno.
Previdno s krekerji. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 22. 10. 2025 | 00:00
 22. 10. 2025 | 08:11
3:02
A+A-

Čeprav na videz delujejo zdravo, so nekatera živila tihi saboterji vaših ciljev pri izgubi telesne teže. Pogosto jih oglašujejo kot pametne izbire za hujšanje, v resnici pa povzročajo napade lakote, utrujenost in povečano željo po hrani.

Strokovnjaki za prehrano opozarjajo, da se številna izmed teh živil skrivajo v običajnih kuhinjah, celo pri tistih, ki se trudijo jesti zdravo.

Spodaj je pet živil, ki jih strokovnjaki za hujšanje ne priporočajo, kljub temu da jih mnogi štejejo za zdrava.

1. Sadni sok

Sadni sok se pogosto zdi zdrava izbira, vendar v resnici vsebuje zelo veliko sladkorja. Med pripravo odstranijo vlaknine, zato v telo vnesemo le koncentriran sladkor. Tudi tisti sokovi, ki nimajo dodanega sladkorja, lahko povzročijo enak porast krvnega sladkorja kot gazirane pijače.

2. Suho sadje

Suho sadje je energetsko zelo gosto živilo. Majhna pest rozin, na primer, vsebuje enako količino sladkorja kot pest bonbonov. Poleg tega majhna količina, ne nasiti, zato hitro zaužijemo več kalorij, kot mislimo. Boljša izbira je sveže sadje, ki vsebuje vodo in vlaknine, ter nasiti za dlje časa.

3. Riževi krekerji

Riževi krekerji veljajo za nizkokaloričen prigrizek, vendar ne prispevajo k občutku sitosti. Po zaužitju se raven krvnega sladkorja hitro dvigne in nato prav tako hitro pade, kar povzroči lakoto že v eni uri. Kljub nizki kalorični vrednosti gre torej za neučinkovito izbiro.

4. Nizkomaščobni jogurti z okusom

Jogurti z oznako »manj maščob« pogosto vsebujejo dodan sladkor ali umetna sladila, ki lahko porušijo naravne signale lakote in sitosti. Čeprav se tržijo kot zdrava malica, so po sestavi pogosto bolj podobni sladicam. Boljša alternativa je navaden grški jogurt z nekaj svežimi jagodami.

5. Beljakovinska granola

Granola z oznako protein se sliši, kot odlična izbira za zajtrk ali prigrizek, a pogosto vsebuje velike količine sladkorja, rastlinskih olj in praznih kalorij. Oznaka »beljakovinska« ne pomeni nujno, da je izdelek koristen za izgubo teže – pogosto gre le za trženjski trik.

Kaj izbrati namesto teh živil?

Strokovnjaki priporočajo, da prehrano gradimo na živilih, ki zagotavljajo energijo, nasitijo in podpirajo presnovo: vlakninah bogati ogljikovi hidrati (ovseni kosmiči, stročnice), puste beljakovine (ribe, jajca), sveža zelenjava in zmerne količine sadja.

Cilj ni omejevanje hrane, temveč izbira tistih živil, ki vam pomagajo ohranjati energijo, ravnovesje in doslednost pri zdravem načinu prehranjevanja.

zdrava prehrana hujšanje sladkor dieta športna prehrana nezdrava hrana
