ODLIČNA JUTRANJA VAJA

50 poskokov iz počepa vsako jutro: več energije, boljše razpoloženje in več moči

Če iščete hitro jutranjo rutino za več energije in moči, je ta 7-dnevni izziv lahko odličen začetek.
Jutranji poskoki iz počepa so preprost, a učinkovit način, kako začeti dan aktivno. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 7. 4. 2026 | 08:45
Na družbenih omrežjih se je pojavil nov fitnes trend: 50 poskokov takoj po prebujanju. Ideja je preprosta, zjutraj aktivirati telo, pospešiti prekrvavitev, izboljšati razpoloženje in dvigniti raven energije. V praksi to pomeni, da se že v prvih minutah dneva spravite v gibanje.

A če že redno telovadite zjutraj, klasični poskoki morda niso dovolj velik izziv. Ena izmed učinkovitejših različic je poskok iz počepa, ki poleg kardio učinka aktivira tudi več mišičnih skupin.

Zakaj začeti dan s 50 poskoki iz počepa?

Jutranja vadba ima številne koristi. Med najpomembnejšimi so:

  • Povečan srčni utrip in boljša prekrvavitev
  • Hitrejši zagon metabolizma
  • Boljše razpoloženje zaradi sproščanja hormonov dobrega počutja
  • Več energije in motivacije za začetek dneva
  • Spodbujanje limfnega sistema, ki pomaga telesu pri odstranjevanju odpadnih snovi

Poleg tega ima način, kako začnete jutro, velik vpliv na preostanek dneva. Kratek, intenziven trening lahko deluje kot naravni »reset« za telo in um.

Prednosti poskokov iz počepa

Poskoki iz počepa sodijo med pliometrične vaje, ki združujejo moč in eksplozivnost. Njihove glavne prednosti so:

  • Krepitev mišic nog (kvadricepsi, zadnjica, meča)
  • Povečanje eksplozivne moči
  • Večja poraba kalorij kot pri klasičnih počepih
  • Izboljšana koordinacija in ravnotežje
  • Aktivacija živčnega sistema, kar pripravi telo na nadaljnjo vadbo

Redno izvajanje takšnih vaj lahko izboljša tudi splošno telesno pripravljenost in pomaga pri drugih športih, kot so tek, kolesarjenje ali pohodništvo, dejavnosti, ki so v Sloveniji zelo priljubljene.

Kako pravilno izvajati poskok iz počepa?

Za varno in učinkovito izvedbo upoštevajte naslednje korake:

  • Stopala postavite nekoliko širše od širine ramen, prsti naj bodo rahlo obrnjeni navzven.
  • Spustite se v počep, teža naj bo na petah, prsni koš dvignjen.
  • Kolena naj sledijo smeri prstov (ne smejo uhajati navznoter).
  • Iz spodnjega položaja eksplozivno skočite navzgor.
  • Pristanite mehko in takoj preidite v naslednji počep.

To je ena ponovitev.

7-dnevni izziv: kaj se zgodi v enem tednu?

1. dan

Če poskusite narediti vseh 50 ponovitev naenkrat, boste hitro občutili utrujenost. Mišice nog in dihanje postanejo zelo obremenjeni, tehnika pa začne trpeti.

2. dan

Boljša strategija je razdelitev na serije, na primer 5 × 10 ponovitev s kratkimi odmori. Tako ohranite pravilno tehniko in več eksplozivnosti.

3. dan

Mišice se začnejo prilagajati. Kvadricepsi in zadnjica delujejo bolj usklajeno, gibanje postane bolj nadzorovano.

Sredina tedna

Vadba še vedno ni lahka, a telo se hitro prilagaja. Pomembno je vztrajati pri pravilni izvedbi in mehkem pristanku.

Poleg tega imajo takšne vaje še eno pomembno prednost: krepijo kostno gostoto, kar je ključnega pomena po 30. letu, ko se ta začne postopoma zmanjševati. To je še posebej pomembno za preprečevanje osteoporoze.

7. dan

Gibanje postane bolj tekoče, moč in koordinacija se izboljšata, vadba pa postane del rutine. Opazna je tudi večja vzdržljivost in boljši občutek v telesu.

Dodatni nasveti za boljše rezultate

Uporabljajte roke: zamah navzgor pomaga pri višjem skoku

Pristanite mehko: tako zmanjšate obremenitev sklepov

Ohranjajte pravilno držo: prsni koš naj ostane dvignjen

Ne hitite: kakovost izvedbe je pomembnejša od hitrosti

Za povečanje intenzivnosti lahko postopoma:

  • povečate višino skoka
  • dodate zahtevnejše različice (npr. skok z dvigom kolen)

So poskoki iz počepa vredni truda?

Kratek odgovor: da.

Gre za izjemno učinkovito vajo, ki združuje:

  • moč
  • kardio vadbo
  • koordinacijo
  • funkcionalno gibanje

Če jih izvajate redno in pravilno, boste izboljšali telesno pripravljenost, povečali energijo in pozitivno vplivali na svoje počutje.

Jutranji poskoki iz počepa so preprost, a učinkovit način, kako začeti dan aktivno. Ne zahtevajo opreme, vzamejo le nekaj minut in prinašajo številne koristi, od boljše kondicije do boljšega razpoloženja.

Če iščete hitro jutranjo rutino za več energije in moči, je ta 7-dnevni izziv lahko odličen začetek.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
