ZAKAJ PA NE BI POSKUSILI

6-6-6 hoja: 30-dnevni izziv, ki presenetljivo spremeni počutje in energijo

6-6-6 izziv hoje ni popoln, a se izkaže kot odličen način za vzpostavitev redne gibalne rutine.
Ključna lekcija iz izziva pa je, da ura hoje na dan ni nedosegljiv cilj, še posebej, če se osredotočimo na čas gibanja in ne zgolj na število korakov. FOTO: Getty Images
Ključna lekcija iz izziva pa je, da ura hoje na dan ni nedosegljiv cilj, še posebej, če se osredotočimo na čas gibanja in ne zgolj na število korakov. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 22. 1. 2026 | 15:00
A+A-

Hoja velja za eno najbolj dostopnih oblik gibanja, a jo številni kljub temu potiskajo na rob vsakdana. Tudi redno aktivni posamezniki pogosto podcenjujejo pomen hoje, zlasti kadar vadbo že dopolnjujejo z obiskom fitnesa ali skupinskimi vadbami.

A priljubljeni 6-6-6 izziv hoje, ki se je razširil po družbenih omrežjih, kaže, da lahko že preprosta struktura bistveno spremeni navade – in učinke na telo.

Kaj je 6-6-6 izziv hoje?

6-6-6 izziv temelji na preprosti dnevni rutini:

  • 6 minut ogrevanja,
  • 60 minut hitre hoje,
  • 6 minut raztezanja.

Hoja je načrtovana ob 6. uri zjutraj ali ob 18. uri, kar daje izzivu dodatno strukturo in prepoznavnost. Namen ogrevanja je priprava telesa na gibanje, osrednji del pa je dovolj dolg, da vpliva na vzdržljivost in zdravje srca. Zaključni razteg pomaga pri regeneraciji in zmanjšuje tveganje za bolečine.

Ključnega pomena je, da hoja ni zgolj sproščen sprehod, temveč hitra hoja, pri kateri se pospeši srčni utrip, dihanje pa ostaja nadzorovano - dovolj hitro, da je hoja učinkovita, a še vedno prijetna.

Kako izziv vpliva na vsakdan

Pred začetkom izziva je bila hoja pogosto omejena na nujne opravke, večino dneva pa je zaznamovalo sedenje. Tedenski koraki so se gibali med 1000 in 3500, kar je daleč od priporočil za zdrav življenjski slog.

Že prvi dan izziva je ena sama ura hoje prinesla več kot 6000 korakov, več kot celoten prejšnji dan skupaj. V nadaljevanju se je dnevna količina gibanja močno povečala, skupno število korakov pa se je pogosto gibalo med 8000 in 12000, občasno celo več.

Učinki na energijo in počutje

Eden najbolj opaznih učinkov redne hoje je bil takojšen dvig energije. Jutranja hoja je hitro odpravila zaspanost, večerna pa pomagala premagati popoldanski padec energije. Poleg tega se je spremenil tudi odnos do gibanja, dosežen jutranji cilj je spodbudil več spontanega gibanja čez dan.

Hoja je pozitivno vplivala tudi na psihično počutje. Občutek, da je bil pomemben del dneva namenjen gibanju, je zmanjšal stres in povečal motivacijo za zdrav življenjski slog.

Izzivi in omejitve

Kljub številnim prednostim izziv ni brez pomanjkljivosti. Strogo določena ura hoje se je v praksi izkazala za težko izvedljivo, zlasti ob službenih obveznostih in nerednem urniku. Zgodnje jutranje vstajanje je pri nekaterih vplivalo tudi na kakovost spanja, kar je posledično zmanjšalo energijo v večernih urah.

Poleg tega je kombinacija vsakodnevne ure hoje in rednih treningov moči lahko vodila v občutek utrujenosti, če regeneracija ni bila zadostna.

Končna ocena: se izziv splača?

6-6-6 izziv hoje ni popoln, a se izkaže kot odličen način za vzpostavitev redne gibalne rutine. Največja prednost je jasna struktura, ki pomaga premagati začetno neodločnost in spodbuja doslednost.

Ključna lekcija iz izziva pa je, da ura hoje na dan ni nedosegljiv cilj, še posebej, če se osredotočimo na čas gibanja in ne zgolj na število korakov. Nekaj prilagodljivosti pri uri hoje lahko naredi izziv še bolj trajnosten in primeren za vsakdanje življenje.

Redna, hitra hoja dokazano izboljšuje zdravje srca, presnovo in splošno počutje. 6-6-6 izziv ponuja preprost okvir, ki lahko pomaga pri oblikovanju dolgoročne navade gibanja. Ne glede na uro pa ostaja bistvo enako: dosledno gibanje je pomembnejše od popolnosti urnika.

