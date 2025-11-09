  • Delo d.o.o.
BOJ PROTI POVIŠANEMU HOLESTEROLU

6 konzerviranih živil, ki pomagajo znižati holesterol. Preprosti triki za bolj zdravo srce

Tudi v pločevinki se lahko skriva zdravje.
Če pametno izbiramo in kombiniramo živila, lahko z majhnimi spremembami prehrane učinkovito podpremo srce, znižamo holesterol in izboljšamo splošno počutje, brez zapletenih diet ali dragih dodatkov. FOTO:  Getty Images
Če pametno izbiramo in kombiniramo živila, lahko z majhnimi spremembami prehrane učinkovito podpremo srce, znižamo holesterol in izboljšamo splošno počutje, brez zapletenih diet ali dragih dodatkov. FOTO:  Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 11. 2025 | 07:13
3:58
A+A-

Visok holesterol je eden najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu, in tudi v Sloveniji.

Poleg zdravil lahko veliko naredimo sami, in sicer z manjšimi, a pametnimi spremembami v prehrani.

Strokovnjaki poudarjajo, da lahko že nekaj preprostih zamenjav z živili, ki so bogata z vlakninami, rastlinskimi hranili in zdravimi maščobami, pomaga ohranjati zdravo raven holesterola.

Dobra novica? Mnoga od teh živil so na voljo kar v pločevinkah, priročna, cenovno dostopna in hitro pripravljena.

1. Konzervirana ali vložena buča

Buča v pločevinki je odličen vir topnih vlaknin, ki pomagajo znižati »slabi« LDL-holesterol. Ena skodelica vsebuje približno 7 gramov vlaknin, kar predstavlja skoraj četrtino dnevnih potreb. Redno uživanje buče lahko pomaga uravnavati prebavo in zmanjšati tveganje za srčno-žilne bolezni.

Uporaba: v juhah, smutijih, ovsenih kosmičih ali kot osnova za zdrave sladice.

2. Konzervirana riba (tuna, losos, sardine)

Ribe v pločevinkah so bogat vir omega-3 maščobnih kislin, ki pomagajo zniževati trigliceride in povečujejo raven »dobrega« HDL-holesterola.

Nasvet: izberite različice z drobnimi kostmi, te vsebujejo tudi dragocen kalcij.

Uporaba: v solatah, sendvičih, testeninah ali narastkih.

3. Konzervirana špinača

Špinača vsebuje vlaknine in lutein, antioksidant, ki preprečuje, da bi se holesterol nabiral na stenah arterij. Ena skodelica vsebuje več kot 5 gramov vlaknin.

Uporaba: v juhah, omletah, narastkih ali kot dodatek toplim žitnim skledam.

Nasvet: nekaj pločevink špinače v shrambi prepreči, da bi morali metati ovenelo svežo zelenjavo.

4. Konzerviran fižol

Fižol je prava vlakninska bomba. Že ena skodelica na dan dokazano pomaga znižati raven skupnega in LDL-holesterola. Poleg tega je odlična rastlinska alternativa mesu.

Uporaba: v juhah, enolončnicah ali solatah.

Nasvet: pred uporabo fižol dobro sperite pod vodo, da zmanjšate količino soli do 40 %.

5. Konzervirane hruške

Hruške v pločevinki vsebujejo okoli 4 grame vlaknin na skodelico. Posebej pomemben je pektin, topna vlaknina, ki pomaga zniževati holesterol.

Izberite: hruške v vodi ali naravnem soku, ne v sladkornem sirupu.

Uporaba: z jogurtom, ovsenimi kosmiči, v pecivu ali s sirom.

6. Konzervirana bamija (okra)

Bamija vsebuje »mucilag«, lepljivo vlaknasto snov, ki se veže na holesterol in ga pomaga izločiti iz telesa. Poleg tega je bogata z vitaminoma A in C.

Uporaba: v praženih jedeh, juhah, enolončnicah ali kot zdrava priloga.

Bodite pozorni pri izbiri konzervirane hrane

Izberite izdelke z oznako z manj soli ali brez dodane soli, saj preveč natrija zvišuje krvni tlak.

Izogibajte se izdelkom z dodanimi olji ali omakami, ki pogosto vsebujejo nezdrave maščobe in sladkor.

Pred uporabo zelenjavo ali fižol vedno sperite, da odstranite odvečno sol in konzervanse.

Tudi v pločevinki se lahko skriva zdravje. Če pametno izbiramo in kombiniramo živila, lahko z majhnimi spremembami prehrane učinkovito podpremo srce, znižamo holesterol in izboljšamo splošno počutje, brez zapletenih diet ali dragih dodatkov.

