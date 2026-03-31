ZAKAJ PA NE

6 načinov, kako joga spremeni življenje po 60

Močnejše telo in miren um z jogo v zrelih letih.
Ena največjih prednosti joge je njena prilagodljivost. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 31. 3. 2026 | 13:00
3:49
A+A-

Vstop v sedmo desetletje življenja pogosto pomeni novo poglavje pri skrbi za telesno in duševno zdravje. Prav v tem obdobju si mnogi vzamejo več časa za kakovostno življenje, gibanje in aktivnosti, ki podpirajo dolgoročno vitalnost.

Med najbolj priljubljenimi izbirami za starejše je vse pogosteje joga, vadba, ki združuje gibanje, dihanje in umirjanje misli ter se lahko prilagodi različnim sposobnostim.

Čeprav se joga pogosto povezuje z zahtevnimi položaji in mlajšimi vaditelji, je v resnici dostopna prav vsem, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Prav zato postaja ena najbolj priporočljivih oblik rekreacije za starejše od 60 let.

1. Joga izboljšuje ravnotežje

Z leti ravnotežje slabi, kar povečuje tveganje za padce in poškodbe. Redna vadba joge lahko pomembno prispeva k večji stabilnosti telesa. Številni položaji krepijo občutek za ravnotežje in koordinacijo, kar je ključno za varno gibanje v vsakdanjem življenju. Med učinkovitejšimi so stoječi položaji, kjer telo urimo v nadzoru in stabilnosti.

2. Krepi mišice in telesno moč

Joga temelji na uporabi lastne telesne teže, kar pomeni, da z različnimi položaji krepite mišice po celem telesu. Redno izvajanje vaj prispeva k večji funkcionalni moči, torej moči, ki jo potrebujemo pri vsakodnevnih opravilih, kot so vstajanje s stola, hoja po stopnicah ali nošenje vrečk iz trgovine. To je še posebej pomembno v starejšem obdobju, ko se mišična masa in kostna gostota naravno zmanjšujeta.

3. Povezuje in ustvarja občutek skupnosti

Vadba joge pogosto poteka v skupinah, kjer se srečujejo ljudje različnih generacij. Takšno okolje spodbuja druženje, pogovor in ustvarjanje novih socialnih vezi. Občutek pripadnosti skupini in skupnega cilja pozitivno vpliva na psihično počutje ter zmanjšuje občutek osamljenosti, ki se lahko pojavi v poznejših letih.

4. Primerna je za vse ne glede na starost ali sposobnosti

Ena največjih prednosti joge je njena prilagodljivost. Vaje se lahko prilagodijo posameznikovim zmožnostim, zdravstvenemu stanju ali morebitnim omejitvam. Pri vadbi si je mogoče pomagati z različnimi pripomočki, kot so stoli, blazine, odeje ali kocke, kar omogoča varno in udobno izvajanje vaj tudi tistim, ki imajo omejeno gibljivost. Poleg telesnih vaj joga vključuje tudi dihalne tehnike in sproščanje, kar pomeni, da koristi tako telesu kot umu.

Tiha revolucija: mladi opuščajo družbena omrežja in se vračajo k resničnemu življenju

5. Povečuje samozavest

Redna vadba prinaša opazne rezultate, večjo gibljivost, boljšo telesno pripravljenost in več energije. Sčasoma posamezniki pogosto ugotovijo, da zmorejo več, kot so sprva pričakovali. To pozitivno vpliva na samozavest in občutek lastne vrednosti, kar je pomembno za kakovostno življenje v vseh življenjskih obdobjih.

6. Pomaga pri zmanjševanju stresa

Življenjske spremembe, ki pogosto spremljajo obdobje po 60. letu, lahko prinesejo tudi več stresa. Joga ponuja učinkovite tehnike za umirjanje telesa in misli. Z osredotočanjem na dihanje in zavedanje trenutka pomaga pri prepoznavanju napetosti ter njenem sproščanju. Te veščine so uporabne tudi v vsakdanjem življenju, saj pomagajo ohranjati notranje ravnovesje.

Joga za starejše od 60 let tako ni le oblika rekreacije, temveč celostna podpora zdravju. Redna vadba lahko izboljša kakovost življenja, poveča gibljivost in prispeva k boljšemu psihičnemu počutju, ne glede na to, kdaj začnete.

Več iz teme

jogazdravjetelovadbašportna rekreacijadepresija
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DRAMA PO DRAMI

Trumpova je postavila ultimat

Vanessa Trump naj bi svojemu fantu, Tigerju Woodsu, po aretaciji postavila jasen ultimat.
31. 3. 2026 | 13:25
13:13
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA

Ni meja - zgodba o bližini, upanju in novih začetkih

Skupina Imperij je izdala nov singel in videospot.
31. 3. 2026 | 13:13
13:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POGREŠANI, A NAJDENI

Slovenki (70, 56) iskali ves teden: iz hostla v Travniku odšli neznano kam, hči poklicala na policijo

Hči ju je pogrešala teden dni, nato pa obvestila policijo, ki je sprožila iskalno akcijo. Ta se je na srečo končala uspešno.
31. 3. 2026 | 13:05
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZAKAJ PA NE

6 načinov, kako joga spremeni življenje po 60

Močnejše telo in miren um z jogo v zrelih letih.
Miroslav Cvjetičanin31. 3. 2026 | 13:00
12:47
Bulvar  |  Zanimivosti
TAJVAN

Ob avtocesti postavili kip ekscentričnega meniha vrtoglave vrednosti

Zlato okoli vratu naj bi bilo vredno okoli tri milijone evrov.
31. 3. 2026 | 12:47
12:36
Šport  |  Športni trači
LEGENDARNI ROKOMETAŠ

Športni svet v šoku, umrl je Edi Kokšarov

V začetku novembra je dopolnil komaj 50 let.
31. 3. 2026 | 12:36

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLA ZA PODČASTNIKE

Kako se v Novem mestu usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
30. 3. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
