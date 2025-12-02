6 načinov, kako zaščititi trebušno slinavko in opozorilni znaki, ki jih ne gre spregledati

V Sloveniji so bolezni trebušne slinavke vse pogostejše, posledice pa so lahko zelo resne, od prebavnih motenj do diabetesa in celo raka trebušne slinavke.

Zakaj je trebušna slinavka tako pomembna?

Organ opravlja dve ključni nalogi: uravnava prebavo, saj izloča encime, ki razgrajujejo maščobe, beljakovine in ogljikove hidrate, nadzira raven sladkorja v krvi, saj proizvaja hormone, kot sta inzulin in glukagon.

Če se delovanje trebušne slinavke poruši, lahko pride do nevarno povišanega krvnega sladkorja, podhranjenosti zaradi slabe absorpcije hranil, hitrega hujšanja ter pomanjkanja vitaminov. Eden najtežjih zapletov je pankreatitis, vnetje, pri katerem se encimi aktivirajo prehitro in začnejo dobesedno razjedati lastno tkivo organa.

Dolgotrajno vnetje povečuje tveganje za rak trebušne slinavke, enega najtežje prepoznavnih rakavih obolenj. Med pomembne dejavnike tveganja sodijo tudi prekomerna telesna teža, kajenje, alkohol, pa tudi prehrana z veliko rdečega in predelanega mesa. S starostjo se nevarnost dodatno povečuje. V zadnjih letih se pojavljajo poročila o povezavi med nekaterimi sodobnimi zdravili za uravnavanje telesne teže ali krvnega sladkorja in akutnim vnetjem trebušne slinavke, a v znanstveni skupnosti gre za še nedokončne ugotovitve.

Kako lahko zaščitimo trebušno slinavko?

1. Opustimo kajenje

Kajenje je eden največjih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronični pankreatitis in rak trebušne slinavke.

2. Ohranimo zdravo telesno težo

Debelost spodbuja kronično vnetje, povečuje verjetnost nastanka žolčnih kamnov in obremenjuje presnovo.

3. Ne hujšamo prehitro

Nagla izguba kilogramov, stroge diete ali operativni posegi za hujšanje lahko povečajo nastanek žolčnih kamnov, ti pa lahko zamašijo vod, po katerem trebušna slinavka izloča encime, kar lahko sproži akutni pankreatitis.

4. Omejimo maščobe v prehrani

Pri težavah s trebušno slinavko lahko mastni obroki sprožijo simptome ali stanje poslabšajo. Priporočljiva je lahka, nizkomastna prehrana.

Nagla izguba kilogramov, stroge diete ali operativni posegi za hujšanje lahko povečajo nastanek žolčnih kamnov, ti pa lahko zamašijo vod, po katerem trebušna slinavka izloča encime, kar lahko sproži akutni pankreatitis. FOTO: Getty Images/istockphoto

5. Redno se gibamo

Telesna dejavnost pomaga ohranjati zdravo telesno težo in izboljšuje občutljivost za inzulin, kar razbremeni trebušno slinavko.

6. Zmerno s kavo

Nekatere raziskave kažejo, da pitje kave verjetno ne povečuje tveganja za raka trebušne slinavke, morda ga celo nekoliko zmanjšuje. Vendar to ni splošno zdravstveno priporočilo, pomembnejši so drugi dejavniki življenjskega sloga.

Opozorilni znaki, ki jih ne smemo ignorirati

Najpogostejši simptom vnetja trebušne slinavke je močna, nenadna bolečina v zgornjem delu trebuha, ki pogosto seva v hrbet in se poslabša po jedi.

Pozorni bodite tudi na:

nepojasnjeno hujšanje,

drisko, zaprtje ali mastno, svetlo in smrdeče blato, ki se težko splakne,

rumenenje kože in oči,

napenjanje, občutek hitre sitosti,

slabost in bruhanje.

Ti simptomi so lahko podobni drugim, pogostejšim težavam, a kadar vztrajajo, je nujen obisk zdravnika. V Sloveniji se število primerov raka trebušne slinavke povečuje, zato je pravočasno ukrepanje ključnega pomena.