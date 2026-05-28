6 nepričakovanih znakov dehidracije, in kako ukrepati

Ob naraščajočih temperaturah po Evropi zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na vse večjo nevarnost dehidracije, ki lahko v času vročinskih valov hitro postane resna zdravstvena težava.

Dehidracija je pogosta in se lahko pojavlja v različnih stopnjah, od blage do hude, pri čemer pogosto ostane neprepoznana.

Večina ljudi v vsakdanjem življenju pogosto doživlja blago dehidracijo, ki se kaže z znaki, kot so suha usta, suhe ustnice in suhe oči. Ko stanje napreduje, lahko vpliva na splošno počutje, v hujših primerih pa povzroči resne zdravstvene zaplete.

Pri osebah s kroničnimi boleznimi lahko že blaga dehidracija bistveno poslabša simptome osnovnega stanja.

Poleg že znanih znakov, kot sta žeja in suha usta, obstajajo tudi manj očitni simptomi, ki lahko opozarjajo, da telo potrebuje več tekočine.

1. Spremembe razpoloženja

Dehidracija lahko vpliva tudi na psihično počutje.

Pogosto se pojavijo nemir, razdražljivost in občutek napetosti. Možgani so zelo občutljivi na spremembe hidracije, zato lahko že blago pomanjkanje tekočine vpliva na razpoloženje in občutek stresa.

2. Mišični krči

Voda in elektroliti so ključni za delovanje mišic in živcev.

Ob pomanjkanju tekočine se poruši ravnovesje elektrolitov, kar lahko povzroči mišične krče, mravljinčenje in neprijetne napetosti v telesu. Živčni sistem in mišice ob tem ne delujejo optimalno, kar lahko vodi v nenadne krče ali zategovanje mišic.

3. Glavoboli

Tudi blaga dehidracija lahko povzroči glavobole.

Ob zmanjšani količini telesne vode se lahko možgansko tkivo rahlo skrči, kar povzroči napetost v možganskih ovojnicah ter poveča občutljivost na bolečino. Posledica so lahko občutek pritiska in bolečine v glavi.

4. Spremembe elastičnosti kože

Eden od klasičnih kliničnih znakov dehidracije je zmanjšana elastičnost kože.

Pri zadostni hidraciji se koža po stisku hitro vrne v prvotni položaj, pri dehidraciji pa se to dogaja počasneje. Vendar je ta znak pri starejših osebah manj zanesljiv, saj koža s starostjo naravno izgublja elastičnost.

5. Utrujenost

Eden prvih znakov pomanjkanja tekočine je utrujenost.

Pojavijo se zaspanost, pomanjkanje energije in občutek izčrpanosti, kar lahko vpliva na vsakodnevno delovanje in koncentracijo.

6. Povišan srčni utrip

Dehidracija lahko povzroči tudi pospešen srčni utrip.

Ko v telesu primanjkuje tekočine, se zmanjša volumen krvi, zato mora srce delovati hitreje, da ohranja normalen krvni obtok in oskrbo organov s kisikom in hranili. V hujših primerih telo sprošča tudi stresne hormone, ki dodatno pospešijo delovanje srca.

Zakaj dehidracije ne smemo prezreti

Nezdravljena dehidracija lahko vodi v resna stanja, vključno s toplotnim udarom, ki je lahko življenjsko nevaren.

Zaskrbljujoči znaki, kot so zmedenost, motnje govora ali izguba zavesti, zahtevajo nujno medicinsko pomoč. Posebno pozornost je treba nameniti ranljivim skupinam, kot so starejši in majhni otroci, pri katerih so simptomi pogosto manj izraziti.

Kako preprečiti dehidracijo

Strokovnjaki svetujejo redno uživanje tekočine čez ves dan, tudi preden se pojavi občutek žeje. Priporočljivo je pitje manjših količin vode v rednih intervalih, namesto večjih količin naenkrat. Pomembno je tudi spremljanje barve urina – svetlo rumena ali skoraj bistra barva običajno kaže na zadostno hidracijo.

Pri večji telesni aktivnosti se lahko priporoča tudi vnos elektrolitov, zlasti pri daljšem naporu.

V vročih dneh je koristno ohranjati hladno okolje, uporabljati ventilacijo ali klimatske naprave ter poskrbeti za ustrezno nego kože z vlažilnimi izdelki.