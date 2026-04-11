  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZOR VELJA

6 večernih navad, ki škodujejo srcu. Kardiologi opozarjajo, česa ne početi po 18. uri

Tudi na videz nedolžne razvade lahko povečajo tveganje za bolezni srca in ožilja.
Ne izvajajte intenzivnih statičnih vaj. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 4. 2026 | 14:00
4:16
A+A-

Zdravje srca je ena ključnih tem sodobnega časa. Po podatkih British Heart Foundation z boleznimi srca in ožilja živi več milijonov ljudi, strokovnjaki pa opozarjajo, da se bo s tovrstnimi težavami v življenju srečal velik delež prebivalstva.

Čeprav večina ve, da sta zdrava prehrana in redna telesna aktivnost temelj dobrega počutja, pa obstajajo tudi manj očitne, vsakodnevne navade, ki lahko tiho spodkopavajo zdravje srca, še posebej v večernem času.

Strokovnjaki zato opozarjajo na šest navad, ki se jim je po 18. uri priporočljivo izogibati.

1. Izogibajte se močnim ustnim vodam

Uporaba močnih antibakterijskih ustnih vod zvečer ni vedno dobra izbira. Bakterije v ustni votlini namreč pomagajo pretvarjati snovi iz hrane v dušikov oksid, pomembno molekulo, ki širi žile, znižuje krvni tlak, izboljšuje pretok krvi. Močne ustne vode lahko te koristne bakterije uničijo, kar lahko vodi v višji krvni tlak, ravno v času, ko bi se telo moralo umirjati.

2. Omejite izpostavljenost modri svetlobi

Uporaba telefona ali tablice pred spanjem je postala rutina, vendar ima lahko resne posledice.

Modra svetloba:

  • zavira izločanje melatonina
  • povečuje oksidativni stres
  • vpliva na zdravje žil

Melatonin ni pomemben le za spanec, temveč deluje tudi kot zaščita za ožilje. Manj melatonina pomeni večjo obremenitev za srce na dolgi rok.

3. Ne izvajajte intenzivnih statičnih vaj

Vaje, kot so:

  • plank (deska)
  • statični počepi ob steni
  • visenje na drogu
  • lahko občutno zvišajo krvni tlak in to za več ur.

Če je za vami že naporen dan, je živčni sistem pogosto preobremenjen. Intenzivna večerna vadba lahko to stanje še poslabša. Najzahtevnejši trening opravite prej v dnevu, zvečer pa izberite lažje aktivnosti.

4. Previdno s pomirjevalnimi dodatki

Čeprav se zdi skodelica zelenega čaja ali prehranski dodatek dobra ideja za sprostitev, lahko vplivata na delovanje srca.

Snovi, kot je L-teanin:

  • vplivajo na živčni sistem
  • spreminjajo odziv na stres
  • lahko vplivajo na srčni ritem

Ob neustreznem odmerjanju ali času uživanja lahko celo poslabšajo kakovost spanja in porušijo naravno ravnovesje telesa.

5. Ne zadržujte diha predolgo

Dihalne tehnike so priljubljene za sproščanje, vendar lahko nepravilna izvedba povzroči težave.

Dolgotrajno zadrževanje diha lahko:

  • zniža raven kisika v krvi
  • poveča obremenitev srca
  • vpliva na strjevanje krvi med spanjem

Pri ljudeh z že obstoječimi težavami to predstavlja dodatno tveganje.

6. Ne jejte tik pred spanjem

Ena najpogostejših napak je prehranjevanje pozno zvečer.

Če jemo tik pred spanjem:

  • telo ostane aktivno, namesto da bi počivalo
  • poveča se obremenitev srca
  • poslabša se uravnavanje krvnega tlaka

Strokovnjaki priporočajo, da zadnji obrok zaužijete vsaj tri ure pred spanjem. Tako omogočite telesu boljšo regeneracijo in razbremenite srce.

Zakaj so večerne navade tako pomembne?

Večer je čas, ko se telo pripravlja na počitek in obnovo. Če takrat dodatno obremenjujemo organizem, lahko dolgoročno povečamo tveganje za:

  • povišan krvni tlak
  • slabšo regeneracijo
  • bolezni srca in ožilja

Zdravje srca ni odvisno le od velikih odločitev, ampak tudi od majhnih večernih navad. Z nekaj preprostimi spremembami lahko bistveno izboljšamo kakovost spanja, razbremenimo srce in dolgoročno poskrbimo za boljše zdravje.

Več iz teme

zdravjesrcespanješportna rekreacijavadbastres
ZADNJE NOVICE
14:21
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Od nedonošenčkov do živahnih dečkov: tako so zdaj videti četverčki, ki so se rodili v ljubljanski porodnišnici (FOTO)

Počasi, a vztrajno po razvojnih mejnikih lovijo vrstnike in so, kot so se prepričali na lastne oči, zelo živahni, skoraj nemogoče jih je bilo ujeti v objektiv.
11. 4. 2026 | 14:21
14:07
Novice  |  Svet
MISIJA NA LUNO

Prvi polet ljudi okrog Lune po 50 letih se je zmagoslavno končal v Pacifiku (FOTO in VIDEO)

Vesoljska kapsula je v morju pristala s pomočjo treh padal, ki so upočasnila njeno pristajanje.
11. 4. 2026 | 14:07
14:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

6 večernih navad, ki škodujejo srcu. Kardiologi opozarjajo, česa ne početi po 18. uri

Tudi na videz nedolžne razvade lahko povečajo tveganje za bolezni srca in ožilja.
Miroslav Cvjetičanin11. 4. 2026 | 14:00
13:42
Bulvar  |  Tuji trači
INTIMNO

Za denar je počel tudi to: deset neznanih dejstev o Russllu Crowu

Za igranje se je, tudi po zaslugi staršev, obeh dejavnih v zabavni industriji, zanimal od malih nog.
11. 4. 2026 | 13:42
13:14
Novice  |  Svet
TURIZEM

Turisti spreminjajo načrte zaradi vojne, ena evropska destinacija beleži ogromen porast

Močno naj bi se povečale iskalne poizvedbe za številne priljubljene destinacije.
11. 4. 2026 | 13:14
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRIJATELJICI

Vika Potočnik in Huiqin Wang: zgodba o prijateljstvu in umetnosti (Suzy)

Nekdanja poslanka, županja, direktorica, zdaj pa zelo aktivna upokojenka, ki se posveča kiparjenju in slikanju, je v življenju spoznala veliko zanimivih ljudi. Med njimi še posebno rada izpostavi kitajsko umetnico, s katero sta se spoznali med njenim županovanjem v Ljubljani.
11. 4. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki