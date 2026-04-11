6 večernih navad, ki škodujejo srcu. Kardiologi opozarjajo, česa ne početi po 18. uri

Zdravje srca je ena ključnih tem sodobnega časa. Po podatkih British Heart Foundation z boleznimi srca in ožilja živi več milijonov ljudi, strokovnjaki pa opozarjajo, da se bo s tovrstnimi težavami v življenju srečal velik delež prebivalstva.

Čeprav večina ve, da sta zdrava prehrana in redna telesna aktivnost temelj dobrega počutja, pa obstajajo tudi manj očitne, vsakodnevne navade, ki lahko tiho spodkopavajo zdravje srca, še posebej v večernem času.

Strokovnjaki zato opozarjajo na šest navad, ki se jim je po 18. uri priporočljivo izogibati.

1. Izogibajte se močnim ustnim vodam

Uporaba močnih antibakterijskih ustnih vod zvečer ni vedno dobra izbira. Bakterije v ustni votlini namreč pomagajo pretvarjati snovi iz hrane v dušikov oksid, pomembno molekulo, ki širi žile, znižuje krvni tlak, izboljšuje pretok krvi. Močne ustne vode lahko te koristne bakterije uničijo, kar lahko vodi v višji krvni tlak, ravno v času, ko bi se telo moralo umirjati.

2. Omejite izpostavljenost modri svetlobi

Uporaba telefona ali tablice pred spanjem je postala rutina, vendar ima lahko resne posledice.

Modra svetloba:

zavira izločanje melatonina

povečuje oksidativni stres

vpliva na zdravje žil

Melatonin ni pomemben le za spanec, temveč deluje tudi kot zaščita za ožilje. Manj melatonina pomeni večjo obremenitev za srce na dolgi rok.

3. Ne izvajajte intenzivnih statičnih vaj

Vaje, kot so:

plank (deska)

statični počepi ob steni

visenje na drogu

lahko občutno zvišajo krvni tlak in to za več ur.

Če je za vami že naporen dan, je živčni sistem pogosto preobremenjen. Intenzivna večerna vadba lahko to stanje še poslabša. Najzahtevnejši trening opravite prej v dnevu, zvečer pa izberite lažje aktivnosti.

4. Previdno s pomirjevalnimi dodatki

Čeprav se zdi skodelica zelenega čaja ali prehranski dodatek dobra ideja za sprostitev, lahko vplivata na delovanje srca.

Snovi, kot je L-teanin:

vplivajo na živčni sistem

spreminjajo odziv na stres

lahko vplivajo na srčni ritem

Ob neustreznem odmerjanju ali času uživanja lahko celo poslabšajo kakovost spanja in porušijo naravno ravnovesje telesa.

5. Ne zadržujte diha predolgo

Dihalne tehnike so priljubljene za sproščanje, vendar lahko nepravilna izvedba povzroči težave.

Dolgotrajno zadrževanje diha lahko:

zniža raven kisika v krvi

poveča obremenitev srca

vpliva na strjevanje krvi med spanjem

Pri ljudeh z že obstoječimi težavami to predstavlja dodatno tveganje.

6. Ne jejte tik pred spanjem

Ena najpogostejših napak je prehranjevanje pozno zvečer.

Če jemo tik pred spanjem:

telo ostane aktivno, namesto da bi počivalo

poveča se obremenitev srca

poslabša se uravnavanje krvnega tlaka

Strokovnjaki priporočajo, da zadnji obrok zaužijete vsaj tri ure pred spanjem. Tako omogočite telesu boljšo regeneracijo in razbremenite srce.

Zakaj so večerne navade tako pomembne?

Večer je čas, ko se telo pripravlja na počitek in obnovo. Če takrat dodatno obremenjujemo organizem, lahko dolgoročno povečamo tveganje za:

povišan krvni tlak

slabšo regeneracijo

bolezni srca in ožilja

Zdravje srca ni odvisno le od velikih odločitev, ampak tudi od majhnih večernih navad. Z nekaj preprostimi spremembami lahko bistveno izboljšamo kakovost spanja, razbremenimo srce in dolgoročno poskrbimo za boljše zdravje.