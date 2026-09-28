7 mitov o testosteronu, ki jim moški še vedno verjamejo. Znanost razkriva, kaj zares drži

Testosteron je postal eno najbolj izpostavljenih, hkrati pa tudi najbolj napačno razumljenih področij moškega zdravja. Na družbenih omrežjih je mogoče najti številne trditve, da lahko vse od ledenih kopeli in izpostavljanja soncu do zeliščnih prehranskih dopolnil ter različnih metod za »optimizacijo testosterona« moške naredi močnejše, vitkejše, samozavestnejše in bolj spolno dejavne.

Toda prizadevanje za čim višjo raven testosterona ni pot do boljšega zdravja. Tudi zdravljenje s testosteronom, ki ga zdravnik predpiše moškemu z dokazanim pomanjkanjem hormona, je nekaj povsem drugega kot uživanje prehranskih dopolnil, ki se oglašujejo kot spodbujevalci testosterona.

Strokovnjaki za moško zdravje opozarjajo na sedem pogostih mitov in zmot, ki jih je dobro poznati.

1. Nižji testosteron vedno zahteva zdravljenje

Proizvodnja testosterona se običajno začne zmanjševati okoli 30. leta, pogosto za približno en do dva odstotka na leto. To pa še ne pomeni, da bo vsak moški zaradi tega razvil simptome ali potreboval zdravljenje. Večina moških sploh ne opazi, da se raven testosterona z leti postopoma znižuje. Pri ocenjevanju izvida je zato pomembno upoštevati tudi simptome in celotno zdravstveno sliko.

O posameznikovem zdravljenju ne bi smela odločati ena sama številka na laboratorijskem izvidu. Zdravnik mora upoštevati telesne, duševne in spolne simptome, ponovljene krvne preiskave ter druge zdravstvene dejavnike. Starostno znižanje testosterona samo po sebi še ne pomeni, da gre za bolezensko stanje, ki zahteva zdravljenje.

2. Čim višji testosteron, tem bolje

Višjo raven testosterona pogosto povezujemo z večjo mišično maso, večjo samozavestjo, izrazitejšo moškostjo in boljšim spolnim delovanjem. Toda povezava ni tako preprosta. Zdravljenje s testosteronom lahko pri moških z dokazanim pomanjkanjem izboljša mišično moč, spolno slo, erektilno funkcijo, razpoloženje in počutje. Ko pa se raven hormona vrne v normalno fiziološko območje, dodatno zviševanje ne pomeni nujno dodatnih koristi. Cilj zato ne bi smela biti najvišja mogoča vrednost testosterona, temveč normalna in zdrava raven.

Tudi več testosterona lahko pomeni več neželenih učinkov. Pri hormonskem zdravljenju je zato pomembno doseči ustrezno fiziološko raven, ne pa loviti čim višje številke.

3. Pred spremembo življenjskega sloga iščemo »bližnjice«

Na raven testosterona lahko vplivajo spanje, telesna masa, prehrana in telesna dejavnost. Če je človek telesno neaktiven, ima izrazito prekomerno telesno maso, slabo spi ali se nezdravo prehranjuje, lahko ureditev teh dejavnikov pomembno vpliva tudi na hormonsko ravnovesje. Pomanjkanje kakovostnega spanca lahko moti nastajanje testosterona. Pomembno vlogo ima tudi telesna masa. Prekomerna telesna masa je pri moških povezana z nižjo ravnjo testosterona in višjo ravnjo estrogenov, kar lahko dodatno vpliva na hormonsko ravnovesje.

Toda spremembe življenjskega sloga imajo svoje meje. Moški, ki že redno telovadi, kakovostno spi in se uravnoteženo prehranjuje, zaradi manjših sprememb verjetno ne bo doživel dramatičnega povečanja testosterona. Pred iskanjem prehranskih dopolnil ali različnih »trikov« je zato smiselno najprej urediti osnove: telesno maso, spanec, prehrano in telesno dejavnost.

4. Hladna prha in sonce občutno povečata testosteron

Hladne prhe, ledene kopeli in izpostavljanje soncu se pogosto predstavljajo kot naravni načini za povečanje testosterona. Za takšne trditve pa je znanstvenih dokazov zelo malo. Velik del teh priljubljenih metod nima kakovostne znanstvene podlage. Pogosto izvirajo iz trendov na družbenih omrežjih ali pa iz majhnih raziskav, katerih rezultate nato posplošujejo v veliko bolj drzne trditve.

Sončna svetloba pomaga telesu pri tvorbi vitamina D, ki ima pomembno vlogo pri številnih normalnih telesnih procesih. To pa še ne pomeni, da bo samo sedenje na soncu neposredno povečalo raven testosterona. Podobno lahko izpostavljanje hladni vodi povzroči občutek budnosti in energije, vendar to samo po sebi ni dokaz pomembne hormonske spremembe.

5. Prehranska dopolnila so zanesljiv način za povečanje testosterona

Prehranska dopolnila, ki se oglašujejo kot »spodbujevalci testosterona«, pogosto obljubljajo več moči, energije, mišične mase in spolne sle. Toda takšni izdelki praviloma ne morejo odpraviti klinično nizke ravni testosterona, če je vzrok zanjo zdravstveno stanje. Nekateri prehranski ukrepi so lahko koristni, kadar ima človek dejansko pomanjkanje določenega hranila. To pa je nekaj povsem drugega kot trditev, da lahko prehransko dopolnilo pri sicer zdravem moškem občutno poveča raven testosterona.

Pri različnih snoveh, ki se pogosto pojavljajo v izdelkih za povečanje testosterona, so dokazi o učinkovitosti omejeni ali neenotni. Zato pri izbiri prehranskih dopolnil ni smiselno slediti predvsem oglaševalskim obljubam ali priporočilom vplivnežev. Pomembnejša sta verodostojna znanstvena podlaga in dejanska potreba po določenem hranilu.

6. Nadomestno zdravljenje s testosteronom je bližnjica do pomlajevanja

Nadomestno zdravljenje s testosteronom je medicinsko zdravljenje moških z dokazanim pomanjkanjem hormona. Ne bi se smelo uporabljati zgolj zato, ker želi nekdo delovati mlajše, pridobiti več mišične mase ali doseči višjo vrednost na laboratorijskem izvidu. Če ima moški normalno raven testosterona, ni dokazov, da bi jemanje testosterona zaradi želje po višji ravni dolgoročno izboljšalo njegovo zdravje. Pravilna diagnoza mora vključevati simptome, zdravniško oceno in več kot eno krvno preiskavo. Ena sama meritev testosterona praviloma ni dovolj za odločitev o zdravljenju.

Nadomestnega zdravljenja s testosteronom zato ni mogoče enačiti z uživanjem prehranskega dopolnila. Prav tako ne bi smelo služiti kot bližnjica do večje mišične mase, manjše telesne maščobe ali »mlajšega« počutja. Posebna previdnost je potrebna pri ponudbah zdravljenja, ki temeljijo na eni sami meritvi ali obljubljajo »optimizirano« raven testosterona brez celovite zdravniške obravnave.

7. Vse težave so po 40. letu pač normalen del staranja

Ena od pogostih zmot je tudi prepričanje, da so pridobivanje telesne mase, utrujenost, slabše razpoloženje, upad telesne zmogljivosti in manjše zanimanje za spolnost neizogibne posledice srednjih let. Nekatere od teh sprememb so s staranjem res pogostejše, vendar jih ni vedno mogoče pripisati zgolj staranju. Nizka raven testosterona jih lahko pri nekaterih moških še okrepi.

Hkrati pa takšni simptomi sami po sebi še ne pomenijo pomanjkanja testosterona. Povzročijo jih lahko številni drugi dejavniki, od pomanjkanja spanja in prekomerne telesne mase do drugih zdravstvenih težav. Če telesne, duševne ali spolne spremembe vztrajajo, jih zato ni smiselno preprosto pripisati staranju. Pogovor z zdravnikom lahko pomaga ugotoviti njihov pravi vzrok. Nizka raven testosterona tudi ne pomeni samodejno, da je potrebno hormonsko zdravljenje. Pri presoji je treba laboratorijske izvide vedno povezati s simptomi in celotnim zdravstvenim stanjem.

Testosteron ni tekmovanje v čim višji številki

Testosteron ima pomembno vlogo pri moškem zdravju, vendar njegova vrednost ni cilj, ki bi ga bilo treba nenehno povečevati. Zdrav življenjski slog, kakovosten spanec, primerna telesna masa, uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost ostajajo pomembni temelji zdravja. Pri sumu na pomanjkanje testosterona pa je pomembna celovita zdravstvena obravnava. Šele kombinacija simptomov, ponovljenih meritev in drugih zdravstvenih podatkov lahko pokaže, ali gre za stanje, ki zahteva zdravljenje.