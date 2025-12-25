  • Delo d.o.o.
ZAČNIMO ŽE PRED NOVIM LETOM

7 preverjenih nasvetov za fit začetek leta: kako januar spremeniti v trajno navado

Če bomo teh sedem nasvetov upoštevali brez pretiranega pritiska, lahko januar postane začetek trajne spremembe.
Vsakodnevni tempo nas pogosto potisne v stanje napetosti, zato je pomembno, da najdemo načine za sprostitev. FOTO: Getty Images
Vsakodnevni tempo nas pogosto potisne v stanje napetosti, zato je pomembno, da najdemo načine za sprostitev. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 25. 12. 2025 | 11:00
3:49
A+A-

Januar je tradicionalno mesec velikih odločitev. Takrat si obljubimo, da se bomo več gibali, bolje jedli in do poletja poskrbeli za boljšo postavo in počutje. A novoletne zaobljube pogosto zbledijo že po nekaj tednih. Ključ do uspeha niso skrajnosti, temveč preprosti koraki, ki jih lahko vključimo v vsakdan. Predstavljamo sedem nasvetov, s katerimi lahko zdrav življenjski slog postane trajna navada.

Prvi korak je, da v dan vključimo čim več gibanja, ki nam je prijetno in dostopno

Vsakodnevne aktivnosti, kot so hoja, raztezanje ali jutranje vaje, imajo velik vpliv na počutje. Že odločitev, da krajše razdalje prehodimo peš, se izognemo dvigalu ali si med službo vzamemo čas za kratek sprehod, pomeni, da smo kljub natrpanemu urniku naredili nekaj zase. Takšne drobne zmage so pomembne za samozavest in vztrajnost.

Drugi nasvet je povezan z redno vadbo

Vpis v fitnes ali na vodene vadbe marsikomu pomaga vzpostaviti ritem. Ko je trening vpisan v urnik, ga lažje jemljemo resno. Reden kardio in vadba za moč izboljšujeta vzdržljivost, krepita srce in pomagata pri izgorevanju maščob. Vadba v družbi prijateljev ali znancev pa poskrbi, da je pot do cilja prijetnejša.

Tretji korak k fit začetku leta je aktiven konec tedna

Namesto dolgotrajnega sedenja pred televizijo si velja vzeti čas za gibanje v naravi. Lažji pohodi, sprehodi po gozdu ali izleti v sončne kraje dobro denejo telesu in umu. Tudi domača opravila so lahko priložnost za gibanje, pomembno je, da ostanemo aktivni.

Četrti nasvet se nanaša na prehrano

Zdravo prehranjevanje ne pomeni zapletenih receptov, temveč nekaj načrtovanja in discipline. Redni obroki telesu zagotavljajo energijo in preprečujejo napade lakote. Lokalna in sezonska živila, dovolj sadja, zelenjave in vlaknin ter zadostna količina vode so osnova. Pri večji telesni aktivnosti ima pomembno vlogo tudi vnos beljakovin, ki pomagajo pri obnovi in gradnji mišic.

Peti korak je obvladovanje stresa

Vsakodnevni tempo nas pogosto potisne v stanje napetosti, zato je pomembno, da najdemo načine za sprostitev. Nekaterim pomaga gibanje, drugim dihalne vaje, meditacija, glasba ali branje. Manj stresa pomeni boljše hormonsko ravnovesje in več energije za spremembe, ki si jih želimo.

Šesti nasvet je pogosto spregledan, a izjemno pomemben: kakovosten spanec

Reden ritem spanja, mirno okolje in umirjanje pred odhodom v posteljo so ključni za regeneracijo telesa. Spanje vpliva na presnovo, apetit in splošno počutje, zato je enako pomembno kot vadba in prehrana.

Sedmi in zadnji nasvet pa je skrb za motivacijo

Napredek ne pride čez noč, zato je pomembno, da vztrajamo. Spremljanje napredka, zapisovanje dobrih občutkov po vadbi in izbira aktivnosti, ki nas veselijo, pomagajo ohranjati zagon. Nagrada ob doseženem cilju naj bo povezana z zdravim življenjskim slogom - nova športna oprema ali kakšen sproščujoč oddih.

Če bomo teh sedem nasvetov upoštevali brez pretiranega pritiska, lahko januar postane začetek trajne spremembe. Aktiven življenjski slog, boljše počutje in več samozavesti niso rezultat enega meseca, temveč pametnih odločitev, ki jih ponavljamo vsak dan.

Več iz teme

zdravjegibanježivljenjski slogvadbašportna rekreacijanovoletne zaobljube
